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4 квітня • оновлено в 15:20
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Мери українських міст об‘єднуються у боротьбі з коронавірусом – Філатов

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У нинішній ситуації мери українських міст повинні триматися разом і допомагати одне одному, адже загроза епідемії нині вища за будь-які розбіжності.

На цьому міський голова Дніпра Борис Філатов наголосив в ефірі ток-шоу на телеканалі "ZIK" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Давайте допомагати одне одному, давайте триматися разом. На жаль, у 2014 році нам не вдалося "зшити" країну. Сьогодні епідемія зробила так, що немає ані багатих і бідних, ані україномовних і російськомовних, ані тих, хто належить до різних патріархатів. Ми всі – одна країна, один народ. У нас один біль, одні проблеми і одна доля", – зазначив Борис Філатов.

Борис Філатов

Борис Філатов

Мер Дніпра також підкреслив: важливо вчасно скеровувати ресурси туди, де є найбільші проблеми.

Так, понад тиждень тому Дніпро подарував Чернівцям машину швидкої медичної допомоги — щоб допомогти місту, котре першим зіткнулося зі спалахом коронавірусу, уникнути трагічного сценарію китайського Уханя та італійської Ломбардії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами Бориса Філатова, карантинні обмеження – вимушені, проте необхідні заходи. Найголовніше зараз – уникнути експонентного вибуху захворюваності на коронавірус.

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Автор
Катерина Іванова
Тема
Коронавірус
Особа
Борис Філатов
Місце
Україна
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