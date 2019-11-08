Як влаштувати дитину в дитячий сад: складності оформлення в Дніпрі

Батьки дуже ретельно підходять до вибору дитячого садка для своєї дитини. Хтось може дозволити влаштувати малюка в приватний сад, а комусь доводиться довго і болісно проходити всі етапи, щоб потрапити в державний дошкільний заклад.

Як в Дніпрі влаштувати дитину в дитячий сад, і з якими труднощами можна зіткнутися – розповість OBOZREVATEL.

Дитячий садок NewsOne

Як записати дитину в дитячий сад

Якщо раніше батьки могли прийти в сад і особисто записати дитину в групу, то з 2013 року правила змінилися. Тепер в Україні діє електронна система подачі заяв в дитячий сад.

Після реєстрації на спеціальному сайті і виборі дитячого саду можна побачити свій порядковий номер і відслідковувати просування в списку на зарахування.

Електронна черга в садок

Щоб влаштувати Вашу дитину в садок, необхідно зареєструватися на сайті reg.isuo.org. Потім вибрати дошкільний заклад і заповнити відповідну заяву на зарахування дитини до дитячого садка.

При реєстрації потрібно вказати дані дитини і батьків (ПІБ, дата народження, місце проживання, паспортні дані та свідоцтво про народження, контактні дані).

Після цього з'явиться статус "Зареєстровано в черзі". Ви зможете в будь-який момент відстежувати зміни в черзі на зарахування, але вплинути на черговість або швидкість – неможливо.

Відзначимо, що при наявності вільного місця в дошкільному закладі на електронну пошту прийде повідомлення "Є можливість зарахування в ДНЗ". Батьки повинні подати в сад всі необхідні документи протягом 30 днів.

Електронна черга

Електронна заява

Необхідні документи в дитячий сад

Відповідна заява батьків.

Копії свідоцтва про народження дитини.

Медична довідка про стан здоров'я дитини.

Довідка від дільничного лікаря.

Довідка про місце реєстрації дитини і реєстраційна картка (при необхідності).

Якщо Ви плануєте влаштувати свою дитину в дитячий садок компенсуючого типу або інклюзивні групи, то додатково слід надати: висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу, напрям місцевого управління освіти і індивідуальну програму реабілітації для дітей з інвалідністю.

Яких лікарів потрібно пройти для зарахування дитини в садок

У дошкільний заклад Вам слід надати медичну довідку форми № 026/0. Але для цього слід пройти огляд таких лікарів:

Педіатра.

Логопеда.

Офтальмолога.

Стоматолога.

Дерматовенеролога.

Хірурга.

Отоларинголога.

Невропатолога.

Крім цього, необхідно здати загальний аналіз сечі і крові, а також аналіз калу і зішкріб на ентеробіоз.

Дитячий садок parusadetstva.ru

Згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я України, перед дитячим садом дитині потрібно зробити ряд щеплень:

АКДС (коклюш, дифтерія, правець).

Від поліомієліту.

БЦЖ (проти туберкульозу).

КПК (кір, паротит, краснуха).

Від гепатиту В та гемофільної інфекції.

Відзначимо, що відсутність у дитини профілактичних щеплень є підставою для відмови у відвідуванні дошкільних установ.

Але при цьому діти без щеплень мають повне право відвідувати дитячий сад нарівні з іншими. Тому чи брати таку дитину в садок повинні вирішувати лікарсько-консультативна комісія з епідеміологом.

Щеплення дітям 112 Україна

Пільги в дитячому садку

В Україні існують основні групи пільг в дошкільний заклад – пільги по оплаті і по зарахуванню.

Хто має першочергове право на зарахування в дитячий сад:

Діти з багатодітних сімей.

Діти з сімей вимушених переселенців.

Діти, чиї батьки є інвалідами I групи.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Діти військовослужбовців, в тому числі учасників АТО.

Діти, що знаходяться під опікою або в прийомних сім'ях.

Діти одиноких батьків (виключно вдів, вдівців).

Діти-інваліди, які не мають протипоказань до відвідування ДНЗ.

Діти, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Діти, яким встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою.

Крім цього, існують пільги на харчування в дитячому садку. Такі умови надаються:

Дітям-інвалідам та дітям з багатодітних сімей.

Сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Дітям учасників антитерористичної операції.

Дітям, які відвідують установи (групи) компенсуючого типу.

Дітям з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям".

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Складнощі зарахування дитини в садок у Дніпрі

Більшість жителів Дніпра скаржаться на електронну чергу і стверджують, що таким чином неможливо влаштувати дитину в садок:

"Через тиждень після народження дочки поставили її на електронну чергу в дитячий сад біля будинку. Минуло 2 роки(!) і мені дзвонять з саду з іншого міста! Повне беззаконня! Простіше домовитися особисто з керівництвом дитячого садка або піти в приватний", "Десять спроб зареєструватися і все без толку! Могли б зробити хоч якусь державну систему нормальною і доступною для народу!", – розповіли дніпряни.

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Мешканка Дніпра Аліна розповіла, що більшість державних садочків з небажанням беруть дітей в свою установу:

"Моїй доньці нещодавно виповнилося два роки, і ми встали в електронну чергу, але тільки на наступну осінь. Так як мені терміново потрібно було виходити на роботу, я пішла в сад, який розташований біля нашого будинку, і мені запропонували залишити дитину і подивитися, як вона адаптується.

У перший день залишала її на півтори години, в іншій вже на кілька годин. При цьому керівництво дитячого садка дали мені цілий список речей, які необхідно купити дитині і в саму установу (папки, файли і т.п.). Минув тиждень, і мені заявили, що дитина не адаптувалася в саду, хоча дочка завжди задоволена і щаслива виходила звідти, відмінно контактувала з іншими дітками. Я відразу зрозуміла, що з мене хочуть грошей.

Після цього я звернулася в приватний дитячий сад, де потрібно було принести тільки одну довідку, що моя дитина в останні місяці нічим не хворіла. День перебування в такому саду коштує 350 гривень. Знаю, що в інших приватних садах за місяць беруть 7 тисяч гривень і плюс харчування – 4 тисячі гривень. Поки ходимо в приватний сад і все влаштовує – менше проблем і головне, що дочка задоволена", – розповіла дівчина.

Щоб влаштувати дитину в дитячий сад, підійдіть до цього питання відповідально. Адже для дитини цей новий етап в житті дуже важливий. А приватний або державний сад – вирішувати Вам.

Софія Ковнір

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