Філатов: надання якісних медичних послуг для дніпрян залишатиметься пріоритетом

У Дніпрі продовжують якісне переформатування єдиного медичного простору. У лікувальних закладах по всьому місту системно оновлюють перші поверхи та вхідні групи – адже це ключові місця, де для людей створюють можливість зручного доступу до реєстратури та зон, де можна залишити дитячі візочки.

Як наголосив мер Дніпра Борис Філатов, створення комфортних умов і надання якісних медичних послуг для дніпрян залишатиметься пріоритетом для влади.

"У нас є єдиний стандарт створення медичного простору. Ми продовжуємо ремонти і робитимемо це надалі – по всьому місту. Як закінчимо оновлення перших поверхів, візьмемося за інші", – сказав Філатов.

Головне правило реконструкцій – урахування безбар’єрності та умов для комфорту лікарів і пацієнтів. За таким принципом відремонтували амбулаторію центру первинної медико-санітарної допомоги № 2, де обслуговують майже 30 тисяч мешканців Шевченківського району.

"Я в цьому районі мешкаю 50 років. Нині центр перевтілили кардинально. Раніше вигляд був потрісканий та побитий. Зараз усе в світлих тонах, гарні коридори. Зручно приходити до сімейного лікаря. Філатов – наш любий мер", – ділиться дніпрянка Людмила Іваненко.

В амбулаторії утеплили фасад, відтепер тут також є функціональний пандус і тактильні позначки. Аби всім було зручно дістатися медцентру, на підході до нього також зробили зручний тротуар.

"Це дуже правильно, бо ж із дитячим візочком подекуди не пройдеш", – схвалює роботи містянка Анастасія.

Надважливі як для лікарів, так і для пацієнтів – відремонтовані кабінети. Під час ремонту привели до ладу також пункт щеплень, маніпуляційний кабінет і санітарну кімнату. Сімейна лікарка Інна Мануйлова працює тут рік. На робочому місці вона проводить близько десяти годин на день, тож нині дуже тішиться новим умовам.

"Бачимо великі зміни. Працювати стало приємно і просто – дуже затишно. Є можливість обстежити кожного пацієнта, адже ми маємо усе необхідне. Також коридори та вхід стали доступними для маломобільних груп", – зазначила лікарка.

Містянка Тетяна Горєлова прийшла до медцентру разом із сином Іллею. Жінка переконана: ремонт зробили на високому рівні.

"Ми обслуговуємося тут уже не перший рік. Те, що було до, і те, що є зараз – просто супер. Відчуття – ніби у приватній клініці. Переступаєш поріг, і немає такої, знаєте, гнітючості. Ми чекали таких перевтілень і тепер дуже задоволені", – зауважує пані Тетяна.

Після капітального ремонту вирішили й застарілу проблему з осіданням та комунікаціями. Адже будівлю медцентру звели ще у 50-х роках минулого століття на так званому стрічковому фундаменті.