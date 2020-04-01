Як школярі і студенти Дніпра навчаються в період карантину

Школярам і студентам Дніпра через загальнонаціональний карантин також довелося залишитися вдома. Але знання отримувати потрібно, і тому було прийнято рішення про введення дистанційного навчання.
Як в Дніпрі школярі і студенти навчаються на дистанційному навчанні – читайте далі в нашому матеріалі.
Дистанційне навчання
libinform.ru
Що таке дистанційне навчання
Дистанційне навчання оформляється на постійній основі, а під час карантину – тимчасово.
Дане навчання є для середньої, вищої і професійної освіти, а також для тих, хто має можливість виконувати дистанційно необхідні завдання за допомогою освітніх технологій.
Дистанційне навчання проходить в декількох формах:
Чат-заняття – всі учасники мають одночасний доступ до чату, і педагоги і учні. У багатьох дистанційних навчальних закладах існують, так звані, чат-школи та чат-кабінети.
Веб-заняття – уроки, лабораторні роботи, семінари, конференції та інші форми дистанційних навчальних занять проводяться за допомогою інтернету.
Телеконференція – проводиться з використанням розсилок по електронній пошті.
Телеприсутність – один з експериментальних методів дистанційного навчання на базі формування атмосфери присутності.
Дистанційне навчання
Мел
"Всеукраїнська школа онлайн"
Президент України Володимир Зеленський опублікував список телеканалів, на яких транслюватимуть уроки для учнів з 5 по 11 клас.
Так, даний проект "Всеукраїнська школа онлайн" повинен стартувати 6 квітня.
40 педагогів з Києва будуть дистанційно навчати учнів з 5 по 11 клас з 11 предметів з 10:00.
Уроки будуть транслюватися на наступних телеканалах:
5 клас – Плюсплюс і 112 Україна;
6 клас – ZOOM і NewsOne;
7 клас – ZIK;
8 клас – Індиго і Уніан;
9 клас – Рада і UA:Культура;
10 клас – UA:Перший;
11 клас – М1.
Відзначимо, що уроки можна буде подивитися на сторінках Міністерства освіти України в Facebook і Youtube.
Дистанційне навчання
Фокус
Уроки онлайн в Дніпрі
У Дніпрі місцеві телеканали також проводять онлайн-уроки. Так, з 27 березня школярі Дніпра 5, 6, 7 і 8 класів можуть навчатися онлайн, відвідавши офіційну YouTube-сторінку 34 каналу. Вчитися онлайн школярі можуть з понеділка по п'ятницю з 9 ранку.
Також уроки онлайн транслюють 11 канал і ДніпроTV.
Розклад уроків онлайн
34 канал
Розклад уроків онлайн
ДніпроTV
Як навчаються школярі та студенти Дніпра
Христина закінчує 4 курс в одному з вузів Дніпра, і введення карантину для неї і її одногрупників – дуже невчасно.
"Якби не карантин, то навчання ми повинні були закінчити 25 квітня, а потім дається місяць на підготовку до дипломування.
Але тепер в нашому університеті все змінили. Зараз у нас нібито підготовка і написання диплома, а після карантину ми в звичайному режимі повинні заробляти бали.
Дуже складно в дистанційному режимі спілкуватися з науковим керівником. Так як часто бувають такі питання, які потрібно обговорити особисто при зустрічі.
Щодо навчання... На даний момент у нашого курсу його немає. Але як мені відомо, в інших курсів дистанційне навчання починається вже з 6 квітня.
Звичайно, нам сказали встановити додаток "Teams", в якому будуть проходить заняття онлайн. Але на даний момент там нічого немає. Кілька запланованих пар, але без домашнього заняття. Взагалі не уявляю, як ми будемо набирати бали і закривати цю сесію", – розповіла Христина.
Дистанційне навчання в Дніпрі
Другокурсниця Анастасія також на дистанційному навчанні, і в її академії заняття йдуть за розкладом.
"На дистанційку ми перейшли тижнів зо два тому. Спочатку викладачі надсилали домашні завдання на пошту, а зараз попросили встановити додаток "Zoom", в якому проходять заняття онлайн.
Пари онлайн проходять за нашим звичним розкладом. Щодня ми займаємося десь з 9:30 до 14:00. Також онлайн ми відповідаємо на питання, вирішуємо тести і заробляємо бали.
Іноді бувають проблеми зі зв'язком, але викладачі розуміють і йдуть на поступки. Пропущене заняття можна відпрацювати також онлайн", – розповіла Анастасія.
Дистанційне навчання в Дніпрі
Наталя – мама 10-річного Максима, у якого в школі також ввели дистанційне навчання:
"Будь-яких занять по Skype або в інших месенджерах у нас немає. Вчителька щодня ввечері дзвонить і дає домашні завдання.
Син це все виконує і вже після карантину здасть особисто вчителям. Ніяких лекційних занять та онлайн-конференцій в школі немає", – розповіла Наталя.
Син Юлії вчиться в школі англійської мови, де також ввели дистанційне навчання:
"Наша школа англійської мови перейшла на дистанційне навчання. Уроки тепер виглядають ось так.
У дітей поняття, як будуть проходити уроки онлайн зайняло максимум п'ять хвилин. Всі включилися в роботу практично миттєво.
Я не зрозумію, в чому проблема шкільним вчителям організувати те ж саме?", – зазначила мешканка Дніпра Юлія.
Дистанційне навчання в Дніпрі
Facebook Юлії Лівобережної
Додамо, що міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про те, що в школах налагоджено дистанційне навчання.
Для учнів розробили велику програму онлайн занять. Ряд регіональних каналів і інтернет-платформ транслюють уроки для школярів для 3, 4, а також 9, 10 і 11 класів.
Крім цього, найближчим часом запуститься аналогічний проект для дітей з 5 по 8 клас. Це – безкоштовна послуга, скористатися якою можна не тільки в Дніпрі, а й в інших українських містах. Також всі конспекти вчителя розсилають через месенджери і Facebook групи.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що жителі Дніпра можуть отримати консультацію лікаря онлайн. Для цього необхідно попередньо записатися. Стало відомо, як отримати консультацію лікаря онлайн в Дніпрі і у скільки це обійдеться.
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