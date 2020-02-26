Як в Дніпрі зареєструвати ФОП: докладна інструкція

Жителям Дніпра тепер простіше стати фізичною особою і зареєструвати своє підприємство. Тепер це можна зробити не тільки особисто, але і онлайн.

Як в Дніпрі зареєструвати ФОП і що для цього потрібно – розповість OBOZREVATEL.

Реєстрація ФОП Альфа-лекс

Що таке ФОП

ФОП (фізична особа-підприємець) – це проста організаційно-правова форма суб'єкта господарської діяльності, для якої не передбачено установчих документів і стартового капіталу.

Згідно з Цивільним кодексом України, для того щоб займатися підприємницькою діяльністю, необхідно пройти реєстрацію.

Переваги ФОП:

Підприємці можуть вільно наймати співробітників, формувати і розвивати історію своєї компанії;

Фізична особа має право працювати віддалено;

Підприємці усувають ризики кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків;

Для ФОП діє спрощений бухгалтерський облік.

Хто може стати підприємцем

Стати приватним підприємцем можуть жителі Дніпра, які досягли 18 років.

Відзначимо, що зареєструвати ФОП можуть і 16-річні дніпряни, але тільки за згодою батьків або органів опіки.

Реєстрація ФОП Еспресо.TV

Як зареєструвати ФОП в Дніпрі

Зареєструвати ФОП можна за допомогою електронних сервісів або державного реєстратора, заповнивши і надавши документи особисто.

Реєстрація особисто

Для особистої реєстрації необхідно звернутися до районних, міських або міжрайонних управлінь юстиції, або в головне територіальне управління Дніпра, а також в районні або міські державні адміністрації.

Головне управління юстиції в Дніпропетровській області: проспект Дмитра Яворницького, 21А. Телефон: 056-246-70-65

Відзначимо, що до відповідного органу потрібно звертатися за місцем прописки. При цьому слід надати паспорт громадянина України, ІПН і заповнити реєстраційну карту.

Після подачі цих документів державному реєстратору Ваші дані повинні внести до держреєстру і видати виписку.

Після цього необхідно подати ряд документів до податкової інспекції:

Копії паспорта та ІПН;

Відповідна заява про застосування єдиного податку;

Виписка з єдиного державного реєстру;

Книга обліку доходів;

Заява на ім'я начальника податкової інспекції.

Потім Вам видадуть свідоцтво про те, що Ви є платником єдиного податку, а також реквізити банку для оплати податку.

Заява про реєстрацію ФОП

Заява про реєстрацію ФОП

Як зареєструвати ФОП онлайн в Дніпрі

Зареєструвати ФОП можна двома способу. Один з них – на сайті Міністерства юстиції.

Для початку необхідно увійти в Кабінет електронних сервісів. Потім перейти до Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і вибрати Заява на державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

Кабінет електронних сервісів

Після цього необхідно зареєструватися в системі та увійти в приватний кабінет. Потім потрібно створити відповідну заяву, підписати її електронним цифровим підписом і відправити.

Відзначимо, що Ви можете перевірити стан розгляду заяви та отримати електронний або паперовий документ.

Кабінет електронних сервісів

Другий спосіб реєстрації ФОП – це портал державних послуг "iGov".

Для реєстрації потрібно перейти на сайт і вибрати розділ "Послуги бізнесу". Потім натиснути "Реєстраційні дані" і пункт "Державна реєстрація фізичної особи-підприємця".

iGov

Після цього необхідно заповнити свої контактні дані в реєстраційній картці. Потім потрібно вибрати систему оподаткування, завантажити відповідну заяву і відправити.

Реєстрація ФОП в Дніпрі

Реєстрація ФОП в Дніпрі

Реєстрація ФОП в Дніпрі

Ви отримаєте відповідь на електронну адресу, вказану при реєстрації заяви. У листі буде вказано, яке рішення прийнято за Вашою заявою, і (при наявності) коментарі держслужбовця.

Згідно зі статистикою iGov, за останній місяць в Дніпропетровській області цією послугою скористалися 2719 чоловік.

Що робити після реєстрації

Після отримання реєстрації ФОП, необхідно звернутися до фіскальної служби і стати на облік.

Також потрібно буде зареєструвати книгу доходів і витрат.

Після реєстрації слід отримати витяг з реєстру платників єдиного податку. І тільки після цього можна займатися підприємництвом.

Реєстрація ФОП Etcetera.media

Куди звертатися в Дніпрі

Головне управління ДФС в Дніпропетровській області: вулиця Сімферопольська, 17А. Телефон: 056-744-62-32.

Державна податкова інспекція в Чечелівському районі: вулиця Театральна, 1А. Телефон: 056-234-28-70.

Державна податкова інспекція в Амур-Нижньодніпровському районі: провулок Універсальний, 12. Телефон: 056-760-72-45.

Державна податкова інспекція в Новокодацькому районі: вулиця Шаумяна, 5. Телефон: 056-370-25-88.

Державна податкова інспекція в Соборному районі: вулиця Високовольтна, 24. Телефон: 056-776-71-60.

Спеціалізована державна податкова інспекція по роботі з великими платниками податків: проспект Олександра Поля, 57. Телефон: 056-744-23-63.

Державна податкова інспекція у Центральному районі: вулиця Княгині Ольги, 22. Телефон: 056-374-70-61.

Державна податкова інспекція в Шевченківському районі: проспект Богдана Хмельницького, 25. Телефон: 0562-36-62-40.

Лівобережна міжрайонна державна податкова інспекція: проспект Слобожанський, 95А. Телефон: 056-374-31-78.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на 1 жовтня 2020 року підприємців Дніпра чекають нововведення. Так, за порушення правил, бізнесмени будуть платити великі штрафи.

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