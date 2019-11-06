Як отримати лікарняний в Дніпрі і чому в приватних клініках його не видають

Як виявилося, можливість отримати лікарняний лист в Дніпрі має кілька нюансів.
Що це за особливості - OBOZREVATEL розповість нижче.
Як отримати лікарняний в Дніпрі
Як отримати лікарняний лист
Для отримання допомоги по непрацездатності необхідно в перший день погіршення самопочуття звернутися до свого дільничного лікаря або сімейного лікаря, з яким у вас підписана декларація. Лікарняний лист оформляється в поліклініці за місцем проживання. Завірений лікарняний лист (з печаткою) надається відділу кадрів, а потім - бухгалтерії для нарахування оплати.
Як підписати декларацію з сімейним лікарем
Процедура досить проста і має свої "плюшки". Пацієнт приходить на прийом, взявши з собою паспорт, ІПН і мобільний телефон. Лікар або медсестра вносять дані в електронну базу, пацієнт вказує свою фактичну адресу проживання. На мобільний телефон надходить пароль, за яким медпрацівник входить в електронну систему і заносить туди дані пацієнта. Тепер і сама людина може за номером свого мобільного користуватися системою HELSI, наприклад, щоб записатися до лікаря на прийом. Після цього декларацію роздруковують в двох примірниках, які підписують лікар і пацієнт. Один примірник залишається в медустанові, а другий - у пацієнта. Все це - абсолютно безкоштовно.
Підписання декларації гарантує, що, крім консультації з фахівцем, людина зможе безкоштовно здати загальні аналізи крові і сечі, перевірити рівень глюкози і холестерину в крові. Також не доведеться платити за кардіограму і флюорографію, можна буде пройти тести на ВІЛ-інфекцію та вірусні гепатити.
Правила видачі лікарняного листа
Лікарняний лист виписується в поліклініці у дільничного лікаря в день звернення. При лікуванні в стаціонарі першим днем лікарняного вважається дата госпіталізації. Виписує листок непрацездатності лікар стаціонару або завідувач відділенням.
Після отримання та закриття лікарняного, його необхідно здати в бухгалтерію і чекати виплати.
Скільки днів можна бути на лікарняному
За діагнозом визначається на скільки днів видається лікарняний. При зверненні в поліклініку лікарняний виписується на термін від 1 до 5 днів, потім, за рішенням лікаря, може бути продовжений ще на 5 днів. Після реабілітацій, серйозних травм, післяопераційного періоду безперервним лікарняний може бути не більше 12 місяців.
Лікарняний виписується на термін до 5 днів
Електронні лікарняні
В ході нової реформи планується ввести електронний реєстр листків тимчасової непрацездатності. Над створенням реєстру працюють МОЗ, Мінсоцполітики, Фонд соціального страхування. Мета - полегшити і зробити прозорим призначення, ведення та отримання лікарняного листа.
Чи мають право приватні клініки відмовити в лікарняному листі
У Дніпрі приватні клініки не мають права відмовляти пацієнтам у видачі лікарняних листів. Згідно із законодавством, медичні установи всіх форм власності є рівними в правах, що й дає їм можливість виконувати однакові функції.
У свою чергу, багато городян скаржаться на неможливість отримання лікарняного листа в приватних клініках:
"Я звернувся в приватну клініку, яка знаходиться прямо біля мого будинку. Лікар сказав, що випише мені лікування, але для отримання лікарняного мені потрібно звернутися в державну поліклініку за місцем прописки", - розповів Артем.
В результаті житель Дніпра Артем звернувся в поліклініку, не дивлячись на свою законну можливість отримати лікарняний в приватному медзакладі.
"У клініці мені сказали, що на сьогодні у них відсутні листки непрацездатності та виписали звичайну довідку. Чому так сталося - не пояснили", - поділилася Вікторія.
Приватні клініки не мають права відмовляти пацієнтам у видачі лікарняних листів
Чому в приватних клініках не видають листки непрацездатності
За словами сімейних лікарів, не всі приватні клініки можуть видавати лікарняні листи:
"У державних клініках вони є, а приватні - просто не всі можуть видавати. Краще дзвонити і дізнаватися, так простіше і швидше".
У приватних хірургічних клініках таких питань не виникає. Ось що зазначено на сайті однієї з клінік в Дніпрі:
"Тільки лікувальні установи з найвищим ступенем акредитації можуть оформляти лікарняний лист. Наша клініка має найвищу ступенем акредитації, ми видаємо лікарняний лист на час перебування в стаціонарі, після виписки, при необхідності, його можна продовжити в ЛПУ за місцем проживання. Для отримання лікарняного листа перед госпіталізацією необхідно заповнити відповідну форму заяви ".
Але це стосується тих пацієнтів, які перебувають на стаціонарі.
Ось що з цього приводу в 2018 році заявляв заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк:
"Приватні клініки можуть виписувати лікарняний, заборони їм немає, але їм не дістається бланків лікарняних листів. В приватних клініках, де власники в хороших відносинах з місцевою владою, лікарняні можна отримати, але це відбувається в ручному режимі. Бланки листків непрацездатності є джерелом ручного управління . Ми хочемо змінити порядок розподілу цих бланків, щоб виключити ручне управління ".
У свою чергу, глава Національної служби здоров'я Олег Петренко так прокоментував дане питання:
"Ніщо не забороняє законом видавати лікарняні листи приватним установам, вони також можуть отримувати бланки лікарняних листів. Але іноді трапляються ексцеси на місцях - деякі місцеві управління не видають їх, не можуть зробити процедуру. Тому є приватні лікарні, які отримують лікарняні і є ті, хто ні ", - роз'яснив Петренко.
Деякі приватні медустанови в Дніпрі все-таки видають лікарняні листи. Процедура оформлення лікарняного листа (відкриття і закриття) безкоштовна. Вартість прийому сімейного лікаря - згідно прайсу.
"Наш Лікувально-діагностичний центр акредитований МОЗ України та є одним з небагатьох приватних медичних центрів, де можна оформити листок непрацездатності", - заявляють в одній з приватних клінік Дніпра.
Важливо розуміти заздалегідь, в які клініки з даного питання варто звертатися, а в які ні. Для цього досить зайти на сайт клініки або ж проконсультуватися по телефону, який вказаний на сайті.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що з лікарень України зникнуть паперові медкарти.
Яна Коваль
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