Як в Дніпрі зареєструвати шлюб за добу і скільки це коштує

Часто щасливі закохані не хочуть чекати довгу чергу для реєстрації шлюбу, і тому їм на допомогу приходить послуга "Шлюб за добу".

Що таке "шлюб за добу" і як цим скористатися в Дніпрі – розповість OBOZREVATEL.

Шлюб за добу в Дніпрі legalweekly.com.ua

Послуга "шлюб за добу"

З 2016 року Кабінет Міністрів України запустив пілотний проект, який дозволяє знизити час очікування розпису до декількох годин. Цією послугою можуть скористатися і мешканці Дніпра.

Послуга підходить для тих, хто хоче швидко і без зайвих клопотів зареєструвати свій шлюб.

Тепер Ви самі можете вибрати день розпису, а відомості про шлюб будуть внесені до Державного реєстру актів цивільного стану громадян не пізніше наступного робочого дня після проведення реєстрації.

Також такий формат підходить для людей, які хочуть одружитися, наприклад, під час обідньої перерви. Або одружитися в один день, а гучне весілля зіграти пізніше.

Шлюб за добу в Дніпрі РБК-Україна

Як в Дніпрі зареєструвати шлюб за 24 години

Для проведення прискореної процедури одруження парі потрібно звернутися до організатора шлюбної церемонії. Укладення шлюбу проводиться після погодження місця і часу проведення весільної церемонії, а також підписання відповідного договору з організатором урочистості.

Документи для подачі заяви на реєстрацію шлюбу:

Паспорт громадянина України (при наданні id-карти додатково надається виписка з реєстру про місце реєстрації);

Ідентифікаційний код;

Особи, у яких було вилучено паспорт громадянина України, надають паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідною відміткою про це в паспорті;

Якщо особа раніше знаходилася в шлюбі, то додатково надається документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу або визнання шлюбу недійсним.

Після цього Ваш шлюб реєструють, і всі дані вносять до реєстру протягом 24 годин.

Потім протягом дня Вам видадуть свідоцтво про шлюб. Відзначимо, що штамп про укладання шлюбу в паспортах дніпрян не ставиться.

Шлюб за добу в Дніпрі findprince.ru

Де в Дніпрі одружитися за добу

Комунальний заклад культури "Вокально-хореографічний ансамбль "Юність Дніпра" Дніпровської міської ради: вулиця Титова, 18. Телефон: 056-736-44-62, 067-563-44-62.

Комунальне підприємство "Будинок юстиції" Дніпропетровської обласної ради: вулиця Старокозацька, 52. Телефон: 068-768-88-12.

Комунальне підприємство "Щасливе місто": проспект Дмитра Яворницького, 22 (торгово-офісний комплекс "Атріум"); вулиця Шолом-Алейхема, 4/26 (меморіальний комплекс "Голокост" з центром "Менора"). Телефон: 0800-30-08-58; 066-884-58-58.

Комунальне підприємство "Дніпропетровський будинок органної і камерної музики" Дніпропетровської обласної ради: проспект Сергія Нігояна, 66. Телефон: 067-998-62-52.

Шлюб за добу в Дніпрі Дніпро Час

Вартість "шлюбу за добу" в Дніпрі

У Дніпрі ціни на розпис за добу залежать від організації, яка буде реєструвати Ваш шлюб.

Так, в "Будинку юстиції" тарифи на реєстрацію шлюбу різні.

Швидкий шлюб (реєстрація за 3 дні):

Перевірка документів у відділі РАЦС;

Подача заяви, сплата державного мита;

Реєстрація в певні години, в обрану дату.

Вартість – 3100 гривень.

Експрес-брак (реєстрація за 24 години):

Перевірка документів у відділі РАЦС;

Подача заяви, сплата державного мита;

Реєстрація в певні години, в обрану дату.

Вартість – 4700 гривень.

Виїзна церемонія на Вашій території:

Перевірка документів у відділі РАЦС. Подача заяви, сплата державного мита;

Оплата виїзду співробітника ЗАГС;

Реєстрація в певні години, в обрану дату і в обраному місці.

Вартість – 6 тисяч гривень.

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Відзначимо, що заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто.

Якщо наречений або наречена не можуть через поважні причини особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, нотаріально завірену, можуть подати їх представники. Повноваження представника також повинні бути нотаріально завірені.

Шлюб за добу в Дніпрі Парламентська газета

У комунальному підприємстві "Щасливе місто" реєстрація шлюбу за добу коштує в звичайні робочі дні – 4091,85 гривень, у святкові та вихідні дні – 5617,85 гривень.

Вартість укладення шлюбу в будинку органної та камерної музики становить 4500 гривень.

У КП "Юність Дніпра" укласти шлюб за 24 години обійдеться в 3661 гривень. У цю вартість входить процедура одруження і оплата державних мит.

Шлюб за добу в Дніпрі Скріншот

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що кожна дівчина мріє про той казковий день, коли її коханий зробить пропозицію руки і серця. У Дніпрі легко можна організувати оригінальну і романтичну пропозицію для своєї другої половинки.

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