Відмова в пільговому проїзді в Дніпрі: куди скаржитися і що загрожує порушникам

У Дніпрі мало не кожен день в маршрутних таксі можна побачити конфлікт між водієм і пасажиром, який хоче проїхати по пільговому проїзду. Люди стають свідками криків і нецензурних виразів з боку водія, який навідріз відмовляється безкоштовно везти пільговика, і при цьому порушує закон.

Хто має право на пільговий проїзд і що загрожує водієві за відмову – OBOZREVATEL розповість нижче.

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Кому покладений безкоштовний проїзд

Право проїхати в маршрутці по пільговому проїзду мають:

пенсіонери;

діти-сироти або діти, які позбавлені батьківського піклування;

діти до шести років (без окремого вільного місця);

люди, які постраждали під час Чорнобильської катастрофи;

люди з інвалідністю I, II, III груп;

діти з багатодітних сімей;

військовослужбовці з інвалідністю;

ветерани АТО/ООС та інших військових служб;

учасники Революції Гідності.

Відзначимо, що у Вас повинні бути з собою необхідні документи, що підтверджують пільгу.

Крім цього, в Дніпрі в навчальний час право на безкоштовний проїзд мають школярі. Для них діє знижка 25% (5,25 гривень) в маршрутних таксі і 50% (2 гривні) в електротранспорті. У школяра обов'язково повинен бути учнівський квиток з печаткою навчального закладу. Варто відзначити, що пільга не діє під час канікул, у святкові та вихідні дні.

Пільговий проїзд Наш Репортер

Як в Дніпрі нахабно відмовляють в проїзді і хамлять пільговикам

Нещодавно в Дніпрі водійка низкопольного автобуса не пустила в салон чоловіка на інвалідному візку. Незважаючи на закон про право на безкоштовний проїзд в міському транспорті, чоловік був готовий оплатити його. Але диспетчер відмовилася везти пасажира і з криками прогнала його.

Як з'ясувалося пізніше, за таку поведінку диспетчера звільнили, а з іншими водіями низькопольних автобусів провели інструктаж про роботу з людьми з інвалідністю.

На жаль, таких випадків в місті багато. Деякі водії не стримують своїх емоцій і всіляко намагаються довести свою правоту і нахамити пільговику. Бувають випадки, коли справа доходить і до застосування фізичної сили.

Так, дніпрянка стала очевидицею конфлікту, що розгорівся між пасажиром і водієм маршрутки. Як стало відомо, маршрутчик відмовив в пільговому проїзді жінці, хоча в салоні не було пасажирів за пільгою. Небайдужий дніпрянин вирішив заступитися за пільговика, в результаті чого водій отримав ляпас.

Новини У Дніпрі водій автобуса відмовився везти дівчинку на інвалідному візку

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Обмежена кількість пільгових місць

Як розповів OBOZREVATEL Михайло Тонконогий, глава профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра, за законом немає ніяких обмежень на кількість пільгових місць:

"Але, згідно з договором між замовником (Дніпровською міською радою) і виконавцем (перевізником), перший зобов'язаний в повному обсязі компенсувати перевезення пільговиків", – зазначив Тонконогий.

На даний момент на компенсації виділено понад 18 мільйонів гривень на рік на всі автобуси, а це понад 1600 графіків:

"Тобто в день на один автобус незалежно від його розміру передбачена компенсація за проїзд 4-5 пільгових пасажирів. За один рейс їх буває і більше, тому цифра може перевалювати за 50-60 осіб в звичайних автобусах "Рута", і до 120 чоловік в великому автобусі", – розповів голова профспілки.

Тому перевізник возить за свій рахунок ту кількість пасажирів, яка перевищує норми компенсації.

Більш детально дізнатися про кількість пільгових місць у маршрутках Дніпра можна нижче:

до 13 пасажирських місць – 1 пільгове місце;

від 13 до 17 пасажирських місць – 2 пільгових місць;

про 19 до 30 пасажирських місць – 4 пільгових місць;

більше 30 пасажирських місць – 6 пільгових місць.

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Що робити, якщо водій відмовився везти по пільговому проїзду

Згідно ст. 37 Закону України "Про автомобільний транспорт", автомобільному перевізнику забороняється відмовлятися від пільгового перевезення. За безпідставну відмову тягне за собою відповідальність згідно із законом.

У Дніпрі для того, щоб зафіксувати факт відмови у пільговому проїзді по закону, потрібні відеофіксація і два свідки того, що відмова дійсно була.

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Штраф для водія

Верховна Рада проголосувала за новий законопроект, в якому сказано збільшити в шість разів штраф за безпідставну відмову в пільговому проїзді в громадському транспорті.

Так, закон передбачає підвищення з 136 до 850 гривень штрафу за відмову в пільговому перевезенні.

Глава профспілки Михайло Тонконогий зазначив, що в Дніпрі навіть при наявності всіх доказів, штраф ніхто не випише, так як перевізник надасть договір і суми компенсації.

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Куди скаржитися на відмову в пільговому проїзді

Зі скаргами на неякісне обслуговування водіями маршруток можна звернутися до перевізника або на гарячу лінію Дніпровської міської ради: +380 | 56 | 732 12 12; +380 | 95 | 732 12 12; +380 | 96 | 732 12 12; +380 | 73 | 732 12 12.

Також в соціальній мережі Telegram створений чат "Міський транспорт Дніпра", де швидко передають інформацію перевізникам для оперативної операції. Тому кожен бажаючий може похвалити водія або висловити своє невдоволення, і ця інформація буде передана вище і оброблена.

Софія Ковнір

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