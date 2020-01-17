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17 січня • оновлено в 14:41
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Софія Ковнір

Виїзд дитини за кордон: оформлення та вартість в Дніпрі

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Щоб вивезти дитину за межі країни, необхідно зібрати безліч документів і пройти ряд етапів оформлення. Іноді дніпряни стикаються з труднощами, які гальмують цей процес.

OBOZREVATEL розповість, як в Дніпрі оформити документи для вивозу дитини за кордон і скільки це коштуватиме.

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Виїзд дитини за кордон

Виїзд дитини за кордон

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Згідно із законодавством України, діти, які не досягли 16 років, не мають права залишати країну без супроводу одного з батьків. Для цього необхідно підготувати нотаріально завірений документ з дозволом батька.

Залишити країну без згоди одного з батьків можна якщо:

  • Батько – іноземець;

  • Є заборгованість по аліментах більше чотирьох місяців;

  • У документі зазначено про вибуття на постійне місце проживання за кордон або про прийняття на постійний консульський облік.

Відзначимо, що з 2019 року в Україні виїзд дитини за межі країни на термін до одного місяця можливий тільки з тим батьком, з яким дитина проживає на постійній основі.

Також перед від'їздом один з батьків зобов'язаний повідомити другого про це, якщо той не ухиляється від оплати аліментів.

У деяких випадках згода одного з батьків не потрібна тільки при наявності відповідних документів:

  • Довідка про народження дитини, видана в РАГСі, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька;

  • Довідка про наявність боргу по аліментах, видана державним або приватним виконавцем;

  • Рішення суду про надання дозволу на вивезення дитини з України;

  • Судове рішення про визнання другого з батьків недієздатним;

  • Рішення суду про визнання батька безвісно відсутнім;

  • Судове рішення про позбавлення батьківських прав;

  • Свідоцтво про смерть другого з батьків.

Виїзд дитини за кордон

Виїзд дитини за кордон

УкрСтраховання

Довіреність на виїзд дитини

Документ про згоду батьків на вивіз дитини за кордон підтверджує запобігання незаконного виїзду. Відповідний документ необхідно завірити в нотаріальній конторі.

Для оформлення довіреності слід надати:

  • Оригінали паспортів батьків;

  • Ідентифікаційний код;

  • Свідоцтво про народження дитини.

У Дніпрі вартість такого оформлення обійдеться в 300 гривень.

Відзначимо, що термін дії довіреності підписується в індивідуальному порядку.

Документи для виїзду дитини за межі країни

Як відомо, діти до 18 років мають право перетинати кордон по закордонному паспорту. Також до 1 жовтня 2020 року можна проїхати за проїзним документом. Але вже після 1 жовтня документ не буде дійсний, так як Міграційна служба України припинила його виготовлення.

Відзначимо, що оформити закордонний паспорт дитині до 16 років можна тільки на чотири роки, а вже після досягнення 16 років документ видають на 10 років.

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Виїзд дитини за кордон

Виїзд дитини за кордон

semyaizakon.ru

Оформлення документів для виїзду дитини за кордон у Дніпрі

У Дніпрі для оформлення документів на виїзд дитини за межі країни необхідно звернутися до Державної міграційної служби. Для цього потрібно зібрати наступний пакет документів:

  • Відповідна заява, заповнена дитиною (якщо вона досягла 16 років) або одним з батьків;

  • Дві фотокартки розміром 3,5 на 4,5 см, а також фотографія розміром 10 на 15 см портретного формату;

  • Паспорт громадянина України або свідоцтво про народження;

  • Квитанція про оплату арбітражного збору і послуг.

Заява

Заява

ОВИР

Термін виготовлення закордонного паспорта для дитини:

  • У стандартному порядку – до 20 робочих днів;

  • У терміновому порядку – до семи робочих днів;

  • В екстреному порядку – до трьох робочих днів.

У разі оформлення протягом 20 робочих днів вартість закордонного паспорта в Дніпрі становить 682 гривень.

До семи робочих днів – 1034 гривень.

До трьох робочих днів – 1034 гривень.

Виїзд дитини за кордон

Виїзд дитини за кордон

Rosregistr.ru

Виїзд дитини за кордон на постійне місце проживання

Для отримання дозволу на виїзд дитини в іншу країну на постійне місце проживання необхідно також звернутися до Державної міграційної служби.

Для цього при собі потрібно мати перелік документів:

  • Відповідна особиста заява або заява батьків (для дітей до 16 років);

  • Оригінал і копія паспорта громадянина України (для дітей старше 14 років);

  • Свідоцтво про народження (для дітей до 14 років) – оригінал і копія;

  • Оригінал і копія довідки про реєстрацію місця проживання;

  • Три фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см;

  • Оригінал і копія документа, що посвідчує особу законного представника;

  • Оригінал і копія документа, що підтверджує повноваження особи як законного представника;

  • Нотаріально завірена згода другого з батьків, який залишається в Україні;

  • Нотаріальна згода дитини віком від 14 до 16 років;

  • Копія рішення суду - при відсутності згоди одного із законних представників дитини, яка не досягла 16-річного віку;

  • Квитанції про оплату послуг.

Так, документ для виїзду дитини в іншу країну на постійне місце проживання видають тільки на шість місяців. Вартість такого документа в Дніпрі становить 195,31 гривень. Розгляд заяви здійснюється в термін до трьох місяців з дня його подачі.

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Виїзд дитини за кордон

Виїзд дитини за кордон

Tochka.net

Де в Дніпрі оформити документи для виїзду дитини за кордон

Амур-Нижньодніпровський район: вулиця Кожум'яки, 17. Телефон: 056-223-81-01.

Шевченківський район: вулиця Пилипа Орлика, 3. Телефон: 056-744-65-61.

Соборний район: площа Шевченка, 7. Телефон: 056-246-65-96.

Індустріальний район: вулиця Янтарна, 75А. Телефон: 056-724-01-08.

Центральний район: вулиця Князя Володимира Великого, 34. Телефон: 056-778-05-09.

Чечелівський район: вулиця Робоча, 22А.

Новокодацький район: вулиця Курінна, 57. Телефон: 056-372-57-11.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вже через рік українцям доведеться їздити в країни Європейського Союзу за новими правилами. Щоб в'їхати в Шенгенську зону, доведеться пройти додаткову платну перевірку. З 2021 року з одним лише біометричним паспортом і без проходження авторизації вас в ЄС не пустять.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Теги
кордон дитина
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