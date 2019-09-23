Надрукувати ракету: у КБ "Південне" освоюють нову технологію

Фахівці державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ( Дніпро ) виготовили на 3D-принтері деталь ракетного двигуна.

Впровадження такої технології в майбутньому дозволить значно спростити виготовлення комплектуючих, передає пресслужба підприємства.

У Дніпрі надрукували деталь для ракети на 3D-принтері uanews.kharkiv.ua

"Продовжуючи позитивну тенденцію гарних новин останнього часу щодо інноваційних технологічних зрушень у ДП "КБ "Південне", хочемо повідомити, що нашими спеціалістами розроблено та виготовлено на 3D-принтері змішувальну головку для рідинного ракетного двигуна з допаленням генераторного газу, який працює на паливі "рідкий кисень-гас", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що в конструкції прототипу було 525 деталей, з'єднаних між собою 119 звареними і 405 паяними швами, а нова конструкція об'єднує в одній деталі безліч елементів, таких як тракти генераторного газу, гасу і пускового пального.

У бюро повідомляють, що цикл виготовлення деталі помітно скоротився.

"Зараз ми ведемо підготовку змішувача до проведення випробувань", – пише пресслужба.

Нова технологія дозволить виготовляти деталі двигунів без традиційного використання специфічних і трудомістких технологій і допоможе забезпечити конкурентоспроможність і затребуваність української продукції на світовому ринку за рахунок скорочення витрат і часу на виготовлення.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в серпні в Україні вперше за роки незалежності провели успішні випробування ступені космічної ракети-носія класу "Циклон-4". У бюро підкреслили, що це заключні і найважливіші випробування перед першими льотними випробуваннями третього ступеня ракети-носія "Циклон-4", яка буде працювати безпосередньо в космосі і виводити супутники в цільову точку.

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