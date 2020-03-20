Травневі в Дніпрі: де можна відзначити і скільки це коштує

Сезон весняних шашликів на природі – один з найулюбленіших періодів жителів Дніпра.

Давайте трохи відвернемося від коронавірусу і подумаємо про те, де відзначити травневі свята після карантину. Детальніше про варіанти розповість OBOZREVATEL.

Де відзначити травневі в Дніпрі istockphoto

Незважаючи на те, що до травневих свят карантин повинен закінчитися – не варто забувати про безпеку. Перш ніж вибратися на природу, зверніть увагу на свій стан здоров'я і здоров'я близьких. Якщо ж ви відчуваєте себе погано – варто відкласти відпочинок на більш безпечні часи. Адже попереду – три місяці літа.

Незамінними помічниками під час відпочинку стануть:

одноразові маски для обличчя;

антибактеріальне мило (або серветки) для рук;

антисептик для рук.

Під час планування відпочинку потрібно пам'ятати, що всі продукти харчування і посуд потрібно ретельно вимити. Краще використовувати одноразовий посуд, який після пікніка потрібно не залишити в еко-зоні, а зібрати в пакет і викинути. Адже саме в період травневих свят лісові зони перетворюються на звалище.

Де відзначити травневі на природі: ТОП локацій в Дніпрі

Якщо ви любите відпочинок на природі – варто розглянути варіанти, запропоновані нижче.

Кар'єр на Червоному Камені

Відпочити з рідними і близькими можна на ж\м Червоний Камінь. Мальовничий вид і зручне місце розташування з'єдналися разом, саме тому кар'єр такий популярний навесні серед жителів Дніпра.

Кар'єр на Червоному Камені shukach

Коса на Перемозі

Одне з найпопулярніших місць відпочинку в Дніпрі навесні і влітку – коса на ж\м Перемога. Тут можна влаштувати пікнік, посмажити шашлики, покататися на човні або сапборді. Вже зараз багато дніпрян вважають за краще проводити вільний час на косі.

На косі можна орендувати альтанку з мангалом (з боку набережної) за 300 гривень. Крім того, ви можете взяти напрокат човен або каяк. Також можна захопити з собою вудки і порибалити.

Коса на Перемозі pinterest

Тунельна балка

Одне з наймальовничіших місць в Дніпрі. З мінусів – локація не облаштована зручностями. Але, з іншого боку, балка – чудове місце для усамітнення з природою в центрі мегаполісу. Місце, в якому можна відпочити серцем і душею.

Урочище Тунельна балка shukach

Берег на Сонячному

Ж\м Сонячний – ще одне чудове місце для відпочинку. Пікніки на локації смажать з ранньої весни. Крім того, локація розташована максимально зручно: доїхати легко, а поруч розташовані супермаркети і магазини.

На Сонячному можна орендувати дерев'яну альтанку, де відкривається прекрасний вид на річку. Біля кожної альтанки є свій мангал. На території альтанок можна смажити шашлик, насолоджуватися природою, засмагати на чистому піску. Крім того, на території можна купити прохолодні напої, вуха, плов або замовити кальян.

Ціни: альтанка на 8-12 чоловік (понеділок-четвер) 600 грн/(п'ятниця-неділя) 700 грн. Альтанка на 20-25 осіб – (понеділок-четвер) 800 грн/(п'ятниця-неділя) 1000 грн. Альтанка-будиночок на воді – 2000 грн, літня альтанка на воді – 1500 грн.

Берег на Сонячному besedochka

Пляж на Воронцова

У районі пляжу біля річки є парк з альтанками, які можна орендувати. Місце красиве і спокійне, ідеально підійде для недільних вилазок на природу. Орендувати альтанку можна з 10:00 до 23:00, вартість – 600 гривень за 10 людей, 800 гривень – за 20 осіб. Крім того, на місці можна замовити піцу.

Пляж на Воронцова гарбуз Дніпро

Пікнік і шашлик: вартість основних продуктів в Дніпрі

Головна страва пікніка на травневі свята – шашлик. Звичайно ж, на столі важлива велика кількість овочів. Багато хто любить готувати польову кашу, юшку, а також легкі закуски.

Вартість продуктів для пікніка:

Свинина (ошийок) – від 130 гривень за кг;

Баранина – від 170 гривень за 1 кг;

Курятина – від 90 грн за філе, від 75 гривень за стегно (ціни за 1 кг);

Сьомга – від 280 гривень за 1 кг;

Форель – від 270 гривень за 1 кг;

Скумбрія – від 70 гривень за 1 кг;

Огірки – від 60 гривень за 1 кг;

Помідори – від 46 гривень за кг;

Зелень (кріп, петрушка, цибуля) – від 25 гривень за пучок;

Редис – від 30 гривень за пучок;

Лаваш – від 8 гривень за 1 шт.

Соус "Барбекю" – від 32 гривень за 500 грам;

Одноразовий посуд – від 9 гривень за набір тарілок (10 шт), від 8 гривень набір стаканчиків (10 шт); 8 гривень – столові прилади (10 шт).

Ціни на продукти для пікніка в Дніпрі tochka.net

ГСЧС в Дніпропетровській області акцентує: до 80% пожеж виникає через порушення населенням заходів пожежної безпеки. Давайте разом берегти природу! Гасіть багаття, не кидайте суху рослинність і не кидайте на землю непогашені недопалки. Будьте уважні і відповідальні. При перших ознаках виникнення пожежі негайно телефонуйте в Службу порятунку по телефону "101".

Дотримуйтесь цих заходів безпеки ГСЧС в Дніпропетровській області

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