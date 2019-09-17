Про аеропорт "Придніпров'я" забули? ЗМІ повідомили про нюанс у проєкті держбюджету

Проєкт державного бюджету на 2020 рік не передбачає виділення фінансування на будівництво аеропорту в селищі Солоне Дніпропетровської області.

Водночас у документі не розглядається також реконструкція діючого аеропорту, передає "Інформатор".

Проєкт бюджету на 2020 рік не передбачає витрат на аеропорт "Придніпров'я" prm.ua

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Зі свого боку новий керівник Дніпропетровської обласної державної адміністрації заявив одразу після призначення на посаду, що вважає облаштування аеропорту пріоритетним завданням.

Поки невідомо, як новий очільник області вирішуватиме цю проблему.

Проєкт держбюджету-2020 Інформатор

OBOZREVATEL ознайомився з проєктом документа і також не виявив відповідного рядка витрат.

У той же час депутат Верховної Ради Максим Бужанський написав на своїй сторінці у Facebook, що витрати на аеропорт у Дніпропетровській області не були вказані в бюджеті через помилку Міністерства фінансів, і зазначив, що вона буде виправлена найближчим часом.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в липні державне підприємство "Фінансування інфраструктурних проєктів" оголосило тендер на розроблення проектної документації для будівництва на території аеропорту "Дніпропетровськ". Згідно з інформацією на порталі Prozorro, очікувана вартість робіт — 56 242 942, 77 гривень.

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