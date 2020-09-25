На шахтах в Кривому Розі виявили сотні порушень: винні і самі працівники

На Криворізькому залізорудному комбінаті (КРЖК), де вже три тижні протестують гірники, виявили 190 порушень оплати і умов праці.

Як пише "Кривий Ріг Life", про це на сесії Криворізької міськради розповів начальник відділу контролю в гірничодобувної промисловості Криворізького гірничопромислового управління, депутат Андрій Рябика.

"Комісія працювала тиждень на цьому підприємстві, за результатами перевірки суб'єктів господарювання було передано відповідний акт перевірки. У ньому зазначено 190 виявлених порушень. Вони розділені на три блоки, одне з них – питання гігієни праці. Щодо охорони праці, то також є порушення", – сказав він, уточнивши, що для перевірки фахівцям довелося спустити в чотири шахти.

За його словами, також є порушення з охорони праці.

"Порушення з охорони праці є, але крім того, що суб'єкт господарювання, керівний склад зобов'язаний забезпечити охорону праці на кожному робочому місці, є певні умови і до працівників. Так що винні у виявлених порушеннях як власники, так і, не ображайтеся, панове шахтарі, самі працівники. 22 вересня було видано припис із зазначенням термінів усунення виявлених порушень. По закінченню цих строків буде проведена ще одна, позапланова, перевірка. Крім цього було складено 13 протоколів про адміністративні порушення на посадових осіб КЗРК", – уточнив Рябика.

У свою чергу, начальник відділу з питань дотримання законодавства про працю в Криворізькому регіоні Іван Лазарєв розповів, що порушень з оплати праці зафіксовано не було.

"У період з 10 по 17 вересня на підприємстві КЗРК проводилася комісійна перевірка умов оплати праці за період з 2011 по 2020. А саме – повнота нарахувань, своєчасність виплат, індексація заробітної плати, дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, проведення процедури атестації робочих місць", – розповів він.

За підсумками проведення у 2015 році атестації робочих місць, жодних порушень не встановлено.

"Шахтарі говорили про списки 1 і 2, які, за їхніми словами, відміняють. У 2020 році атестація робочих місць тільки почалася проводитися і зараз говорити про можливі або неможливі висновки, як на мене, некоректно. Більш того, атестація робочих місць буде завершена тільки 8 грудня 2020 року. Я особисто зв'язувався з представником науково-дослідного інституту профілактичної медицини в Харкові, який відповідає за проведення лабораторних досліджень робочих місць, хотів дізнатися про попередні варіанти результатів проведеної на КЗРК атестації робочих місць. Мені він повідомив, що всі посади, по результатами атестації 2015 року, будуть збережені і за результатами атестації робочих місць 2020 року. Тому звідки у вас (звернувся до присутніх на сесії шахтарів – Прим.) інформація про те, що хтось постраждає, я не знаю", – сказав він.

При цьому встановлені певні порушення: деяким співробітникам частина заробітної плати виплачується несвоєчасно, недостовірний облік виконаної працівником роботи.

"Ми також встановили ситуацію, коли власником були в одноосібному порядку змінені умови виплати заробітної плати, що вплинуло на умови праці. Тобто працівники були на простої не з їхньої вини і власник повинен був сплатити 100% зарплати, а оплатив 2/3. Є припис", – додав він.