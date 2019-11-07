Як вступити в спадщину в Дніпрі: всі подробиці оформлення

Вступити в спадок і оформити його можна тільки після смерті людини. У Дніпрі для цього доведеться витратити багато часу і коштів.

OBOZREVATEL докладно розповість про особливості та нюанси вступу в спадщину.

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Вступити в спадок Delo.ua

Терміни вступу в спадок

Згідно із законодавством України, якщо спадкоємець не подав заяву про прийняття спадщини протягом шести місяців, то він вважається не прийнявшим її.

Відзначимо, що спадкоємець, який пропустив строк, може подати заяву нотаріусу, тільки якщо між спадкоємцями була письмова згода.

Спадкоємцю, який пропустив строк по важливій причині, можуть призначити додатковий термін для подачі заяви про прийняття спадщини.

Необхідні документи

Протягом шести місяців після смерті людини слід передати нотаріусу такі документи:

Заява про прийняття спадщини.

Документи, що підтверджують родинні зв'язки і факт смерті спадкодавця.

Документи про право власності на об'єкти нерухомості, які входять у спадок.

Цивільний паспорт і ІПН.

Оцінка спадкового майна (при необхідності).

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Хто має право на спадщину

Існує кілька черг спадкоємців за законом:

Перша черга: право на спадкування за законом мають діти, батьки і один з подружжя.

Друга черга: рідні сестри, брати, бабусі і дідусі.

Третя черга: рідні дядьки і тітки.

Четверта черга: проживаючі родичі зі спадковцем однією сім'єю не менш як п'ять років до відкриття спадщини.

П'ята черга: родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно. А також утриманці спадкодавця, які не були членами його сім'ї (неповнолітня або непрацездатна особа, яка не була членом сім'ї спадкодавця, але не менш як п'ять років одержувала від нього матеріальну допомогу).

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Спадщина за заповітом

Для вступу в спадщину за заповітом і його оформлення слід зібрати необхідні документи:

Заповіт.

Свідоцтво про смерть людини і причини смерті.

Документи, що підтверджують право власності на об'єкти нерухомості.

Цивільний паспорт і ІПН.

Оцінка спадкового майна (при необхідності).

Заява про прийняття спадщини.

Оформлення спадщини в Дніпрі

Дніпрянка Наталя вступила в спадщину, але переоформлення майна виявилося занадто дорогим:

"Мій батько оформив будинок на мене, але сказав, що після його смерті будинок дістанеться внукові. Я насилу вступила в спадщину, і щоб переоформити будинок на сина, мені потрібно було заплатити 6 тисяч гривень. Як відзначили в нотаріальній конторі, така сума утворилася через прострочення терміну.

Після цього приїжджали співробітники БТІ (Бюро технічної інвентаризації, - ред.) і робили заміри будинку. Сказали, що потрібно ще буде заплатити 10 тисяч гривень за переоформлення всіх необхідних документів.

На той момент такої великої суми у мене не було, і тому я відклала цю справу. Тепер доведеться заново проходити всі етапи переоформлення, але сума так і не змінилася", – розповіла Наталя.

А ось мешканка Дніпра Іванна вступила в спадщину, як годиться, через півроку. Але ніяк не може отримати відповідні документи:

"Ми з братом отримали спадщину і вступили в неї. Щоб отримати документи, спочатку я чекала сім місяців, але ніякої відповіді. Тепер знову довелося встати в чергу до нотаріуса і коли я отримаю документи – невідомо", – розповіла дівчина.

Вступити в спадок bpkr.com.ua

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За що потрібно платити при вступі у спадок

Для вступу в спадщину і його оформлення необхідно звернутися в нотаріальну контору. Якщо виникли зобов'язання зі сплати податку, спадкоємець повинен заплатити 5% від ринкової вартості нерухомості.

Відзначимо, що спадкоємець-нерезидент (особи без громадянства або іноземці) зобов'язаний сплатити податок за ставкою 18%.

Крім цього, доведеться заплатити 1,5% військового збору. А за видачу свідоцтва про спадщину потрібно сплатити державне мито – два неоподатковувані мінімуми доходів (34 гривні). Також оплачується консультація і послуги нотаріуса.

Існує спадковий реєстр, в якому нотаріус повинен перевірити наявність або відсутність заповіту/спадкової справи і внести дані про видачу свідоцтва про право на спадщину.

За оформлення в спадковому реєстрі необхідно сплатити:

Записи заповіту – близько 70 гривень.

Реєстраційний запис про спадковому договорі – 51 гривня.

Реєстраційний запис про видачу свідоцтва про право на спадщину – 51 гривня.

Перевірка інформації про наявність/відсутність заповіту – 51 гривня.

Софія Ковнір

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