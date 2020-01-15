Від дешевих до дорогих: скільки коштує контракт у ВНЗ Дніпра

Щоб отримати якісну освіту в Дніпрі, необхідно закінчити вищий навчальний заклад і отримати відповідний диплом. Так як з кожним роком бюджетних місць стає все менше, то дніпряни йдуть вчитися за контрактом.

OBOZREVATEL докладно розповість про найдешевші і найдорожчі спеціальності у ВНЗ Дніпра.

Скільки коштує контракт у ВНЗ Дніпра

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Одна з найдешевших спеціальностей в університеті очної форми бакалаврату є правоохоронна діяльність – 12 тисяч гривень. Найдорожча спеціальність – право – 16500 гривень.

Магістерське навчання очної форми в ДДУВС обійдеться в 23 тисячі гривень на спеціальності право, 17500 гривень – правоохоронна діяльність, 16500 гривень – публічне управління і адміністрування.

Магістерське навчання на заочній формі найдешевше коштує на економічному факультеті – 8 тисяч гривень. Найдорожча спеціальність – право – 21500 гривень.

ДДУВС

ДДУВС

ДДУВС

Дніпровський технологічний університет "ШАГ"

Денна форма навчання бакалаврата в університеті становить 55 тисяч гривень на рік. А ось 3-річний бакалаврат виходить дорожче – 59 тисяч гривень на рік.

На заочній формі навчання бакалаврат коштує 49 тисяч гривень на рік.

Відзначимо, що в навчальному закладі також є доуніверситетська підготовка, вартість якої становить 21 тисячу гривень.

ШАГ

Університет імені Альфреда Нобеля

В даному університеті за кожен курс навчання необхідно платити різні суми. Згідно зі статистикою, після 1 курсу вартість навчання з кожним роком зменшується.

Так, на очній формі найдешевшою спеціальністю є соціальна робота – 16510 гривень. На заочній – економічний факультет – 9816 гривень.

На магістерському відділенні очної форми найдешевша спеціальність – освітні, педагогічні науки – 22550 гривень. На заочній формі навчання – економічний факультет – 16708 гривень.

Український державний хіміко-технологічний університет

У цьому університеті на очному відділенні бакалаврату однією з найдешевших спеціальностей є цивільна безпека – 9 тисяч гривень, а найдорожча – біотехнологія та біоінженерія – 11900 гривень.

Відзначимо, що на заочній формі навчання залишаються ці ж спеціальності. Цивільна безпека – 6500 гривень, біотехнологія і біоінженерія – 9 тисяч гривень.

На магістерському навчанні очної форми найдешевша спеціальність – видавництво і поліграфія – 11500 гривень, найдорожча – промислова фармація – 15 тисяч гривень.

На заочній формі навчання доведеться найменше заплатити на таких спеціальностях: економіка, менеджмент, маркетинг, екологія, комп'ютерні науки та інженерія, комп'ютерні технології, прикладна механіка, хімічні технології та інженерія, теплоенергетика, галузеве машинобудування. Перераховані вище спеціальності обійдуться в 9 тисяч гривень.

Відзначимо, що найдорожчою спеціальністю на заочній формі є промислова фармація – 14500 гривень.

Український державний хіміко-технологічний університет

Український державний хіміко-технологічний університет

Дніпровський гуманітарний університет

У цьому приватному університеті найдешевшою спеціальністю очної форми є туризм і готельно-ресторанна справа – 13200 гривень на рік, а найдорожчою – право – 13500 гривень.

Відзначимо, що на заочній формі навчання залишаються ці ж спеціальності. За це доведеться заплатити 8600 гривень.

На магістерському навчанні очної форми найдешевші спеціальності – психологія та туризм – 15 тисяч гривень, найдорожча – право – 17 тисяч гривень. На заочній формі потрібно заплатити 12 тисяч гривень за спеціальність психологія та туризм, і 15 тисяч гривень за спеціальність право.

Дніпровський гуманітарний університет

Дніпровський інститут медицини і громадського здоров'я

Даний університет є приватним. Тут на медичному факультеті за рік навчання доведеться заплатити 25 тисяч гривень. Термін навчання – 6 років і тільки на очній формі.

Дніпровський інститут медицини і громадського здоров'я

Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

В даному приватному університеті є дві спеціальності – медицина і стоматологія. Вартість навчання 1 курсу медицини становить 23200 гривень, а стоматології – 25400 гривень.

Якщо ж Ви вирішили вступати на основі диплома "Молодшого спеціаліста", то за навчання на цих спеціальностях потрібно заплатити 29100 гривень.

Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка Лазаряна

В університеті на очній формі навчання бакалаврата найдешевшими факультетами є управління енергетичними процесами, транспортна інженерія, організація будівництва і експлуатації доріг, промислове і цивільне будівництво, а також комп'ютерні технології та системи. Вартість навчання – 11910 гривень на рік.

Найдорожчими є філологічний факультет і управління процесами перевезень. Вартість навчання – 15426 гривень.

Вартість навчання на заочній формі стандартна для всіх факультетів і спеціальностей – 5430 гривень на рік.

На магістерському навчанні очної форми найдешевші такі факультети: галузеве машинобудування, електроенергетика, теплоенергетика, автоматизація та комп'ютерні технології, будівництво і громадянська інженерія, екологія. Вартість навчання – 13280 гривень на рік. Відзначимо, що вартість на інших факультетах становить 16788 гривень на рік.

На заочній формі вищевказані факультети також є найдешевшими – 9794 гривень на рік, а інші – 11220 гривень.

ДНУЗТ Днепр Вечерний

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

В одному з головних університетів Дніпра найдешевшими спеціальностями очної форми бакалаврату є фізика і астрономія, наносистемна техніка, математика, хімія. Вартість навчання – 10300 гривень. Найдорожча спеціальність – міжнародні економічні відносини – 16800 гривень на рік.

На заочній формі бакалаврата найдешевші спеціальності – українська мова та література, історія, географія – 6300 гривень на рік. Найдорожча спеціальність – право – 9100 гривень на рік.

На магістерському навчанні очної форми найдешевші спеціальності – хімічні технології та інженерія і математика – 10500 гривень, а найдорожча – право – 20100 гривень.

На заочній формі доведеться заплатити найменше на спеціальності математика і біологія – 8800 гривень. Найбільше доведеться віддати на факультеті права – 17100 гривень.

Дніпропетровська академія музики ім. Глінки

В академії на очній формі бакалаврата доведеться заплатити 23800 гривень, а на заочній формі навчання – 19700 гривень.

Вартість магістерського навчання становить 25100 гривень на рік.

Дніпропетровська академія музики

Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України

На факультеті медицини рік навчання коштує 50817 гривень. Термін навчання – 6 років.

Факультет стоматології – 1 курс – 50817 гривень, решта 4 курсу – 58542 гривень. Терміни навчання – 5 років.

Факультет фармації очної форми навчання – 41463 гривень, заочна форма – 15821 гривень. Терміни навчання – 5 років.

Факультет фізичної терапії – 35324 гривень. Терміни навчання – 4 роки.

Медицинська академія

Медицинська академія

Медицинська академія

Медицинська академія

Медицинська академія

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

В даному університеті найдешевшою спеціальністю є водні біоресурси і аквакультура – 6200 гривень на рік. Найдорожчі спеціальності – маркетинг, фінанси і банківська справа – 10500 гривень.

На заочній формі бакалаврата найдешевші спеціальності – будівництво і громадянська інженерія – 4600 гривень на рік. Найдорожчі спеціальності – фінанси і банківська справа, менеджмент – 5 тисяч гривень в рік.

На магістерському навчанні очної форми найдешевша спеціальність – агроінженерія – 7800 гривень, а найдорожчі – фінанси і банківська справа, маркетинг – 10500 гривень.

На заочній формі доведеться заплатити найменше на спеціальності будівництва та цивільної інженерії – 4600 гривень. Найбільше доведеться віддати на факультеті управління та адміністрування – 6800 гривень.

Дніпропетровський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом

У цьому навчальному закладі найдешевшою спеціальністю очної форми бакалаврату є психологія і менеджмент – 15800 гривень на рік, а найдорожчою – право – 16200 гривень.

На заочній формі навчання вартість спеціальностей стандартна – 10100 гривень. Відзначимо, що найдорожче на факультеті права – 12200 гривень.

На магістерському навчанні очної форми найдешевші спеціальності – психологія і менеджмент – 16700 гривень, найдорожча – право – 17400 гривень. На заочній формі ціна стандартна – 11 тисяч гривень. І тільки на факультеті права доведеться заплатити більше – 14600 гривень.

МАУП

МАУП

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

У цьому навчальному закладі існують такі спеціальності як менеджмент і громадське управління і адміністрування. Вартість навчання очної форми бакалаврату – 12800 гривень, а заочної форми – 10 тисяч гривень.

На магістерське навчання можна вступити на такі спеціальності як публічне управління і адміністрування та управління проектами.

Вартість навчання очної форми спеціальності управління проектами – 15 тисяч гривень, заочна форма – 13 тисяч гривень.

На спеціальності громадське управління і адміністрування очної форми за навчання слід заплатити 14500 гривень, на заочній формі – 13500 гривень.

Національна металургійна академія України

У цій академії стандартна і найнижча вартість навчання бакалаврата очної форми – 9200 гривень на рік, а найвища ціна – 12800 гривень на факультеті філології.

На заочній формі бакалаврата вартість становить 5400 і 6500 гривень на рік.

Магістерське навчання на денній формі складає 10800 і 13500 гривень на рік. На заочній формі – 6500 і 8100 гривень на рік.

Національна металургійна академія

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

У цьому університеті найдешевшими спеціальностями очної форми бакалаврату є біологія, матеріалознавство, гірництво, хімічні технології та інженерія.

Вартість навчання – 9300 гривень. Найдорожча спеціальність – право – 17400 гривень на рік.

Відзначимо, що на заочній формі навчання ці ж спеціальності залишаються одними з найдешевших і дорогих. Біологія, гірництво, інженерія, матеріалознавство – 5300 гривень, право – 9300 гривень.

На магістерському навчанні очної форми найдешевші спеціальності – екологія і науки про Землю – 11500 гривень, а найдорожча – філологія – 16600 гривень.

На заочній формі доведеться заплатити найменше на спеціальності метрологія та інформаційно-обчислювальна техніка – 5900 гривень. Найбільше доведеться віддати на факультеті права – 11700 гривень.

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Вартість навчання в академії на очній формі бакалаврату становить 14030 гривень на рік, на заочній формі – 11220 гривень на рік.

На магістерському навчанні очної форми вартість навчання – 20060 гривень на рік. Відзначимо, що заочної форми навчання на магістра немає.

Академія фізичної культури і спорту

Університет митної справи та фінансів

В даному університеті найдешевшою спеціальністю є історія і археологія – 10500 гривень на рік. Найдорожчі спеціальності – філологія і журналістика – 14 тисяч гривень.

На заочній формі бакалаврата найдешевші спеціальності – фінанси і банківська справа, торгівля і біржова діяльність – 7 тисяч гривень на рік. Найдорожча спеціальність – право – 10500 гривень на рік.

На магістерському навчанні очної форми найдешевша спеціальність – комп'ютерні науки – 13 тисяч гривень, а найдорожча – право – 18500 гривень.

На заочній формі доведеться заплатити найменше на спеціальності інженерії програмного забезпечення – 8 тисяч гривень. Найбільше доведеться віддати на факультеті права – 15 тисяч гривень.

Університет митної справи та фінансів

Університет митної справи та фінансів

Придніпровська державна академія будівництва і архітектури

У цьому навчальному закладі найдешевшою спеціальністю очної форми бакалаврату є метрологія та матеріалознавство – 9330 гривень на рік, а найдорожчою – архітектура і містобудування – 13720 гривень.

Відзначимо, що на заочній формі навчання ці ж спеціальності залишаються найдешевшими. Метрологія та матеріалознавство – 5100 гривень. А ось вартість на інші спеціальності заочної форми стандартна – 6360 гривень.

На магістерському навчанні очної форми найдешевші спеціальності – цивільна безпека, галузеве машинобудування, автомобільний транспорт, матеріалознавство – 11520 гривень, найдорожча – архітектура і містобудування – 15900 гривень.

Відзначимо, що заочна форма навчання є тільки на спеціальності архітектури і містобудування – 13170 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аналітичний центр CEDOS спільно з Міністерством освіти і науки України розробив тест для вступників, який допоможе визначитися зі спеціальністю і установою вищої освіти. Як розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич, такі поради полегшать вирішення питання щодо вибору професії.

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