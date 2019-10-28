В одній із шкіл Дніпра батьки скаржаться на побори: подробиці

Батьки учнів школи №35 скаржаться на те, що від них вимагають щомісяця робити внески до фондів.

Крім того, в інших школах Дніпра говорять про додаткові витрати на оплату охорони, прибиральниць, канцтоварів і ремонтів.

Чи законно це і чи зобов'язані батьки робити додаткові внески - OBOZREVATEL розповість нижче.

Як боротися з поборами в школах

В одній з груп в соціальній мережі Facebook з'явилася інформація про неприємний інцидент між батьками і керівництвом школи. На думку однієї з мам, директор загальноосвітньої школи №35 систематично вимагає від батьків оплачувати фонд школи і охорону:

Facebook: Освіта Дніпра

Деякі батьки підтримали тему дискусії. Крім того, за словами тих же батьків, це не перший інцидент в даному навчальному закладі:

Facebook: Освіта Дніпра

Facebook: Освіта Дніпра

Інші батьки говорять про те, що ситуація з оплатою додаткових складових – це "хвора тема" у багатьох школах:

Facebook: Освіта Дніпра

Facebook: Освіта Дніпра

Facebook: Освіта Дніпра

Як розповів OBOZREVATEL дніпровський адвокат Станіслав Ліфлянчік, якщо в школах трапляються подібні побори в примусовому порядку - то це незаконно:

"Якщо ми говоримо про міських школах, слід зауважити, що вони повністю фінансуються з бюджету, який наповнюється за допомогою платників податків. Інша справа – здавати гроші в добровільному порядку, коли у батьків є і можливість, і бажання. Така допомога не заборонена, на відміну від поборів ", - розповів юрист.

Адвокат додав, що часто від таких конфліктів страждають діти, тому батьки переступають через небажання платити, щоб дитина не відчував незручностей під час навчання в вигляді буллінг, цькування або упередженого ставлення до себе.

"У приватних школах батьки платять фіксовані суми – це нормально, все оплати заздалегідь обговорені і прописані в договорі. Державні школи – це зовсім інша справа. Батькам варто піднімати питання ребром і спілкуватися безпосередньо з директором навчального закладу, а головне – не боятися піднімати тему, адже закон на їхньому боці. Директор зобов'язаний подавати бюджетні запити в органи місцевої влади і вимагати кошти для фінансування школи. Чи не від батьків, а від влади "", - додав адвокат Станіслав Ліфлянчік.

Додамо, що в бюджеті Дніпра-2019 на освіту передбачено 3 млрд 578 млн 265 тис. Грн. З цієї суми 1 млрд 090 млн 780,6 тис. Грн становить освітня субвенція з держбюджету і 3 млн 057,7 тис. Грн – ще одна субвенція з держбюджету для учнів з особливими освітніми потребами. Всього за рахунок містять 392 установи з 22 648,29 штатними одиницями.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як в українських школах орудують педофіли.

Яна Коваль

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!