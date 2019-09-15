"Дніпро, я люблю тебе!" Концерт до Дня міста зібрав 20 тис. людей

Відсвяткувати День міста у Дніпрі зібралися тисячі людей. Пік відвідуваності припав на масштабний святковий концерт, що зібрав понад 20 тисяч глядачів. Концертна програма за участі відомих українських співачок Jerry Heil та Олі Полякової стала кульмінацією святкування Дня Дніпра.

Перед початком концерту до дніпрян і гостей міста зі сцени звернувся міський голова Борис Філатов.

"Дніпро, я люблю тебе! Повторю ті слова, котрі щоразу говорю на цій сцені: відпочиваймо, веселімося, бережімо комунальне майно!" – сказав він.

Зранку свій черговий День народження Дніпро зустрічав насиченою програмою святкувань.

Так, у середмісті провели "Битву хорів" і Всеукраїнський фестиваль духових оркестрів, а під час карнавалу "I love Dnipro" вулицями пройшли рекордні для міста 13 337 людей у різноманітних костюмах. Їх супроводжував понад десяток карнавальних рухомих платформ.

Також на Фестивальному причалі підбили підсумки Всеукраїнського турніру зі стронгмену: за звання "Найсильнішої людини України-2019" змагалися кращі атлети з різних куточків країни. А ще дніпряни та гості міста побачили Відкритий чемпіонат України з drag racing. Крім цього, на сцені біля театру ім. Т. Шевченка виступили зірки 80-х – всесвітньо відомий гурт "Baccara".

Загалом протягом святкової суботи у місті кожен міг знайти розваги на свій смак.

"Чудовий день у нашому Дніпрі. Настрій чудовий. Погода, емоції - все на рівні. Дякуємо за це свято", – поділився враженнями дніпрянин Олег.

Чимало містян чекали на головний концерт вечора.

"Хочемо поспівати та потанцювати. Знаєте, є в цьому щось особливе – коли ти разом із величезним натовпом співаєш усім знайомі пісні. Це як родинна традиція", – переконані сестри Ганна та Олена.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Дніпрі було відкрито Центральний міст, який був закритий на ремонт. Тож мер Дніпра Борис Філатов виграв парі, яке уклав з Зеленським щодо строків проведення ремонту мосту.

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