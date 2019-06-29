Концерт співачки TAYANNA на День молоді у Дніпрі зібрав 7 тисяч глядачів

Увечері 29 червня на сцені Фестивального причалу у Дніпрі виступила відома українська співачка TAYANNA. Її великий концерт до Дня молоді, що відбувся за підтримки мера Бориса Філатова, зібрав близько 7 тисяч глядачів.

"Коли кажуть, що планета Земля обертається завдяки законам фізики, – це неправда. Землю обертаєте ви, молодь! Ви – найсміливіші, найкреативніші. Ви створюєте наше майбутнє. Кохайте, мрійте, дерзайте. Зі святом найкращу молодь Дніпра!" – сказав заступник міського голови Олександр Шикуленко.

Під час концерту співачка виконала відомі хіти – "Квітка", "Фантастична жінка", "Шкода", "Як плакала вона" та багато інших.

Дніпрянам виступ зіркової гості припав до вподоби.

"Вже стало гарною традицією на великі свята запрошувати зірок української естради з концертами просто неба. Нам, містянам, такий формат свята подобається. Відпочиваємо під пісні улюбленої зірки. Вдячні міській владі за такий подарунок", – поділилася враженнями дніпрянка Ольга.

"Красивий, сильний голос у TAYANNA. Сподобався концерт у гарний святковий вечір", – додав гість заходу Олег.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що мер Дніпра Борис Філатов узяв участь у запуску найсучаснішого енергооб’єкту в Україні.

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