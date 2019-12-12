Водійські права в Дніпрі: вартість і процедура оформлення

Для отримання водійських прав в Дніпрі необхідно пройти кілька складних етапів і заплатити чималі гроші.

OBOZREVATEL розповість про вартість водійського посвідчення в Дніпрі і як його отримати.

sc-diabeton.ru Водійські права в Дніпрі

Категорії водійських посвідчень

А1 – мопеди та моторолери з 16 років.

А – мотоцикли з 16 років.

В1 – квадро і трицикли з 18 років.

В – автомобілі до 3,5 тонн з 18 років.

С1 – вантажні автомобілі з 18 років.

С – вантажні автомобілі від 7,5 тонн з 18 років.

D1 – автобуси до 16 місць з 21 року.

D – автобуси від 16 місць з 21 року.

Т – трамваї і тролейбуси з 21 року.

Процедура отримання водійських прав в Дніпрі

Для початку необхідно пройти навчання в автошколі. Подібних шкіл в Дніпрі багато, середня вартість навчання складає 2000-4000 гривень. Відзначимо, що в деяких автошколах часто діють знижки як для дорослих, так і для студентів.

Автошкола

Автошкола

Після цього слід пройти медичний огляд, здати теоретичну і практичну частину іспитів в автошколі, і отримати довгоочікувані водійські права.

Згідно із законодавством України, з 2020 року буде дозволена індивідуальна підготовка до іспитів для отримання водійського посвідчення. Тобто тепер відвідувати теоретичні заняття – не обов'язково.

Щоб записатися в автошколу, потрібно зібрати цілий пакет документів:

Відповідна заява із зазначенням місця проживання та обраної категорії.

Паспорт та ІПН.

Чотири фотографії 3,5х4,5.

Довідка про медичний огляд.

Після цього Ви оплачуєте проходження курсів в автошколі і в кінці навчання отримуєте свідоцтво.

Відзначимо, згідно із законодавством України, з 2020 року видача подібних свідоцтв про закінчення автошколи буде закінчена. Тепер навчальний заклад має внести електронні дані про успішне проходження курсів до Єдиного державного онлайн-реєстру МВС.

Автошкола не має право видати посвідчення водія, якщо Ви не пройшли медичний огляд.

Для цього слід зробити загальне обстеження – аналіз крові і сечі, аналіз крові на цукор, ЕКГ, обстеження гостроти й полів зору, вестибулярного апарату, визначення групи крові і резус фактора.

Після цього потрібно скласти іспити на отримання водійських прав – теоретичну і практичну частину.

Теорія складається з 20 питань за 20 хвилин, а на практиці потрібно продемонструвати свої навички водіння. Ви зобов'язані максимально вкластися у визначений час і не допустити помилки в тестуванні. Відзначимо, якщо Ви зробили більше двох помилок – іспит провалено. Кількість спроб перездати необмежено і тому є можливість знову пройти тестування через п'ять днів. А для здачі практичної частини дається три спроби.

Новини В Україні мають намір збільшити штрафи для водіїв

Водійські права donpress.com

Після успішного складання всіх іспитів посвідчення водія видається через п'ять робочих днів.

Термін дії водійських прав

Згідно із законодавством, після успішного закінчення автошколи водіям видають тимчасове посвідчення з обмеженим правом керування транспортним засобом. Термін дії водійських прав – два роки. Після цього відбувається їх заміна.

Для видачі постійних водійських прав (без здачі повторних іспитів) необхідно протягом двох років з дня отримання посвідчення не здійснювати більше двох адміністративних порушень.

Водійські права 112 Україна

У скільки обійдуться водійські права в Дніпрі

Дніпрянка Вікторія три місяці тому отримала водійське посвідчення. Дівчина зазначила, що за таке задоволення доведеться чимало витратити:

"За навчання в автошколі я заплатила 3500 гривень. Але це тільки теоретична частина. За водіння необхідно ще доплатити – 200 гривень за годину. А від'їздити потрібно 18 годин. Тобто за практичну частину я оплатила ще 3600 гривень. До речі, якщо Ви не від'їздили ці години, то у Вас не допустят до іспиту.

Крім цього, треба заплатити за пластик посвідчення – 500 гривень. Іспити можна здати самому, але в автошколі пропонують закрити всі з першого разу за 2500 гривень. А якщо відмовляєшся, то здати іспити можна і з 20 рази. Скрізь корупція. Загальна сума за водійські права – 10 тисяч гривень ", – розповіла Вікторія.

Дівчина додала, що навіть тим, хто намагається здати самостійно, не завжди вдається пройти цей етап і доводиться платити.

Водійські права Politeka

Штраф за втрату посвідчення водія

Штрафних санкцій за втрату водійських прав немає, але за їх відновлення доведеться доплатити 200-300 гривень. Відзначимо, якщо Ви будете їздити без водійського посвідчення, то за таке порушення загрожує штраф в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів – 510 гривень.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!