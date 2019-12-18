Як безкоштовно отримати землю в Дніпрі

Згідно із законом, кожен повнолітній українець має право отримати у власність земельну ділянку.

Це право закріплено Земельним кодексом України. Детальніше про процедуру отримання власної землі розповість OBOZREVATEL.

Як отримати землю в Дніпрі Pixabay

Скільки землі в Дніпрі і області можна отримати

У статті 121 Земельного кодексу зазначено, що видача земельних ділянок для кожного громадянина можлива по одному разу для кожного виду використання (до 2,28 га на людину).

Кожен громадянин України може отримати у власність з державної і комунальної форм власності землю для таких цілей:

– для ведення фермерського господарства (2,0 га);

– для ведення сільського господарства (0,20 га);

– для садівництва (0,12 га);

– для побудови гаража (0,01 га);

– для спорудження будинку (від 0,10 до 0,25 га);

– для будівництва дачі (0,10 га).

Новини У ВР назвали дату розгляду закону про ринок землі в Україні

Куди звертатися і подавати заяву в Дніпрі

Щоб обзавестися власною землею, жителю Дніпра потрібно звернутися до міської ради. Якщо ділянка знаходиться за межею міста – до Державного Геокадастру Дніпропетровської області.

Перший і головний крок: потрібно написати заяву на отримання земельної ділянки із земель державної або комунальної форм власності. У ньому ви в обов'язковому порядку вказуєте цільове призначення ділянки та її орієнтовний розмір.

Земельним кодексом України встановлено, що до заяви обов'язково повинні додаватися:

- графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування земельної ділянки. Для цього потрібні паспорт і ідентифікаційний код ділянки, його кадастрова карта-схема. Кадастрову карту-схему ділянки ви можете знайти за допомогою Google Map або на сайті Геокадастр в Дніпропетровській області самостійно:

Публічна кадастрова карта Скріншот

- згода землекористувача (якщо земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб);

- документи, які підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства).

Другий крок: розгляд заяву органом. Згідно із законом ви повинні отримати відповідь протягом 30 днів. Потім потрібно подати заяву в організацію, яка займається землевідведенням в даній місцевості (виконавцем землевідведення може бути особа, яка має сертифікат інженера із землевідведення).

Знайти землевпорядну організацію ви зможете за рекомендаціями своїх знайомих або за допомогою інтернету, наприклад, через Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників, який доступний на сайті Госгеокадастра. Вибираєте юридичну особу або фізичну особу-підприємця з даного реєстру і починаєте розробку проекту відведення земельної ділянки.

Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників Скріншот

Третій крок: виготовлення проекту землевідведення конкретної земельної ділянки. Далі ви отримуєте цей проект з висновками місцевого Геокадастру на руки. Якщо це ділянка в межах земель лісогосподарського призначення або в охоронній зоні водних об'єктів, то для проекту потрібно укладання відповідних експертів. Узгодження відділу територіального Геокадастр видається в 10-денний термін.

Четвертий крок: після розробки і узгодження проекту і отримання витягу з Державного земельного Кадастру необхідно подати до уповноваженого органу заяву про затвердження розробленого проекту. До заяви додаємо проект і витяг. Після прийняття органом рішення про затвердження проекту відведення та надання у власність ділянки необхідно звернутися в Реєстраційну службу із заявою для реєстрації отриманого права власності на земельну ділянку. Реєстрація земельної ділянки в Державному Геокадастр – процедура платна (від 1000 грн). Також платна реєстрація прав власності на земельну ділянку, це коштує на сьогоднішній день 184 гривні.

Важливо: в разі відмови в наданні вам законного права власності на землю ви можете звернутися в суд. Саме суд повинен встановлювати законність відмови, а також наявність порушення ваших прав.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що під Радою почалися сутички через ринку землі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся