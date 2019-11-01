Вступна кампанія 2020: що чекає дніпровських абітурієнтів

Міністерство освіти і науки затвердило умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році.

Про те, що змінилося і як будуть в новому навчальному році вступати абітурієнти - OBOZREVATEL розповість нижче.

Вступна кампанія 2020 у Дніпрі

Тільки електронна форма подачі документів

Вступна кампанія 2020 року має на увазі під собою незначний ряд змін. Наприклад, практично всі абітурієнти, вступники на основі повної загальної середньої освіти, подаватимуть заяви тільки в електронній формі, за винятком незначної частини деяких категорій абітурієнтів (для реалізації права на вступ за співбесідою або квотою-2 або при надходженні на повторне безкоштовне отримання освіти за бюджетні кошти).

Ось що думають з цього приводу абітурієнти:

"Трохи страшно. А раптом програма по електронній подачі документів почне "глючити" і ми не зможемо нормально стежити за інформацією? Хлопці говорили, що в минулому році таке було і вони неабияк понервували. Я б краще подавав документи особисто і за місцем", - розповідає абітурієнт Олексій.

Абітурієнти подаватимуть заяви тільки в електронній формі

Але є й інша думка:

"Мені буде зручно - ніякої метушні, не потрібно стояти в черзі і витрачати багато часу. Моя сестра 5 років тому вступала до університету і об'їздила всі ВНЗ, в які подавала документи. Це дуже енергозатратно", - вважає випускниця Аліна.

Скільки заяв можна подати

Абітурієнти, які планують навчання на місцях державного або регіонального замовлень (на бюджеті), зможуть подати до 5 заяв до навчальних закладів. Крім того, в будь-яку заяву на бюджетну форму навчання абітурієнт повинен визначити його пріоритетність.

Кількість заяв на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб (контрактна основа) обмежуватися не буде.

"Вважаю, що це не чесно. Я розумію, що контрактники платять, але до всіх треба відноситися однаково. З чого раптом ті, хто хоче вступити на бюджет, не можуть надходити на тих же умовах?", - додає Олексій.

Чи діють минулорічні сертифікати ЗНО

При надходженні на перший курс, для отримання ступеня молодшого бакалавра, бакалавра і медичного магістра на основі повної загальної середньої освіти в 2020 році будуть прийматися сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 і 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов.

Якщо в якості конкурсного предмета установою вищої освіти встановлено іноземну мову, абітурієнт має право подати оцінку з сертифікатів ЗНО 2018-2020 років по одному з іноземних мов (англійської, французької, німецької та іспанської) на свій розсуд.

ЗНО 2020

Кількість конкурсних предметів

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступатимуть на перший курс для отримання ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань), будуть зараховуватися бали сертифікатів ЗНО (результати вступних екзаменів та творчих конкурсів) з трьох конкурсних предметів, молодшого бакалавра - за двома конкурсних предметів.

Мінімальні бали для вступу на деякі спеціальності

Мінімальні бали на такі спеціальності, як "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія" не менше 150;

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше, ніж 130 балів для отримання ступеня магістра за спеціальністю "Фармація, промислова фармація";

140 балів для спеціальності "Право", "Публічне управління і адміністрування", "Міжнародні відносини".

Мінімальний конкурсний бал на бюджет

Абітурієнти, що вступають на навчання для отримання ступеня на основі повної загальної середньої освіти, допускаються до конкурсного відбору на місця бюджетного (регіонального) замовлення при наявності конкурсного балу не менше 125.

Основні терміни вступної кампанії на бакалавра

Реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів і завантаження в них необхідних документів почнеться 1 липня 2020 року.

Прийом заяв і документів розпочнеться 13 липня і буде завершений 16 липня для тих, хто вступатиме на основі співбесіди або вступних екзаменів та творчих конкурсів, 22 липня - для осіб, які вступатимуть за результатами ЗНО, екзаменів, творчих конкурсів, зданих з 1 по 12 липня.

Формування рейтингових списків абітурієнтів, надання рекомендацій для зарахування і публікація списку рекомендованих з повідомленням про отримання або неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету або місцевого бюджету здійснюється не пізніше 27 липня.

Абітурієнти, які отримають рекомендацію, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлень до 31 липня.

Зарахування абітурієнтів, які вступають за кошти державного або місцевого бюджету, відбудеться 1 серпня, зарахування на контракт може відбуватися до 30 вересня.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що вузи України потрапили в престижний світовий рейтинг.

Яна Коваль

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!