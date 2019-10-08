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9 жовтня • оновлено в 05:19
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Як в Дніпрі прожити за копійки і не померти від голоду

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У кожного в житті бувають важкі ситуації, коли гроші закінчуються, а до зарплати потрібно вижити. Безумовно, впадати у відчай не варто. Адже є безліч способів, як заощадити і прожити майже безкоштовно.

Мало хто знає, але в Дніпрі можна абсолютно безкоштовно зробити макіяж або манікюр, влаштувати фотосесію, розважитися і при цьому харчуватися за копійки. OBOZREVATEL розповість про найоригінальніші та прості способи виживання у великому місті.

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Проживання за копійки

Проживання за копійки

Attuale.ru

Робота за їжу

Якщо у Вас зовсім немає коштів на харчування, то на це можна заробити за один день. В інтернеті є багато пропозицій, наприклад, "допомогти зібрати шафу за їжу". Якщо Ви дійсно готові допомогти іншим за їжу, то розмістіть оголошення про свої послуги на дошці оголошень в громадському місці або в інтернеті.

Також такий варіант взаємодопомоги Ви можете запропонувати своїм друзям або знайомим.

Шукаю модель

Навіть якщо у Вас немає грошей на жіночі приємності (манікюр, макіяж, нарощування вій тощо), то Ви можете стати безкоштовною моделлю.

У мережі майстри часто шукають дівчат для відпрацювання професійних навичок. Наприклад, модель на безкоштовний манікюр, корекцію брів, нарощування вій/волосся або навіть на безкоштовну фотосесію. Для цього Вам слід пошукати на просторах Facebook, Instagram або інших ресурсах групи за типом "Шукаю модель Дніпро". Після цього Ви обираєте потрібну процедуру і записуєтеся до майстра.

Шукаю модель

Шукаю модель

Шукаю модель

Шукаю модель

Шукаю модель

Шукаю модель

Шукаю модель

Шукаю модель

Відзначимо, що деякі майстри можуть брати моделей з оплатою тільки за матеріал – від 50 до 150 гривень. Це залежить від вибору процедури і самого професіонала. Але це краще, ніж переплачувати за звичайну процедуру величезні гроші.

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"Щасливі години"

У деяких ресторанах і закладах громадського харчування Дніпра практично кожен день діє акція "Щасливі години". Ви можете прийти в заклад, замовити страву і отримати другу таку ж в подарунок. Такі приємні знижки діють тільки в певні години.

"Щасливі години"

"Щасливі години"

Pinterest

Безкоштовні розваги

У Дніпрі в кожного є можливість відвідати безкоштовно цікаві заходи, виставки або корисні курси. Як заведено в пристойних компаніях, перший пробний урок – безкоштовно. В один день Ви можете сходити на безкоштовний урок з англійської мови, в інший – на пробне заняття з танців.

Для цього Вам слід записатися на заняття за певним телефоном або залишити заявку на сайті компанії.

Безкоштовні розваги

Безкоштовні розваги

Безкоштовні розваги

Безкоштовні розваги

Крім цього, в Дніпрі щодня проходять виставки, презентації та фестивалі, на які можна потрапити абсолютно безкоштовно. Найчастіше такі заходи анонсують на міських афішах або в Facebook.

Безкоштовні розваги

Безкоштовні розваги

Безкоштовні розваги

Безкоштовні розваги

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Продам-обміняю

Якщо Вам не вистачає грошей на проживання, то завжди можна позбутися старих непотрібних речей. Переберіть шафу та знайдіть речі, якими не плануєте користуватися надалі. Потім сфотографуйте їх і опублікуйте на сайті онлайн-оголошень. Тут можна як продати товар за гроші, так і обміняти його на потрібну для Вас річ.

Обмін речей

Обмін речей

Обмін речей

Обмін речей

Обмін речей

Обмін речей

Як дніпряни виживають без грошей

"Так як я студентка, для мене кінець місяця – це аврал. Коли до стипендії залишається тиждень, то треба думати, як прожити цей час. Економлю на всьому. Наприклад, готую решту запасів гречки або макаронів, дістаю мамині консервовані огірки/помідори, і цього вистачає на два-три дні. Як і для будь-якого бідного студента, кращий друг – це роллтон. Він коштує близько п'яти гривень, але цим цілком можна харчуватися. Я розумію, що шкідливо, але налаштовую себе на думці, що потрібно перетерпіти всього кілька днів", – Аліна.

"Кілька разів на місяць я продаю свій старий одяг, який не буду більше носити. Викладаю оголошення з фото в інтернет, люди швидко відгукуються, і я їх продаю. Отримані гроші відкладаю на "чорний день". Цей спосіб мені допомагає прожити дні, коли гроші закінчуються, а до зарплати ще далеко", – Альона.

"У будні дні я харчуюся в кафе або закладах громадського харчування, але коли немає грошей – доводиться економити. Я готую вдома і беру їжу в судочках. Так, я можу приготувати суп або рагу на кілька днів, брати це з собою на роботу і при цьому не потрібно кожен день сильно витрачатися", – Юрій.

"Зарплата у мене маленька, так як працюю на півставки. Але хочеться виглядати красиво і доглянуто. Тому переглядаю групи "Шукаю модель" і роблю потрібні мені процедури майже даром. Оплачую тільки за матеріали, тому манікюр обходиться 100 гривень, нарощування вій – 150 гривень, стрижка взагалі безкоштовно. Це добре економить мій бюджет", – Анна.

Вижити в Дніпрі за копійки можливо, але складно. Існує маса способів, як не залишитися у великому місті босим і голодним. Головне – бажання та терпіння.

Софія Ковнір

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Місце
Україна Дніпро
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Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Так зато ваши нацики по курортам ездят, жрут за ваш счет.
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