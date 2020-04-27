"Зробимо їх відомими на всю країну!" Філатов розповів про порушення на суді у справі мера Покрова

Мер Дніпра Борис Філатов прийшов до Червоногвардійського районного суду міста, щоб підтримати свого колегу – главу Покровської міськради. Олександру Шаповалу, затриманому кількома днями раніше за підозрою в корупції, сьогодні, 27 квітня, обирали запобіжний захід. Про хід засідання Філатов написав на своїй сторінці в Фейсбук.

Борис Філатов nashemisto.dp.ua

Мер Дніпра різко розкритикував небажання прокурорів і судді проводити засідання у відкритому режимі. Рішення визначати запобіжний захід без допуску в зал суду преси та громадян України Філатов пояснює нежиттєздатністю відкритої щодо Шаповала справи.

"Ми з мерами та представниками АМУ прямо зараз на суді у Олександра Шаповала. Прокурор просить не пускати пресу, боїться за здоров'я людей через епідемію. Суддя погодився... Як влаштовувати маски-шоу по всій країні, так у них зі здоров'ям все гаразд . А як відкритий судовий процес, передбачений Конституцією, так відразу бояться захворіти. Це до питання про справедливість", - написав Філатов.

Філатов виклав фото з Червоногвардійського районного суду Дніпропетровська з підписом "Карантинимо у коридорі" Facebook Бориса Філатова

У коментарях до посту він зазначив, що загрозу зараження коронавірусом у суді, схоже, бачать і у встановленні камер у залі засідань: організувати трансляцію з суду також заборонили.

Мер Дніпра також виклав документ, яким прокурор просить суд зробити засідання закритим, посилаючись на епідемію, і вимагає для Шаповала арешту.

Філатов попросив максимально поширити свій пост, щоб "зробити їх відомими на всю країну".

Як повідомляють місцеві ЗМІ, крім Бориса Філатова, підтримати Шаповала прийшли і мери інших міст Дніпропетровської області, і не тільки.

"Зі мною тут також мери Полтави, Павлограда, П'ятихаток, Вільногірська, а також виконавчий директор асоціації міст України Олександр Слобожан з колективним мандатом від всіх мерів міст України. Подивимося, як вдасться довести суду, що сума застави, яку вказали правоохоронні органи, є несправедливою і не відповідає здоровому глузду", - заявив Філатов в коментарі порталу" Наше місто ".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Борис Філатов першим серед глав місцевого самоврядування виступив на захист Шаповала від сфабрикованого, на його думку, переслідування. Пізніше він написав велике відкрите звернення до президента України Володимира Зеленського. У зверненні Філатов закликав главу держави зупинити практику кримінального переслідування своїх політичних опонентів і тиску на неугодних представників місцевого самоврядування. А також нагадав Зеленському про його головну передвиборчу обіцянку: повернути в Україну справедливість.

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