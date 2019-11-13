Будівельно-дорожня галузь стане локомотивом зростання економіки в Україні – Юрій Голик

Прийняті Верховною Радою закони, які передбачають внесення змін до Бюджетного кодексу щодо впровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування, допоможуть будівельно-дорожньої галузі стати локомотивом зростання економіки в Україні. Так вважає радник прем'єр-міністра України Юрій Голік, передає Koma.life.

Він нагадав, що класні ідеальні дороги – це не тільки фізична праця, а й пекло бюрократії. Адже, раніше, існуюче законодавство в дорожньому будівництві містило дивні архаїчні норми, які дозволяють галузі розвиватися швидко.

Koma.life.

"Наприклад, всі розуміють, що 90% облавтодор – це убита техніка та клінічне симулювання недоумства. Всі хочуть залучати приватні компанії до утримання доріг. А приватні компанії хочуть довгострокових контрактів на обслуговування доріг. Тому що це трохи інша техніка, це інвестиції, і бізнес хоче нормального планування – знати, що вкладаючи десятки мільйонів доларів в техніку і технології, він буде захищений трирічним контрактом.

Так ось раніше це було неможливо. Як тільки Укравтодор робив спроби такі контракти зробити висновок, виставивши їх на торги в ProZoro, приходили мужні хлопці з правоохоронних органів з буквою У в назві і задавали неприємні запитання. І де-юре вони були частково мають рацію ", – написав Юрій Голик в Facebook.

Існуюче раніше законодавство змушувало Укравтодор планувати будівництво доріг в основному, в рамках одного календарного року. Але, завдяки прийнятим Верховною радою Законів №1064 та №1041, будуть внесені зміни в Закон України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України", які дозволять здійснювати середньострокове бюджетне планування будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування.

"З таких перемог складається невидима частина процесу будівництва ідеальних доріг. Чекаємо Закон про ціноутворення та будівельно-дорожня галузь стане локомотивом зростання економіки в країні ", – вважає Юрій Голик.

Раніше радник прем'єр-міністра України Юрій Голик прокоментував план президента побудувати за рік по 100 шкіл, дитячих садків, стадіонів і доріг.

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