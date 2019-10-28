"Красти народні гроші – мародерство!" "СтопКор" провів акцію через незаконний продаж заводу. Відео

Марганецький та Дніпровський осередки ГО "Стоп корупції" звернулись до прокуратури через те, що на Дніпропетровщині продали стратегічне підприємство Аульську хлоропереливну станцію.

Про це повідомляють на сайті "Стоп корупції". За словами активістів, з приводу продажу АХПС правоохоронці порушили кримінальну справу. Крім того, активісти чотирьох громадських організацій Дніпра і Кривого Рогу підписали меморандум про співпрацю, а саме про боротьбу с хабарниками і мародерами у містах. Одним з їх напрямків буде скандал з АХПС (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку докінця).

"Як зазначила прессекретар прокуратури Дніпропетровської області, дійсно є таке кримінальне провадження, яке розслідується слідчим відділом ГУ Нацполіції України в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області. Наразі повідомити про стан розслідування прокуратура не має можливості у зв'язку з відсутністю керівників. Але ми обов'язково навідаємось до Нацполіції в Дніпропетровській області та до обласної прокуратури, бо на наш погляд, продавати такі стратегічні підприємства – це злочин", – розповів голова осередку Сергій Хникін.

Активісти вийшли з вимогами подолати корупцію та покарати винних

Іншим резонансним інцидентом, що прогримів на всю країну, стала історія, пов'язана із топпосадовцем ДФС області Сергієм Пеньковим, який керував операцією викрадення місцевого підприємця. Нагадаємо, бізнесмена Кирила Суворова фактично утримували в полоні близько місяця та змушували переписати компанію, погрожуючи в'язницею, побиттям та навіть зґвалтуванням.

Усій Україні вже відоме й прізвище екссекретаря міської ради Дніпра – В'ячеслава Мішалова, завдяки оборудкам якого наближені до посадовця фірми викачали чималі суми з бюджету міста. Мільйонні підряди на ремонт для групи підприємств батька, кредитні афери з компанією колишньої дружини та "невидимі" котли для дніпровських школярів – лише маленькі фрагменти великого корупційного пазла.

Ініціатором підписання меморандуму виступив Дніпровський відокремлений підрозділ "Стоп корупції". Підписанти спільно започаткували громадський рух "Дніпро без корупції", до якого також увійшли ГО "Рух "Вільна доля", ГО "Об'єднання свідомих активістів" та ГО "Спілка громадських організацій "Народна рада".

"Минув лише місяць, може півтора з того моменту, як ми відкрили цей підрозділ, і ми вже стали тією силою, тим магнітом, який наразі притягнув цілу низку громадських активістів. Це дасть нам змогу досягти разом кращого результату", – коментує координатор проєкту "Стоп корупції" Роман Бочкала.

За словами активістів, головні цілі, заявлені в меморандумі, охоплюють:

забезпечення контролю за дотриманням чинного законодавства України, запобігання та протидію корупційним проявам в публічній і приватній сферах;

викривання корупційних схем та покаранням корупціонерів;

поновлення порушених внаслідок корупційних діянь прав, свобод чи інтересів фізичних і юридичних осіб, інтересів держави;

сприяння та участь у розвитку антикорупційного руху на принципах партнерства, законності та здорової конкуренції всіх учасників;

обмін досвідом і знаннями, накопиченими у відповідних сферах діяльності, за допомогою участі у семінарах, конференціях, форумах та інших заходах;

участь у спільних розробках стандартів для професійного функціонування суб'єктів антикорупційного руху;

підвищення ролі недержавних суб'єктів у контролюванні влади.

Нагадаємо, під час сесії Дніпропетровської обласної ради у лютому 2019 року депутати проголосували за те, щоб включити до переліку об’єктів, які підлягають приватизації, Аульську хлоропереливну станцію. З такою ініціативою за день до сесії облради під час засідання постійної комісії з питань ЖКГ виступив депутат Павло Кравченко, до якого звернулися представники ПрАТ "ДніпроАзот", які й бажають викупити АХПС для себе. Не дивлячись на те, що це питання виносилося без будь-якого попереднього обговорення й експертизи, депутати обласної ради проголосували "за".

Як писав OBOZREVATEL, активісти "Стоп корупції" виявили нову точку незаконного видобутку піску на Київщині. Вона розташована у Голосієвському районі столиці, поблизу річки Коник.

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