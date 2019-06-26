З 21 червня в Дніпрі для споживачів комунального підприємства "Дніпроводоканал" встановлені нові тарифи.

Вартість комунальних послуг змінилася для багатоквартирних і приватних будинків, установ, організацій та юридичних осіб, а також суб'єктів господарювання в сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Про це повідомили в прес-службі Дніпровської міської ради.

Нові тарифи:

Для багатоквартирних і приватних будинків, установ, організацій та юридичних осіб

10,08 гривні (з ПДВ) за 1 куб. м - централізоване водопостачання;

6,78 гривні (з ПДВ) за 1 куб. м - централізоване водовідведення;

Разом: 16,86 гривні (з ПДВ) за 1 куб. м - послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Для суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

4,308 гривні (з ПДВ) за 1 куб. м - централізоване водопостачання;

3,396 гривні (з ПДВ) за 1 куб. м - централізоване водовідведення.

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Відзначимо, що до 30 квітня були встановлені такі тарифи:

9,072 гривні (з ПДВ) за 1 куб. м - централізоване постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем);

5,976 гривні (з ПДВ) за 1 куб. м - централізоване водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);

Разом: 15,048 гривні (з ПДВ) за 1 куб. м - послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).

З 1 травня по 20 червня тарифи були наступні:

8,868 гривні (з ПДВ) за 1 куб. м - централізоване водопостачання;

5,832 гривні (з ПДВ) за 1 куб. м - централізоване водовідведення;

Разом: 14,7 гривні (з ПДВ) за 1 куб. м - послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні запрацював закон про комерційний облік комунальних послуг і новий базовий закон про ЖКП. Тих, хто затримує платежі, каратимуть штрафами і відключенням.

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