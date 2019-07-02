Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення губернатора Дніпропетровської області Валентина Резніченко.

Після цього губернатор звільнив своїх радників. Один з них Юрій Голік на своїй сторінці в Facebook розповів про виконану роботу команди за 4 роки.

"1 557 днів наша Команда пропрацювала в Дніпропетровській ОДА. Валентин Резниченко губернатор №1 в тому числі за тривалістю перебування на посаді. Чому в тому числі? Тому що ще за багато якими показниками він і його Команда №1", - написав Голик.

Він зазначив, що за 4 роки зроблено більше 500 нових доріг і відкрито 60 садків.

"Для порівняння: з 1991 по 2015 роки в Дніпропетровській області не було побудовано жодного дитячого садка з нуля. Кращі в Україні школи. Школи в звичайних селах, смт і районних центрах", - підкреслив Голик.

Крім цього, команда зробила 51 водовід і воду в будинках для 100 000 жителів Дніпропетровської області, у яких її ніколи не було.

Також 30 млрд грн вкладено з Обласного Бюджету в інфраструктуру і розвиток Дніпропетровської області.

"Торгів на 120 млрд грн виграли в ProZorro підприємці Дніпропетровської області. 50 ресурсних кімнат і 72 Медіатеки в школах області для дітей з особливими потребами. Більше 70 бук-кросингів і більше 40 000 книг, подарованих нами в школи, дитячі садки та державні установи не тільки нашої області ", - додав радник губернатора.

Голик зазначив, що в Дніпрі за 4 роки з'явилися єдина в країні Алея Героїв, Музей Цивільного Подвигу (Музей АТО) і його дві експозиції, а також великий прапор України на найвищому флагштоку.

"Десятки кілометрів розчищених річок. Більше 20 нових величезних стадіонів, басейнів і спортивних комплексів. Десятки тисяч створених нових робочих місць. 3 кращих дитячих лікарень України. Тисячі операцій, проведених в них, і тисячі врятованих життів дітей", - розповів Голик.

Радник губернатора подякував кожному, хто підтримував і вірив команді.

"Дякую всім співробітникам ОДА, всім співробітникам Облради, нашим друзям і колегам його депутатам, головам фракцій та його керівництву, всієї місцевої виконавчої влади на місцях і тим, чиїми руками і мізками все це створено. До кінця року в області відкриється ще кілька кращих в Україні шкіл, нових стадіонів, басейнів, обладнаних дитячих садків, спортивних комплексів, кілька десятків амбулаторій, малих групових будинків для дітей-сиріт і десятки нових доріг. Ми зробили все, щоб не дивлячись на будь-які зміни, зміни і погоду за вікном, вони всі були добудовані і відкриті в цьому році. Ми заклали фундамент розвитку і будівництва Дніпропетровської області на найближчі 5 років. Дякую всім, хто підтримував нас і вірив в нас ", - написав Голик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимира Зеленського закликали не підписувати указ про призначення восьми керівників ОДА.

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