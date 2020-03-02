Від смачних обідів до психологічної допомоги: де чекають одиноких пенсіонерів Дніпра

Ніхто з нас не застрахований від самотності в почесному віці, і причин може бути багато. Але в Дніпрі є місце, де допомагають всім, хто потребує турботи і любові.

Детальніше про те, де в Дніпрі самотні люди можу заново віднайти себе – розповість OBOZREVATEL.

Де допомагають одиноким пенсіонерам Дніпра

Багато самотніх пенсіонерів втрачають сенс життя. Їм не вистачає фінансових коштів, улюблені люди залишають світ, здоров'я – з кожним днем підводить все сильніше. Від величезної печалі і розгубленості вони економлять, просять милостиню на вулицях міста, продають останнє і займають чергу на отримання безкоштовних обідів на залізничному вокзалі. Але є стіни, в яких їм завжди допоможуть. Там самотні пенсіонери люблять один одного і поважають. Разом займаються ліпленням, спортом, читанням, психологією, співом. Знаходять любов і сенс життя. Кожен день самотні пенсіонери зустрічаються в територіальному центрі соціального обслуговування для того, щоб прожити яскраві емоції.

Екскурсію по Дніпровському міському територіальному центру соціального обслуговування журналісту Обозревателя провела директор Наталія Біневська.

Коли ми навідалися в центр – жінки і чоловіки в почесному віці в поспіху прямували всередину будівлі. Все не просто так, адже сьогодні звітний концерт в честь 8 березня. На вході їх привітно зустрічали працівники терцентру. В очах пенсіонерів спалахував вогник: вони відчувають себе потрібними.

Дніпровський міський територіальний центр

"До нас приходять абсолютно різні люди. Більшість відчувають самотність. Є жінка в наших стінах, яка залишилася абсолютно одна – її близькі загинули в катастрофі. Сюди жінку привела подруга. Вона не хотіла жити, ні до чого не було інтересу. Через деякий час, оточена турботою і увагою, вона розкрилася. Завдяки цьому, в нашому терцентрі з'явилася справжня народна артистка! Співає, бере участь у всіх конкурсах, почала писати вірші і знайшла друзів. Поступово, після роботи з фахівцями і спілкування з такими ж як вона людьми, в житті з'являються нові фарби ", – розповіла Наталія Біневський.

Понеділок у центрі почався не тільки з яскравого святкового концерту: жінки готували своїм близьким подарунки напередодні свята. Позитивні і яскраві підробки з солоного тіста ще довго будуть радувати око і душу.

У процесі створення краси

Пенсіонери тепло відгукуються про працівників центру

Відвідувачам центру доступні багато видів творчості

Подарунок внучці на 8 березня - листівка своїми руками

Основна частина відвідувачів територіального центру – самотні пенсіонери. Всі послуги для них – абсолютно безкоштовні.

"Багато хто залишився без дітей, тому допомоги немає. Інші з якихось певних причин не підтримують зв'язок з рідними і проводять старість в абсолютній самоті. Не секрет, що родичі будь-якої людини можуть страждати від алкогольної або наркотичної залежності, або ж перебувати в місцях позбавлення волі. Для таких людей існує спеціальна комісія, і якщо вона визначає, що людині важко навіть при наявності родичів – ми також безкоштовно надаємо всі послуги ".

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Для бажаючих проводять оздоровчі процедури

За словами директора територіального центру, самостійно людині складно впоратися з поворотами долі.

"Люди в солідному віці важко переживають втрати. Вони можу бути сумними, розлюченими. Крім того, з віком стає дедалі більше проблем зі здоров'ям. Наш центр спрямований на те, щоб допомогти цим людям жити далі з бажанням отримувати хороші емоції".

Роботи пенсіонерів

Подарунки до 8 березня

Багато знаходять не тільки нове життя, але і щось більше:

"Є історії, коли вдова і вдівець знаходять один одного в наших стінах і одружуються. Це люди, які багато пройшли і заслуговують щастя", – додала Наталія Біневська.

