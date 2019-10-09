Володимир Дубинський: "Хочу, щоб люди кайфували від того, що живуть в нашому місті"

Жителі Кам'янського вже бачать, як змінилася будівля колишнього ТЦ "Європа", який розташований по проспекту Свободи, 35.

центр DMART оглядач

Сучасна засклена будівля привертає увагу кожного, хто проходить повз. Що там буде і коли ж відбудеться відкриття нового центру, розповів Володимир Дубинський, власник і творець торгового центру Dmart.

Володимир Дубинський оглядач

- Про нову будівлю в місті говорять практично всі. Що ж це за центр?

- Ідея створення торгового центру з'явилася вже давно. Хотілося, щоб це був не тільки супермаркет, де можна купити якісні та недорогі товари, але і якесь місце, куди люди будуть приходити відпочити всією сім'єю, повечеряти або просто потусити.

Відповідна під задумку будівля була придбана у банку в жалюгідному стані. Перше, що ми побачили, - моторошні порушення конструкції. Не було ні вентиляції, ні пожежної сигналізації, все застаріле, скління жахливе, термоізоляція була відсутня. Тому був створений абсолютно новий проект реконструкції будівлі, який відповідав всім нормам безпеки, з використанням найпередовіших технологій. Це буде один з найсучасніших ТРЦ в Україні. Передня панель - один суцільний екран (новітня технологія, яка ще ніким не використовувалася в Україні). До речі, всі площі нового торгового центру вже здані в оренду.

- Розкажіть про супермаркет. Чим він відрізнятиметься від інших?

- Гарантованою якістю продукції і якістю обслуговування. Перш ніж відкрити магазин такого масштабу, мною були замовлені спеціальні споживчі дослідження ретейлгрупп, які обслуговують такі бренди, як "АТБ", "Сільпо", "Варус". У новому супермаркеті враховані всі деталі: якісна продукція, різний ціновий сегмент, різноманітність світових торгових марок - тут кожен знайде для себе те, що йому потрібно. Особливий акцент зроблений на екологічних продуктах. Мабуть, головна відмінність - величезний вибір овочів і фруктів. Dmart буде відрізнятися найширшим асортиментом плодовоовочевої продукції на будь-який смак.

У супермаркеті персоналу буде в кілька разів більше, ніж у всіх інших подібних магазинах міста. Я впевнений, що якість обслуговування безпосередньо впливає на задоволення від покупки і економить час покупців.

За розміром супермаркет вийшов досить великий: крім овочевого і м'ясного відділів тут буде неймовірно величезний асортимент якісних ковбасних виробів, найсучасніша в Україні кулінарія та гордість нашого магазину - найширший вибір свіжоспечених булочних виробів. Італійські майстри приїдуть в Кам'янське в день відкриття і будуть дивувати наших городян своїм мистецтвом випічки. У торговому комплексі знайшлося місце і для зоомагазину, великого відділу побутової хімії і широкого асортименту супутніх товарів.

Вечорами і ночами нашу будівлю буде приваблювати людей своїм красивим підсвічуванням, найбільшим екраном і яскравими відеобанерами. Я поки не хочу розкривати всіх таємниць, але повірте: нам є чим здивувати відвідувачів.

- Що буде на другому поверсі?

- Ми прагнули залучити до нашого міста торгові марки і товари, за якими зазвичай жителі міста їздять в Дніпро. Так, у нас відкриється величезний магазин спортивного одягу "Спортландія" (також відомий під маркою "Спортмастер"). У Кам'янському багато спортсменів і людей, які ведуть активний спосіб життя. Для них тут буде оригінальний спортивний одяг світових брендів. Ціни в "Спортландії" будуть адаптовані під гаманець кам'янчан, при цьому покупці отримають гарантії якості та оригінальності товарів від найбільшої торгової мережі. Сьогодні спортивний одяг займає велике місце в сімейному бюджеті людей, і я вірю, що ми зможемо повністю реалізувати їх потреби.

