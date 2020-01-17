Виїзд дитини за кордон: оформлення та вартість в Дніпрі

Щоб вивезти дитину за межі країни, необхідно зібрати безліч документів і пройти ряд етапів оформлення. Іноді дніпряни стикаються з труднощами, які гальмують цей процес.
OBOZREVATEL розповість, як в Дніпрі оформити документи для вивозу дитини за кордон і скільки це коштуватиме.
Виїзд дитини за кордон
shoppingpl.com
Згідно із законодавством України, діти, які не досягли 16 років, не мають права залишати країну без супроводу одного з батьків. Для цього необхідно підготувати нотаріально завірений документ з дозволом батька.
Залишити країну без згоди одного з батьків можна якщо:
Батько – іноземець;
Є заборгованість по аліментах більше чотирьох місяців;
У документі зазначено про вибуття на постійне місце проживання за кордон або про прийняття на постійний консульський облік.
Відзначимо, що з 2019 року в Україні виїзд дитини за межі країни на термін до одного місяця можливий тільки з тим батьком, з яким дитина проживає на постійній основі.
Також перед від'їздом один з батьків зобов'язаний повідомити другого про це, якщо той не ухиляється від оплати аліментів.
У деяких випадках згода одного з батьків не потрібна тільки при наявності відповідних документів:
Довідка про народження дитини, видана в РАГСі, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька;
Довідка про наявність боргу по аліментах, видана державним або приватним виконавцем;
Рішення суду про надання дозволу на вивезення дитини з України;
Судове рішення про визнання другого з батьків недієздатним;
Рішення суду про визнання батька безвісно відсутнім;
Судове рішення про позбавлення батьківських прав;
Свідоцтво про смерть другого з батьків.
Виїзд дитини за кордон
УкрСтраховання
Довіреність на виїзд дитини
Документ про згоду батьків на вивіз дитини за кордон підтверджує запобігання незаконного виїзду. Відповідний документ необхідно завірити в нотаріальній конторі.
Для оформлення довіреності слід надати:
Оригінали паспортів батьків;
Ідентифікаційний код;
Свідоцтво про народження дитини.
У Дніпрі вартість такого оформлення обійдеться в 300 гривень.
Відзначимо, що термін дії довіреності підписується в індивідуальному порядку.
Документи для виїзду дитини за межі країни
Як відомо, діти до 18 років мають право перетинати кордон по закордонному паспорту. Також до 1 жовтня 2020 року можна проїхати за проїзним документом. Але вже після 1 жовтня документ не буде дійсний, так як Міграційна служба України припинила його виготовлення.
Відзначимо, що оформити закордонний паспорт дитині до 16 років можна тільки на чотири роки, а вже після досягнення 16 років документ видають на 10 років.
Виїзд дитини за кордон
semyaizakon.ru
Оформлення документів для виїзду дитини за кордон у Дніпрі
У Дніпрі для оформлення документів на виїзд дитини за межі країни необхідно звернутися до Державної міграційної служби. Для цього потрібно зібрати наступний пакет документів:
Відповідна заява, заповнена дитиною (якщо вона досягла 16 років) або одним з батьків;
Дві фотокартки розміром 3,5 на 4,5 см, а також фотографія розміром 10 на 15 см портретного формату;
Паспорт громадянина України або свідоцтво про народження;
Квитанція про оплату арбітражного збору і послуг.
Заява
ОВИР
Термін виготовлення закордонного паспорта для дитини:
У стандартному порядку – до 20 робочих днів;
У терміновому порядку – до семи робочих днів;
В екстреному порядку – до трьох робочих днів.
У разі оформлення протягом 20 робочих днів вартість закордонного паспорта в Дніпрі становить 682 гривень.
До семи робочих днів – 1034 гривень.
До трьох робочих днів – 1034 гривень.
Виїзд дитини за кордон
Rosregistr.ru
Виїзд дитини за кордон на постійне місце проживання
Для отримання дозволу на виїзд дитини в іншу країну на постійне місце проживання необхідно також звернутися до Державної міграційної служби.
Для цього при собі потрібно мати перелік документів:
Відповідна особиста заява або заява батьків (для дітей до 16 років);
Оригінал і копія паспорта громадянина України (для дітей старше 14 років);
Свідоцтво про народження (для дітей до 14 років) – оригінал і копія;
Оригінал і копія довідки про реєстрацію місця проживання;
Три фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см;
Оригінал і копія документа, що посвідчує особу законного представника;
Оригінал і копія документа, що підтверджує повноваження особи як законного представника;
Нотаріально завірена згода другого з батьків, який залишається в Україні;
Нотаріальна згода дитини віком від 14 до 16 років;
Копія рішення суду - при відсутності згоди одного із законних представників дитини, яка не досягла 16-річного віку;
Квитанції про оплату послуг.
Так, документ для виїзду дитини в іншу країну на постійне місце проживання видають тільки на шість місяців. Вартість такого документа в Дніпрі становить 195,31 гривень. Розгляд заяви здійснюється в термін до трьох місяців з дня його подачі.
Виїзд дитини за кордон
Tochka.net
Де в Дніпрі оформити документи для виїзду дитини за кордон
Амур-Нижньодніпровський район: вулиця Кожум'яки, 17. Телефон: 056-223-81-01.
Шевченківський район: вулиця Пилипа Орлика, 3. Телефон: 056-744-65-61.
Соборний район: площа Шевченка, 7. Телефон: 056-246-65-96.
Індустріальний район: вулиця Янтарна, 75А. Телефон: 056-724-01-08.
Центральний район: вулиця Князя Володимира Великого, 34. Телефон: 056-778-05-09.
Чечелівський район: вулиця Робоча, 22А.
Новокодацький район: вулиця Курінна, 57. Телефон: 056-372-57-11.
Як повідомляв OBOZREVATEL, вже через рік українцям доведеться їздити в країни Європейського Союзу за новими правилами. Щоб в'їхати в Шенгенську зону, доведеться пройти додаткову платну перевірку. З 2021 року з одним лише біометричним паспортом і без проходження авторизації вас в ЄС не пустять.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся