Як отримати лікарняний в Дніпрі і чому в приватних клініках його не видають

Як виявилося, можливість отримати лікарняний лист в Дніпрі має кілька нюансів.

Що це за особливості - OBOZREVATEL розповість нижче.

Як отримати лікарняний в Дніпрі

Як отримати лікарняний лист

Для отримання допомоги по непрацездатності необхідно в перший день погіршення самопочуття звернутися до свого дільничного лікаря або сімейного лікаря, з яким у вас підписана декларація. Лікарняний лист оформляється в поліклініці за місцем проживання. Завірений лікарняний лист (з печаткою) надається відділу кадрів, а потім - бухгалтерії для нарахування оплати.

Як підписати декларацію з сімейним лікарем

Процедура досить проста і має свої "плюшки". Пацієнт приходить на прийом, взявши з собою паспорт, ІПН і мобільний телефон. Лікар або медсестра вносять дані в електронну базу, пацієнт вказує свою фактичну адресу проживання. На мобільний телефон надходить пароль, за яким медпрацівник входить в електронну систему і заносить туди дані пацієнта. Тепер і сама людина може за номером свого мобільного користуватися системою HELSI, наприклад, щоб записатися до лікаря на прийом. Після цього декларацію роздруковують в двох примірниках, які підписують лікар і пацієнт. Один примірник залишається в медустанові, а другий - у пацієнта. Все це - абсолютно безкоштовно.

Підписання декларації гарантує, що, крім консультації з фахівцем, людина зможе безкоштовно здати загальні аналізи крові і сечі, перевірити рівень глюкози і холестерину в крові. Також не доведеться платити за кардіограму і флюорографію, можна буде пройти тести на ВІЛ-інфекцію та вірусні гепатити.

Правила видачі лікарняного листа

Лікарняний лист виписується в поліклініці у дільничного лікаря в день звернення. При лікуванні в стаціонарі першим днем лікарняного вважається дата госпіталізації. Виписує листок непрацездатності лікар стаціонару або завідувач відділенням.

Після отримання та закриття лікарняного, його необхідно здати в бухгалтерію і чекати виплати.

Скільки днів можна бути на лікарняному

За діагнозом визначається на скільки днів видається лікарняний. При зверненні в поліклініку лікарняний виписується на термін від 1 до 5 днів, потім, за рішенням лікаря, може бути продовжений ще на 5 днів. Після реабілітацій, серйозних травм, післяопераційного періоду безперервним лікарняний може бути не більше 12 місяців.

Лікарняний виписується на термін до 5 днів

Електронні лікарняні

В ході нової реформи планується ввести електронний реєстр листків тимчасової непрацездатності. Над створенням реєстру працюють МОЗ, Мінсоцполітики, Фонд соціального страхування. Мета - полегшити і зробити прозорим призначення, ведення та отримання лікарняного листа.

Чи мають право приватні клініки відмовити в лікарняному листі

У Дніпрі приватні клініки не мають права відмовляти пацієнтам у видачі лікарняних листів. Згідно із законодавством, медичні установи всіх форм власності є рівними в правах, що й дає їм можливість виконувати однакові функції.

У свою чергу, багато городян скаржаться на неможливість отримання лікарняного листа в приватних клініках:

"Я звернувся в приватну клініку, яка знаходиться прямо біля мого будинку. Лікар сказав, що випише мені лікування, але для отримання лікарняного мені потрібно звернутися в державну поліклініку за місцем прописки", - розповів Артем.

В результаті житель Дніпра Артем звернувся в поліклініку, не дивлячись на свою законну можливість отримати лікарняний в приватному медзакладі.

"У клініці мені сказали, що на сьогодні у них відсутні листки непрацездатності та виписали звичайну довідку. Чому так сталося - не пояснили", - поділилася Вікторія.

Приватні клініки не мають права відмовляти пацієнтам у видачі лікарняних листів

Чому в приватних клініках не видають листки непрацездатності

За словами сімейних лікарів, не всі приватні клініки можуть видавати лікарняні листи:

"У державних клініках вони є, а приватні - просто не всі можуть видавати. Краще дзвонити і дізнаватися, так простіше і швидше".

У приватних хірургічних клініках таких питань не виникає. Ось що зазначено на сайті однієї з клінік в Дніпрі:

"Тільки лікувальні установи з найвищим ступенем акредитації можуть оформляти лікарняний лист. Наша клініка має найвищу ступенем акредитації, ми видаємо лікарняний лист на час перебування в стаціонарі, після виписки, при необхідності, його можна продовжити в ЛПУ за місцем проживання. Для отримання лікарняного листа перед госпіталізацією необхідно заповнити відповідну форму заяви ".

Але це стосується тих пацієнтів, які перебувають на стаціонарі.

Ось що з цього приводу в 2018 році заявляв заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк:

"Приватні клініки можуть виписувати лікарняний, заборони їм немає, але їм не дістається бланків лікарняних листів. В приватних клініках, де власники в хороших відносинах з місцевою владою, лікарняні можна отримати, але це відбувається в ручному режимі. Бланки листків непрацездатності є джерелом ручного управління . Ми хочемо змінити порядок розподілу цих бланків, щоб виключити ручне управління ".

У свою чергу, глава Національної служби здоров'я Олег Петренко так прокоментував дане питання:

"Ніщо не забороняє законом видавати лікарняні листи приватним установам, вони також можуть отримувати бланки лікарняних листів. Але іноді трапляються ексцеси на місцях - деякі місцеві управління не видають їх, не можуть зробити процедуру. Тому є приватні лікарні, які отримують лікарняні і є ті, хто ні ", - роз'яснив Петренко.

Деякі приватні медустанови в Дніпрі все-таки видають лікарняні листи. Процедура оформлення лікарняного листа (відкриття і закриття) безкоштовна. Вартість прийому сімейного лікаря - згідно прайсу.

"Наш Лікувально-діагностичний центр акредитований МОЗ України та є одним з небагатьох приватних медичних центрів, де можна оформити листок непрацездатності", - заявляють в одній з приватних клінік Дніпра.

Важливо розуміти заздалегідь, в які клініки з даного питання варто звертатися, а в які ні. Для цього досить зайти на сайт клініки або ж проконсультуватися по телефону, який вказаний на сайті.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що з лікарень України зникнуть паперові медкарти.

Яна Коваль

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