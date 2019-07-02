ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Політика

500 нових доріг, кращі школи і садки: що ДніпроОДА зробила за 4 роки

284Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення губернатора Дніпропетровської області Валентина Резніченко.

Після цього губернатор звільнив своїх радників. Один з них Юрій Голік на своїй сторінці в Facebook розповів про виконану роботу команди за 4 роки.

"1 557 днів наша Команда пропрацювала в Дніпропетровській ОДА. Валентин Резниченко губернатор №1 в тому числі за тривалістю перебування на посаді. Чому в тому числі? Тому що ще за багато якими показниками він і його Команда №1", - написав Голик.

Він зазначив, що за 4 роки зроблено більше 500 нових доріг і відкрито 60 садків.

"Для порівняння: з 1991 по 2015 роки в Дніпропетровській області не було побудовано жодного дитячого садка з нуля. Кращі в Україні школи. Школи в звичайних селах, смт і районних центрах", - підкреслив Голик.

Новини
Зеленський звільнив 15 губернаторів і 6 регіональних керівників СБУ: хто вони

Крім цього, команда зробила 51 водовід і воду в будинках для 100 000 жителів Дніпропетровської області, у яких її ніколи не було.

Також 30 млрд грн вкладено з Обласного Бюджету в інфраструктуру і розвиток Дніпропетровської області.

"Торгів на 120 млрд грн виграли в ProZorro підприємці Дніпропетровської області. 50 ресурсних кімнат і 72 Медіатеки в школах області для дітей з особливими потребами. Більше 70 бук-кросингів і більше 40 000 книг, подарованих нами в школи, дитячі садки та державні установи не тільки нашої області ", - додав радник губернатора.

500 нових доріг, кращі школи і садки: що ДніпроОДА зробила за 4 роки

Голик зазначив, що в Дніпрі за 4 роки з'явилися єдина в країні Алея Героїв, Музей Цивільного Подвигу (Музей АТО) і його дві експозиції, а також великий прапор України на найвищому флагштоку.

"Десятки кілометрів розчищених річок. Більше 20 нових величезних стадіонів, басейнів і спортивних комплексів. Десятки тисяч створених нових робочих місць. 3 кращих дитячих лікарень України. Тисячі операцій, проведених в них, і тисячі врятованих життів дітей", - розповів Голик.

Радник губернатора подякував кожному, хто підтримував і вірив команді.

"Дякую всім співробітникам ОДА, всім співробітникам Облради, нашим друзям і колегам його депутатам, головам фракцій та його керівництву, всієї місцевої виконавчої влади на місцях і тим, чиїми руками і мізками все це створено. До кінця року в області відкриється ще кілька кращих в Україні шкіл, нових стадіонів, басейнів, обладнаних дитячих садків, спортивних комплексів, кілька десятків амбулаторій, малих групових будинків для дітей-сиріт і десятки нових доріг. Ми зробили все, щоб не дивлячись на будь-які зміни, зміни і погоду за вікном, вони всі були добудовані і відкриті в цьому році. Ми заклали фундамент розвитку і будівництва Дніпропетровської області на найближчі 5 років. Дякую всім, хто підтримував нас і вірив в нас ", - написав Голик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимира Зеленського закликали не підписувати указ про призначення восьми керівників ОДА.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "звільнення" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
звільнення
Особи
Валентин РезниченкоЮрій ГолікВолодимир Зеленський
Місце
УкраїнаДніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel