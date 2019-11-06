Модернізація систем теплопостачання – це реальна економія

Радник прем'єр-міністра України Юрій Голик вирішив розповісти про ще одну "традицію" в нашій країні – як щоосені уряд починає в ручному режимі рятувати окремі міста, не готові до опалювального сезону.

"Це наслідок багатьох інших традицій. Головним чином – не зробити нічого на рівні місцевого самоврядування, щоб за проміжок між опалювальними сезонами модернізувати існуючі системи теплопостачання.

Так було завжди. Всі завжди впевнені, що тепло все одно дадуть. Продавлять Нафтогаз, зроблять рішення суду, напишуть листа Прем'єру або Президенту, влаштують істерику, вийдуть на демонстрацію, в черговий раз пообіцяють заплатити борги і справно платити поточні платежі та інші щорічні дії. Які призводять до одного. Роки йдуть. Нічого не змінюється " – написав він у Facebook.

Модернізація систем теплопостачання koma.life

Він нагадав, як команда губернатора Дніпропетровської області у 2016 році коштом інвесторів перевели три міста – Марганець, Покров і Нікополь – на альтернативні котельні. І вказав на їх плюси: "На альтернативних котельнях, до речі, включення/вимикання опалення і регулювання його потужності відбувається в прямому сенсі цього слова "за дзвінком" і за пів години."

На жаль радника, їхній приклад ніхто не перейняв. Тому він просить керівників міськими господарствами, які не можуть "вирішиться на кардинальні зміни та непопулярні рішення", хоча б задуматися про економію.

Джерело: koma.life

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