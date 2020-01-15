Головна Новини
15 січня • оновлено в 18:29
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Дніпро в деталях

Софія Ковнір

Від дешевих до дорогих: скільки коштує контракт у ВНЗ Дніпра

579
Читати матеріал російською

Щоб отримати якісну освіту в Дніпрі, необхідно закінчити вищий навчальний заклад і отримати відповідний диплом. Так як з кожним роком бюджетних місць стає все менше, то дніпряни йдуть вчитися за контрактом.

OBOZREVATEL докладно розповість про найдешевші і найдорожчі спеціальності у ВНЗ Дніпра.

Новини
Вступна кампанія-2019: стали відомі найпопулярніші виші України

Скільки коштує контракт у ВНЗ Дніпра

Скільки коштує контракт у ВНЗ Дніпра

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Одна з найдешевших спеціальностей в університеті очної форми бакалаврату є правоохоронна діяльність – 12 тисяч гривень. Найдорожча спеціальність – право – 16500 гривень.

Магістерське навчання очної форми в ДДУВС обійдеться в 23 тисячі гривень на спеціальності право, 17500 гривень – правоохоронна діяльність, 16500 гривень – публічне управління і адміністрування.

Магістерське навчання на заочній формі найдешевше коштує на економічному факультеті – 8 тисяч гривень. Найдорожча спеціальність – право – 21500 гривень.

ДДУВС

ДДУВС

ДДУВС

ДДУВС

ДДУВС

ДДУВС

Дніпровський технологічний університет "ШАГ"

Денна форма навчання бакалаврата в університеті становить 55 тисяч гривень на рік. А ось 3-річний бакалаврат виходить дорожче – 59 тисяч гривень на рік.

На заочній формі навчання бакалаврат коштує 49 тисяч гривень на рік.

Відзначимо, що в навчальному закладі також є доуніверситетська підготовка, вартість якої становить 21 тисячу гривень.

ШАГ

ШАГ

Університет імені Альфреда Нобеля

В даному університеті за кожен курс навчання необхідно платити різні суми. Згідно зі статистикою, після 1 курсу вартість навчання з кожним роком зменшується.

Так, на очній формі найдешевшою спеціальністю є соціальна робота – 16510 гривень. На заочній – економічний факультет – 9816 гривень.

На магістерському відділенні очної форми найдешевша спеціальність – освітні, педагогічні науки – 22550 гривень. На заочній формі навчання – економічний факультет – 16708 гривень.

Український державний хіміко-технологічний університет

У цьому університеті на очному відділенні бакалаврату однією з найдешевших спеціальностей є цивільна безпека – 9 тисяч гривень, а найдорожча – біотехнологія та біоінженерія – 11900 гривень.

Відзначимо, що на заочній формі навчання залишаються ці ж спеціальності. Цивільна безпека – 6500 гривень, біотехнологія і біоінженерія – 9 тисяч гривень.

На магістерському навчанні очної форми найдешевша спеціальність – видавництво і поліграфія – 11500 гривень, найдорожча – промислова фармація – 15 тисяч гривень.

На заочній формі навчання доведеться найменше заплатити на таких спеціальностях: економіка, менеджмент, маркетинг, екологія, комп'ютерні науки та інженерія, комп'ютерні технології, прикладна механіка, хімічні технології та інженерія, теплоенергетика, галузеве машинобудування. Перераховані вище спеціальності обійдуться в 9 тисяч гривень.

Відзначимо, що найдорожчою спеціальністю на заочній формі є промислова фармація – 14500 гривень.

Український державний хіміко-технологічний університет

Український державний хіміко-технологічний університет

Український державний хіміко-технологічний університет

Український державний хіміко-технологічний університет

Дніпровський гуманітарний університет

У цьому приватному університеті найдешевшою спеціальністю очної форми є туризм і готельно-ресторанна справа – 13200 гривень на рік, а найдорожчою – право – 13500 гривень.

Відзначимо, що на заочній формі навчання залишаються ці ж спеціальності. За це доведеться заплатити 8600 гривень.

На магістерському навчанні очної форми найдешевші спеціальності – психологія та туризм – 15 тисяч гривень, найдорожча – право – 17 тисяч гривень. На заочній формі потрібно заплатити 12 тисяч гривень за спеціальність психологія та туризм, і 15 тисяч гривень за спеціальність право.

Дніпровський гуманітарний університет

Дніпровський гуманітарний університет

Дніпровський інститут медицини і громадського здоров'я

Даний університет є приватним. Тут на медичному факультеті за рік навчання доведеться заплатити 25 тисяч гривень. Термін навчання – 6 років і тільки на очній формі.