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На території центру працює комп'ютерний клас. У ньому всі бажаючі можуть навчитися всім необхідним основам: здійснити покупку в режимі онлайн, оплатити комунальні послуги, замовити довідку, зайти в Facebook – ці та інші можливості доступні пенсіонерам.

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Допомагають і тим, хто не може дозволити собі покупку засобів реабілітації. Коляски, ходунки, милиці – все, що є в наявності, йде в користування пенсіонерів. Малозабезпеченим і одиноким надається будь-яка допомога, яка доступна в стінах територіального центру.

"Є абсолютно самотні люди, які живуть на мінімальну пенсію. Вони приходять до нас не тільки оздоровитися і поспілкуватися, а для того, щоб банально поїсти. Ми готуємо повноцінні обіди, полуденок".

Крім того, для відвідувачів працює ательє, в якому безкоштовно надають послуги, і перукарня. Для тих, хто не може відвідати територіальний центр, перукар виїжджає додому. Також ательє співпрацює зі стоком, який безкоштовно віддає одяг для пенсіонерів.

Перукар працює у власній beauty-зоні

У відділенні денного перебування повний пансіонат: обіди, полуденок, спорт, розваги, творчість, сеанси з психологом – все це доступно тим, хто переступає поріг територіального центру. У вбиральні – спеціальні пандуси для людей з інвалідністю.

Зона для обміну літературою

Місце відпочинку

Обідній сон - ігорам не перешкода

Сходовий електропідйомник для інвалідного візка

"Самотні люди знаходять в наших стінах свій власний сенс. Нові навички, друзі, захоплення, любов, творчість – все це доступно. Наші працівники дуже чуйні фахівці, які завжди вислухають і підставлять своє плече", – підсумувала директор територіального центру Наталія Біневська.

Меню на сьогодні

Вбиральня для людей з інвалідністю

Спілкування з психологом проходить як колективно, так і тет-а-тет

Послуги територіального центру соціального обслуговування

– Соціально-побутові (забезпечення продуктами харчування, м'яким та твердим інвентарем, гарячим харчуванням, транспортними послугами, засобами малої механізації, здійснення соціально-побутового патронажу, виклик лікаря, придбання та доставка медикаментів, ремонт одягу та взуття, перукарські послуги тощо );

– Психологічні (надання консультацій з питань психічного здоров'я та поліпшення відносин з оточуючим соціальним середовищем, психологічної корекції, методичні поради);

– Профілактичні (збереження, підтримка здоров'я, здійснення профілактичних та оздоровчих заходів);

– Інформаційні послуги (надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги), поширення просвітницьких і культурно - освітніх знань (просвітницькі послуги) та інше.

Центри соціального обслуговування в Дніпрі: адреси і телефони

Територіальний центр соціального обслуговування населення Амур-Нижньодніпровської районної ради: вул. Путилівська, 3.

Територіальний центр соціального обслуговування населення Шевченківської районної ради: Тополь-3, вул. Панікахи, 95, тел. (056) 765-84-66.

Територіальний центр соціального обслуговування населення Соборної районної ради: вул. Космічна, 9, тел. (0562) 33-71-30.

Територіальний центр соціального обслуговування населення Індустріальної районної ради: вул. Осіння, 11-Б, тел. (056) 726-33- 31.

Територіальний центр соціального обслуговування населення Центральної районної ради: вул. Чапленко (Фрунзе), 2, тел. (056) 770-65-60.

Територіальний центр соціального обслуговування населення Чечелівської районної ради: вул. Романа Шухевича (Бабушкіна) 28/32, тел. (056) 770-62-28.

Територіальний центр соціального обслуговування населення Новокодакскої районної ради: вул. Новоорловская, 25, тел. (056) 767-19-81.

Територіальний центр соціального обслуговування населення Самарської районної ради: вул. Илларионовская, 78, тел. (056) 731-25-85.

Про те, як стати підопічним центру соціального обслуговування в Дніпрі – OBOZREVATEL розповідав в своєму матеріалі.

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