"Віддам даром": незвичайні і дивні пропозиції в Дніпрі

У Дніпрі багато городян віддають непотрібні речі просто так. Звичайно, в оголошеннях багато корисного і необхідного. Але бувають і виключення.

Про те, що безкоштовно віддають жителі Дніпра – розповість OBOZREVATEL .

Що дніпряни віддають даром sovetov.com

Найчастіше дніпряни пропонують безкоштовно забрати домашніх тварин. Це коти або собаки, в більшості випадків, які виросли на вулиці. Друге за популярністю – одяг і взуття, особливо дитяча. Молоді мами щедро роздають те, що для їх дитини вже не актуально за розміром і віком.

Деякі оголошення привертають особливу увагу, адже не відразу зрозуміла доцільність і суть їх використання.

Наприклад, мешканка Дніпра безкоштовно віддає костюм клоуна. Багато хто не знайде нічого спільного між даними нарядом і описом. Але факт – є факт.

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З 1 жовтня 2019 року Українці перестали розраховуватися за покупки монетами номіналом в 5 копійок, адже вони вийшли з обігу. Саме тому житель Дніпра віддає цілих три монети безкоштовно.

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Якщо вам потрібні добрива – то ви по оголошенню. Тільки ось звідки посліду так багато – залишається таємницею.

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Здається, це зовсім неповажне ставлення до праці. Але не нам судити.

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Вважаємо, що подарункові пакети – важлива складова самого подарунка.

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Залишки медичних препаратів – не найкращий подарунок. Радимо користуватися таблетками, які продаються безпосередньо в аптеках.

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Таблетки потрібно купувати в аптеці ОЛХ

Будьте обережні ОЛХ

Одні дарують, а інші – чекають подарунки. Так, житель Дніпра не проти отримати в подарунок мобільний телефон.

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Інші готові зробити рівноцінний обмін. Наприклад, цей житель Дніпра, який змінює бездротову мишу на пачку чіпсів.

Обмін на чіпси зі смаком краба ОЛХ

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як дніпряни відреагували на заяву депутата Євгена Брагар.

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