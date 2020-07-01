У Дніпрі повідомили нові тарифи на газ

З 1 липня в Дніпрі змінилися тарифи на розподіл газу. Ціна доставки зросла на 5 копійок.

Раніше ціна за газ становила 66 копійок / кубометр. Тепер нова ціна 0,71 грн за один кубометр на місяць з ПДВ, повідомили в прес-службі "Дніпрогазу".

Вартість послуги доставки газу буде розраховуватися індивідуально для кожного споживача і залежить від обсягів споживання за весь "газовий рік" з 1 жовтня по 30 вересня.