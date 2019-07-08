"Підкрутили" лічильники на 1,5 мільйона: в Дніпрі викрили злочинців

На Дніпропетровщині викрили злочинців, які надавали послуги по зменшенню показань лічильників.

Шестеро людей, використовуючи інтернет-сайти, приймали замовлення на широкий спектр послуг для уникнення оплати за комунальні послуги. Про це повідомили в прес-службі Департаменту захисту економіки Національної поліції України (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Фірма" пропонувала установку магнітів в газові лічильники, прилади для зупинки електричних лічильників, їх навмисне пошкодження для установки нових, а також заміну або установку пломб.

Злочинці пропонували "прикрутити" показання лічильників колаж

Поліцією встановлено більше 30 фактів виконання замовлень. За попередніми даними, розмір збитків компаній, які надають комунальні послуги, становить понад 1,5 млн грн.

Злочинці надавали послуги по зменшенню показань лічильників Департамент захисту економіки Національної поліції України

Вирішується питання оголошення фігурантам про підозру.

Зловмисники ставили незаконні пломби Департамент захисту економіки Національної поліції України

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