Другий поверх задовольнить запити найвишуканіших споживачів. Там будуть знаходитися магазин італійського взуття Antonio Biaggi, одягу Pierre Carlos, Time of Style, Rica Mare, Arber, магазин білизни Esotiq і три магазини з якісними дитячими товарами - Garden Baby, Valeri Tax, Lucas.

Залучити бренди такого рівня в місто було непросто, і тільки після того, як їх власники побачили високий рівень нашого торгового комплексу, вони повірили в те, що продажі будуть успішними.

А потрапити в магазини буде зовсім не важко завдяки сучасним ескалаторах фірми "Отіс".

- На третьому поверсі будуть ресторани?

- Так, 6 ресторанів. Ми довго сперечалися, як їх краще розмістити в одному місці, і прийшли до висновку, що потрібно запрошувати тільки кращих. Так, в Кам'янському з'являться відомі мережеві ресторани New York Street Pizza і Pizza & Grill - це те, що любить молодь. Також буде авторський ресторан Selfi, кальянна, кафетерій і ще кілька цікавих закладів.

- А що в Центрі підготовлено для дітей?

- На четвертому поверсі розміститься величезний дитячий центр Dkids. Ми об'їхали багато розважальних центрів для дітей в Україні, щоб зрозуміти, що саме приваблює маленьких відвідувачів, яким повинен бути Центр не з точки зору дорослих, а саме з позиції малюків. Уже підписано контракт з київською компанією, яка займається створенням розвиваючих центрів для дітей, і закуплено спеціалізоване обладнання з Європи та Китаю. Це сучасне і нове обладнання, яке є більш якісним, ніж те, що вже є в Україні, просто тому, що воно новіше і враховує найостанніші світові розробки і тенденції. Тобто, в Dkids'і ми об'єднали кращі традиції сучасних розважальних центрів для дітей.

- Коли заплановано відкриття?

- Торговий центр плануємо відкрити 29 листопада, в так звану чорну п'ятницю. Ми забезпечимо відкриття сезону найбільших знижок в нашому місті, щоб жителі Кам'янського змогли сповна насолодитися святковою метушнею в пошуках подарунків до Нового року та Різдва. Підготовлена величезна кількість акцій і заходів, щоб зробити цей час ще більше святковим. Нам буде чим здивувати і порадувати городян. Відкрию секрет: вже придбані нові сучасні автобуси, які абсолютно безкоштовно кожні півгодини возитимуть відвідувачів нового торгового комплексу з лівого берега в ТРЦ і назад.

- Поруч з Центром йде реконструкція сусіднього будинку. Що буде там?

- Це бізнес-центр, який на даний момент знаходиться на стадії реконструкції, але вже зараз видно, яким він буде гарним і сучасним. У дизайні і будівництві застосовувалися найсучасніші технології. Тут буде офіс "ДТЕК", центр "ЄРЦ КП" і офіси інших компаній, до яких тепер буде зручно дістатися кам'янчанам. Можу відразу сказати, що в обох будівлях, в першу чергу, ми приділили велику увагу безпеці відвідувачів, адже сьогодні це дуже важливо. Повноцінне відкриття бізнес-центру плануємо ближче до весни.

- Чому вирішили інвестувати саме в Кам'янське?

- Багато хто задає це питання, аргументуючи тим, що це депресивне місце і люди звідси їдуть. Але я люблю наше місто, адже моє коріння і коріння моєї родини - з Кам'янського. Звичайно, завжди є побоювання щодо того, як буде розвиватися бізнес, але ми хочемо, щоб наше місто поліпшувалося і щоб наші люди отримували задоволення від розваг і шопінгу в Кам'янському, а не тільки в Дніпрі. Хочу, щоб люди кайфували від того, що живуть в нашому місті!

Це і політичне, і бізнес-рішення. До речі, відкриття ТРЦ 29 листопада дозволить створити в місті 600 нових робочих місць, а це податки в бюджет і зайнятість населення. Наші співвітчизники будуть жити і працювати вдома, а не їхати на заробітки в Польщу. Упевнений, що ми отримаємо любов городян, підтримку мера і бізнесу. Я вірю, що у нас все вийде! Це буде найулюбленіше місце всіх жителів і гостей міста.

Розмовляв М. Балтакса

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL,

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