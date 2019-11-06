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6 листопада • оновлено в 13:27
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/ Економіка

Модернізація систем теплопостачання – це реальна економія

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Радник прем'єр-міністра України Юрій Голик вирішив розповісти про ще одну "традицію" в нашій країні – як щоосені уряд починає в ручному режимі рятувати окремі міста, не готові до опалювального сезону.

"Це наслідок багатьох інших традицій. Головним чином – не зробити нічого на рівні місцевого самоврядування, щоб за проміжок між опалювальними сезонами модернізувати існуючі системи теплопостачання.

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Так було завжди. Всі завжди впевнені, що тепло все одно дадуть. Продавлять Нафтогаз, зроблять рішення суду, напишуть листа Прем'єру або Президенту, влаштують істерику, вийдуть на демонстрацію, в черговий раз пообіцяють заплатити борги і справно платити поточні платежі та інші щорічні дії. Які призводять до одного. Роки йдуть. Нічого не змінюється " – написав він у Facebook.

Модернізація систем теплопостачання

Модернізація систем теплопостачання

koma.life

Він нагадав, як команда губернатора Дніпропетровської області у 2016 році коштом інвесторів перевели три міста – Марганець, Покров і Нікополь – на альтернативні котельні. І вказав на їх плюси: "На альтернативних котельнях, до речі, включення/вимикання опалення і регулювання його потужності відбувається в прямому сенсі цього слова "за дзвінком" і за пів години."

На жаль радника, їхній приклад ніхто не перейняв. Тому він просить керівників міськими господарствами, які не можуть "вирішиться на кардинальні зміни та непопулярні рішення", хоча б задуматися про економію.

Джерело: koma.life

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Особа
Юрій Голик
Місце
Україна Дніпро
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