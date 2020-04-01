Як школярі і студенти Дніпра навчаються в період карантину

Школярам і студентам Дніпра через загальнонаціональний карантин також довелося залишитися вдома. Але знання отримувати потрібно, і тому було прийнято рішення про введення дистанційного навчання.

Як в Дніпрі школярі і студенти навчаються на дистанційному навчанні – читайте далі в нашому матеріалі.

Дистанційне навчання libinform.ru

Що таке дистанційне навчання

Дистанційне навчання оформляється на постійній основі, а під час карантину – тимчасово.

Дане навчання є для середньої, вищої і професійної освіти, а також для тих, хто має можливість виконувати дистанційно необхідні завдання за допомогою освітніх технологій.

Дистанційне навчання проходить в декількох формах:

Чат-заняття – всі учасники мають одночасний доступ до чату, і педагоги і учні. У багатьох дистанційних навчальних закладах існують, так звані, чат-школи та чат-кабінети.

Веб-заняття – уроки, лабораторні роботи, семінари, конференції та інші форми дистанційних навчальних занять проводяться за допомогою інтернету.

Телеконференція – проводиться з використанням розсилок по електронній пошті.

Телеприсутність – один з експериментальних методів дистанційного навчання на базі формування атмосфери присутності.

Дистанційне навчання Мел

"Всеукраїнська школа онлайн"

Президент України Володимир Зеленський опублікував список телеканалів, на яких транслюватимуть уроки для учнів з 5 по 11 клас.

Так, даний проект "Всеукраїнська школа онлайн" повинен стартувати 6 квітня.

40 педагогів з Києва будуть дистанційно навчати учнів з 5 по 11 клас з 11 предметів з 10:00.

Уроки будуть транслюватися на наступних телеканалах:

5 клас – Плюсплюс і 112 Україна;

6 клас – ZOOM і NewsOne;

7 клас – ZIK;

8 клас – Індиго і Уніан;

9 клас – Рада і UA:Культура;

10 клас – UA:Перший;

11 клас – М1.

Відзначимо, що уроки можна буде подивитися на сторінках Міністерства освіти України в Facebook і Youtube.

Дистанційне навчання Фокус

Уроки онлайн в Дніпрі

У Дніпрі місцеві телеканали також проводять онлайн-уроки. Так, з 27 березня школярі Дніпра 5, 6, 7 і 8 класів можуть навчатися онлайн, відвідавши офіційну YouTube-сторінку 34 каналу. Вчитися онлайн школярі можуть з понеділка по п'ятницю з 9 ранку.

Також уроки онлайн транслюють 11 канал і ДніпроTV.

Розклад уроків онлайн 34 канал

Розклад уроків онлайн ДніпроTV

Як навчаються школярі та студенти Дніпра

Христина закінчує 4 курс в одному з вузів Дніпра, і введення карантину для неї і її одногрупників – дуже невчасно.

"Якби не карантин, то навчання ми повинні були закінчити 25 квітня, а потім дається місяць на підготовку до дипломування.

Але тепер в нашому університеті все змінили. Зараз у нас нібито підготовка і написання диплома, а після карантину ми в звичайному режимі повинні заробляти бали.

Дуже складно в дистанційному режимі спілкуватися з науковим керівником. Так як часто бувають такі питання, які потрібно обговорити особисто при зустрічі.

Щодо навчання... На даний момент у нашого курсу його немає. Але як мені відомо, в інших курсів дистанційне навчання починається вже з 6 квітня.

Звичайно, нам сказали встановити додаток "Teams", в якому будуть проходить заняття онлайн. Але на даний момент там нічого немає. Кілька запланованих пар, але без домашнього заняття. Взагалі не уявляю, як ми будемо набирати бали і закривати цю сесію", – розповіла Христина.

Дистанційне навчання в Дніпрі

Другокурсниця Анастасія також на дистанційному навчанні, і в її академії заняття йдуть за розкладом.

"На дистанційку ми перейшли тижнів зо два тому. Спочатку викладачі надсилали домашні завдання на пошту, а зараз попросили встановити додаток "Zoom", в якому проходять заняття онлайн.

Пари онлайн проходять за нашим звичним розкладом. Щодня ми займаємося десь з 9:30 до 14:00. Також онлайн ми відповідаємо на питання, вирішуємо тести і заробляємо бали.

Іноді бувають проблеми зі зв'язком, але викладачі розуміють і йдуть на поступки. Пропущене заняття можна відпрацювати також онлайн", – розповіла Анастасія.

Дистанційне навчання в Дніпрі

Наталя – мама 10-річного Максима, у якого в школі також ввели дистанційне навчання:

"Будь-яких занять по Skype або в інших месенджерах у нас немає. Вчителька щодня ввечері дзвонить і дає домашні завдання.

Син це все виконує і вже після карантину здасть особисто вчителям. Ніяких лекційних занять та онлайн-конференцій в школі немає", – розповіла Наталя.

Син Юлії вчиться в школі англійської мови, де також ввели дистанційне навчання:

"Наша школа англійської мови перейшла на дистанційне навчання. Уроки тепер виглядають ось так.

У дітей поняття, як будуть проходити уроки онлайн зайняло максимум п'ять хвилин. Всі включилися в роботу практично миттєво.

Я не зрозумію, в чому проблема шкільним вчителям організувати те ж саме?", – зазначила мешканка Дніпра Юлія.

Дистанційне навчання в Дніпрі Facebook Юлії Лівобережної

Додамо, що міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про те, що в школах налагоджено дистанційне навчання.

Для учнів розробили велику програму онлайн занять. Ряд регіональних каналів і інтернет-платформ транслюють уроки для школярів для 3, 4, а також 9, 10 і 11 класів.

Крім цього, найближчим часом запуститься аналогічний проект для дітей з 5 по 8 клас. Це – безкоштовна послуга, скористатися якою можна не тільки в Дніпрі, а й в інших українських містах. Також всі конспекти вчителя розсилають через месенджери і Facebook групи.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що жителі Дніпра можуть отримати консультацію лікаря онлайн. Для цього необхідно попередньо записатися. Стало відомо, як отримати консультацію лікаря онлайн в Дніпрі і у скільки це обійдеться.

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