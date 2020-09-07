У вересні платіжки за електроенергію з відміткою про заборгованість надійдуть жителям Дніпра, які не встигли внести оплату за попередні періоди. Рахунки з таким нагадуванням отримають понад 80 тис. клієнтів електропостачальника YASNO.

Позначення про наявність боргу буде розміщено на лицьовій частині платіжки. Розгорнувши її, клієнт, як завжди, зможе детально ознайомитися з поточним нарахуванням, а також раніше несплаченою сумою, яку необхідно погасити у найкоротший термін.

"Ми піклуємося, щоб платіжки YASNO були корисними та інформативними. Окрема кольорова відмітка візуально привертатиме увагу клієнта та нагадуватиме про важливість своєчасного розрахунку – щомісяця до 20 числа", - сказав директор YASNO в Дніпропетровській області Юрій Федько.

Щоб уникнути виникнення заборгованості, YASNO радить також вносити оплату за очікуване споживання у поточному місяці. Ця сума зазначена у платіжці та є рекомендованою до сплати.

Нагадаємо, щоб дізнатися суму до сплати, не обов’язково чекати, коли до поштової скриньки надійде рахунок за світло. Це можна зробити дистанційно на сайті YASNO через свій Особистий кабінет. Онлайн-сервіс також дозволяє зручно вносити показання лічильника та розраховуватися за електроенергію без комісії.

Деякі клієнти YASNO у Дніпрі отримають "бордові платіжки" за світло

YASNO – постачальник електроенергії, рішень з енергоефективності та для електромобілів, що надає послуги для 3,5 млн українських сімей та юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях. YASNO прагне забезпечити клієнтам сервіс європейського рівня та розвиває онлайн-обслуговування. Для зменшення витрат клієнтів на енергію постачальник пропонує енергоефективні набори, розумне освітлення, сонячні дахи, системи зберігання енергії, послуги енергоаудиту, енергосервісу та енергоменеджменту. Електроавтомобілісти можуть замовити в YASNO зарядні станції для встановлення вдома або в офісі та отримувати додатковий дохід.

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