Дніпровський інститут медицини і громадського здоров'я

Дніпровський інститут медицини і громадського здоров'я

Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

В даному приватному університеті є дві спеціальності – медицина і стоматологія. Вартість навчання 1 курсу медицини становить 23200 гривень, а стоматології – 25400 гривень.

Якщо ж Ви вирішили вступати на основі диплома "Молодшого спеціаліста", то за навчання на цих спеціальностях потрібно заплатити 29100 гривень.

Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка Лазаряна

В університеті на очній формі навчання бакалаврата найдешевшими факультетами є управління енергетичними процесами, транспортна інженерія, організація будівництва і експлуатації доріг, промислове і цивільне будівництво, а також комп'ютерні технології та системи. Вартість навчання – 11910 гривень на рік.

Найдорожчими є філологічний факультет і управління процесами перевезень. Вартість навчання – 15426 гривень.

Вартість навчання на заочній формі стандартна для всіх факультетів і спеціальностей – 5430 гривень на рік.

Новини
Українські університети потрапили до світового топу: оприлюднено список

На магістерському навчанні очної форми найдешевші такі факультети: галузеве машинобудування, електроенергетика, теплоенергетика, автоматизація та комп'ютерні технології, будівництво і громадянська інженерія, екологія. Вартість навчання – 13280 гривень на рік. Відзначимо, що вартість на інших факультетах становить 16788 гривень на рік.

На заочній формі вищевказані факультети також є найдешевшими – 9794 гривень на рік, а інші – 11220 гривень.

ДНУЗТ

ДНУЗТ

Днепр Вечерний

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

В одному з головних університетів Дніпра найдешевшими спеціальностями очної форми бакалаврату є фізика і астрономія, наносистемна техніка, математика, хімія. Вартість навчання – 10300 гривень. Найдорожча спеціальність – міжнародні економічні відносини – 16800 гривень на рік.

На заочній формі бакалаврата найдешевші спеціальності – українська мова та література, історія, географія – 6300 гривень на рік. Найдорожча спеціальність – право – 9100 гривень на рік.

На магістерському навчанні очної форми найдешевші спеціальності – хімічні технології та інженерія і математика – 10500 гривень, а найдорожча – право – 20100 гривень.

На заочній формі доведеться заплатити найменше на спеціальності математика і біологія – 8800 гривень. Найбільше доведеться віддати на факультеті права – 17100 гривень.

Дніпропетровська академія музики ім. Глінки

В академії на очній формі бакалаврата доведеться заплатити 23800 гривень, а на заочній формі навчання – 19700 гривень.

Вартість магістерського навчання становить 25100 гривень на рік.

Дніпропетровська академія музики

Дніпропетровська академія музики

Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України

На факультеті медицини рік навчання коштує 50817 гривень. Термін навчання – 6 років.

  • Факультет стоматології – 1 курс – 50817 гривень, решта 4 курсу – 58542 гривень. Терміни навчання – 5 років.

  • Факультет фармації очної форми навчання – 41463 гривень, заочна форма – 15821 гривень. Терміни навчання – 5 років.

  • Факультет фізичної терапії – 35324 гривень. Терміни навчання – 4 роки.

Медицинська академія

Медицинська академія

Медицинська академія

Медицинська академія

Медицинська академія

Медицинська академія

Медицинська академія

Медицинська академія

Медицинська академія

Медицинська академія

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

В даному університеті найдешевшою спеціальністю є водні біоресурси і аквакультура – 6200 гривень на рік. Найдорожчі спеціальності – маркетинг, фінанси і банківська справа – 10500 гривень.

На заочній формі бакалаврата найдешевші спеціальності – будівництво і громадянська інженерія – 4600 гривень на рік. Найдорожчі спеціальності – фінанси і банківська справа, менеджмент – 5 тисяч гривень в рік.

На магістерському навчанні очної форми найдешевша спеціальність – агроінженерія – 7800 гривень, а найдорожчі – фінанси і банківська справа, маркетинг – 10500 гривень.

На заочній формі доведеться заплатити найменше на спеціальності будівництва та цивільної інженерії – 4600 гривень. Найбільше доведеться віддати на факультеті управління та адміністрування – 6800 гривень.

Новини
Скасування занять в одному з найбільших вишів України: з'явилася реакція університету

Дніпропетровський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом

У цьому навчальному закладі найдешевшою спеціальністю очної форми бакалаврату є психологія і менеджмент – 15800 гривень на рік, а найдорожчою – право – 16200 гривень.

На заочній формі навчання вартість спеціальностей стандартна – 10100 гривень. Відзначимо, що найдорожче на факультеті права – 12200 гривень.

