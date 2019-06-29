ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Дніпро

Концерт співачки TAYANNA на День молоді у Дніпрі зібрав 7 тисяч глядачів

643Читати матеріал російською

Увечері 29 червня на сцені Фестивального причалу у Дніпрі виступила відома українська співачка TAYANNA. Її великий концерт до Дня молоді, що відбувся за підтримки мера Бориса Філатова, зібрав близько 7 тисяч глядачів.

Концерт співачки TAYANNA на День молоді у Дніпрі зібрав 7 тисяч глядачів
Концерт співачки TAYANNA на День молоді у Дніпрі зібрав 7 тисяч глядачів

"Коли кажуть, що планета Земля обертається завдяки законам фізики, – це неправда. Землю обертаєте ви, молодь! Ви – найсміливіші, найкреативніші. Ви створюєте наше майбутнє. Кохайте, мрійте, дерзайте. Зі святом найкращу молодь Дніпра!" – сказав заступник міського голови Олександр Шикуленко.

Під час концерту співачка виконала відомі хіти – "Квітка", "Фантастична жінка", "Шкода", "Як плакала вона" та багато інших.

Концерт співачки TAYANNA на День молоді у Дніпрі зібрав 7 тисяч глядачів
Концерт співачки TAYANNA на День молоді у Дніпрі зібрав 7 тисяч глядачів
Концерт співачки TAYANNA на День молоді у Дніпрі зібрав 7 тисяч глядачів

Дніпрянам виступ зіркової гості припав до вподоби.

Концерт співачки TAYANNA на День молоді у Дніпрі зібрав 7 тисяч глядачів
Концерт співачки TAYANNA на День молоді у Дніпрі зібрав 7 тисяч глядачів

"Вже стало гарною традицією на великі свята запрошувати зірок української естради з концертами просто неба. Нам, містянам, такий формат свята подобається. Відпочиваємо під пісні улюбленої зірки. Вдячні міській владі за такий подарунок", – поділилася враженнями дніпрянка Ольга.

Концерт співачки TAYANNA на День молоді у Дніпрі зібрав 7 тисяч глядачів
Концерт співачки TAYANNA на День молоді у Дніпрі зібрав 7 тисяч глядачів
Концерт співачки TAYANNA на День молоді у Дніпрі зібрав 7 тисяч глядачів

"Красивий, сильний голос у TAYANNA. Сподобався концерт у гарний святковий вечір", – додав гість заходу Олег.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що мер Дніпра Борис Філатов узяв участь у запуску найсучаснішого енергооб’єкту в Україні.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Борис ФілатовTAYANNAТетяна Решетняк (Tayanna)
Місце
УкраїнаДніпро
Теги
концертсвято
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel