Карантин в Дніпрі: на Великдень працівники блокпостів отримали смачні набори від Бориса Філатова

В Дніпрі правоохоронцям і медикам, які захищають дніпрян від пандемії, чергуючи на блокпостах, вручили смачні великодні набори від мера Бориса Філатова.

А в цей же час обласні чиновники чомусь вивантажили біля блокпосту на в'їзді в регіон купу бетону, передає кореспондент "Наше Місто" з посиланням на Дніпро оперативний.

В Дніпрі в світле свято Пасхи для спокою городян працювали всі екстрені служби, транспорт і підприємства критичної інфраструктури.

На обладнаних на в'їздах в місто блокпостах цілодобово несли службу медики і правоохоронці – поліцейські, нацгвардійці, співробітники міської "Муніципальної варти". Вони контролюють стан здоров'я всіх, хто в'їжджає в Дніпро і захищають місто і дніпрян від проникнення небезпечної інфекції.

Як відомо, раніше міська влада Дніпра облаштувала блокпости: тут встановили бар'єрні огорожі та попереджувальні знаки, змонтували споруди для роботи і відпочинку, щоб чергові не стояли годинами на холодному вітрі, провели електрику, створили необхідні санітарні умови і адекватний рівень комфорту для людей.

Крім того, для всіх працюючих на блокпостах людей в Дніпрі організовано гаряче харчування. Людям, які в нинішній складній ситуації цілодобово несуть службу для міста, міська влада щодня доставляє гарячі комплексні обіди, а також забезпечує "сухими пайками".

Напередодні світлого свята Воскресіння Христового всі люди, які перебували на чергуванні на блокпостах, отримали смачні великодні набори від мера Дніпра Бориса Філатова.

Така увага від міської влади виявилося несподіваною і приємною, як і щоденна турбота про харчування чергових. Багато правоохоронців та медиків подякувалі владі і особисто меру Філатову за таке людське ставлення:

"Спасибі за смачні обіди!", – пишуть в соцмережах фахівці, які чергують на блокпостах в Дніпрі.

Дніпро

Дніпро

Дніпро

Дніпро

Втім, за межами Дніпра є й інші приклади ставлення до людей і організації роботи з протидії пандемії. Наприклад, недавно глава обласної ради Святослав Олійник широко рекламував свої "успіхи" в організації "наметового табору" для обсервації, який організували в чистому полі в селі Могилів. За задумом чиновника, люди повинні були жити два тижні в наметах, які продуваються вітрами, без елементарних зручностей і мінімального комфорту. У ЗМІ та соцмережах дітище голови облради відразу прозвали "наметовою в'язницею".

У розвиток ідеї "закрити і не впускати" обласні керівники чомусь привезли і вивантажили на адміністративному кордоні регіону з Полтавщиною... бетонні блоки. Співробітники блокпосту, перевіряючі в'їжджаючих в сусідню область водіїв і пасажирів, не мають уявлення про призначення цих брил. У соцмережах активно обговорюють гіпотезу про те, що голова облради Олійник і обласне керівництво за допомогою бетонних блоків вирішили... зупинити проникнення коронавірусу в область.

Що ж, навалити купу з бетону завжди простіше, ніж створити нормальні умови для життя і роботи людей і реально працювати для запобігання поширенню пандемії.

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