На магістерському навчанні очної форми найдешевші спеціальності – психологія і менеджмент – 16700 гривень, найдорожча – право – 17400 гривень. На заочній формі ціна стандартна – 11 тисяч гривень. І тільки на факультеті права доведеться заплатити більше – 14600 гривень.

МАУП

МАУП

МАУП

МАУП

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

У цьому навчальному закладі існують такі спеціальності як менеджмент і громадське управління і адміністрування. Вартість навчання очної форми бакалаврату – 12800 гривень, а заочної форми – 10 тисяч гривень.

На магістерське навчання можна вступити на такі спеціальності як публічне управління і адміністрування та управління проектами.

Вартість навчання очної форми спеціальності управління проектами – 15 тисяч гривень, заочна форма – 13 тисяч гривень.

На спеціальності громадське управління і адміністрування очної форми за навчання слід заплатити 14500 гривень, на заочній формі – 13500 гривень.

Національна металургійна академія України

У цій академії стандартна і найнижча вартість навчання бакалаврата очної форми – 9200 гривень на рік, а найвища ціна – 12800 гривень на факультеті філології.

На заочній формі бакалаврата вартість становить 5400 і 6500 гривень на рік.

Магістерське навчання на денній формі складає 10800 і 13500 гривень на рік. На заочній формі – 6500 і 8100 гривень на рік.

Новини
"Вбивство чи лікування": Кабмін взявся за реорганізацію наукових установ
Національна металургійна академія

Національна металургійна академія

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

У цьому університеті найдешевшими спеціальностями очної форми бакалаврату є біологія, матеріалознавство, гірництво, хімічні технології та інженерія.

Вартість навчання – 9300 гривень. Найдорожча спеціальність – право – 17400 гривень на рік.

Відзначимо, що на заочній формі навчання ці ж спеціальності залишаються одними з найдешевших і дорогих. Біологія, гірництво, інженерія, матеріалознавство – 5300 гривень, право – 9300 гривень.

На магістерському навчанні очної форми найдешевші спеціальності – екологія і науки про Землю – 11500 гривень, а найдорожча – філологія – 16600 гривень.

На заочній формі доведеться заплатити найменше на спеціальності метрологія та інформаційно-обчислювальна техніка – 5900 гривень. Найбільше доведеться віддати на факультеті права – 11700 гривень.

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Вартість навчання в академії на очній формі бакалаврату становить 14030 гривень на рік, на заочній формі – 11220 гривень на рік.

На магістерському навчанні очної форми вартість навчання – 20060 гривень на рік. Відзначимо, що заочної форми навчання на магістра немає.

Академія фізичної культури і спорту

Академія фізичної культури і спорту

Університет митної справи та фінансів

В даному університеті найдешевшою спеціальністю є історія і археологія – 10500 гривень на рік. Найдорожчі спеціальності – філологія і журналістика – 14 тисяч гривень.

На заочній формі бакалаврата найдешевші спеціальності – фінанси і банківська справа, торгівля і біржова діяльність – 7 тисяч гривень на рік. Найдорожча спеціальність – право – 10500 гривень на рік.

На магістерському навчанні очної форми найдешевша спеціальність – комп'ютерні науки – 13 тисяч гривень, а найдорожча – право – 18500 гривень.

На заочній формі доведеться заплатити найменше на спеціальності інженерії програмного забезпечення – 8 тисяч гривень. Найбільше доведеться віддати на факультеті права – 15 тисяч гривень.

Університет митної справи та фінансів

Університет митної справи та фінансів

Університет митної справи та фінансів

Університет митної справи та фінансів

Придніпровська державна академія будівництва і архітектури

У цьому навчальному закладі найдешевшою спеціальністю очної форми бакалаврату є метрологія та матеріалознавство – 9330 гривень на рік, а найдорожчою – архітектура і містобудування – 13720 гривень.

Відзначимо, що на заочній формі навчання ці ж спеціальності залишаються найдешевшими. Метрологія та матеріалознавство – 5100 гривень. А ось вартість на інші спеціальності заочної форми стандартна – 6360 гривень.

На магістерському навчанні очної форми найдешевші спеціальності – цивільна безпека, галузеве машинобудування, автомобільний транспорт, матеріалознавство – 11520 гривень, найдорожча – архітектура і містобудування – 15900 гривень.

Відзначимо, що заочна форма навчання є тільки на спеціальності архітектури і містобудування – 13170 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аналітичний центр CEDOS спільно з Міністерством освіти і науки України розробив тест для вступників, який допоможе визначитися зі спеціальністю і установою вищої освіти. Як розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич, такі поради полегшать вирішення питання щодо вибору професії.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Теги
цены університет
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги