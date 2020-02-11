Жителі Дніпра щодня користуються громадським транспортом. OBOZREVATEL склав список всіх міських маршрутів і графіки їх роботи.

Транспорт Дніпра: маршрути і графіки роботи

Автобуси

№35 – ж/м Придніпровськ-вулиця Глінки.

Інтервал: 8-30 хвилин.

Графік роботи: 05:20-23:00.

№37 – ж/м Лівобережний-3-ж/м Північний.

Інтервал: 5-15 хвилин.

Графік роботи: 05:00-21:30.

№38 – ж м Лівобережний-3-площа Успенська.

Інтервал: 2-8 хвилин.

Графік роботи: 06:40-23:30.

№43 – ж/м Північний-площа Успенська.

Інтервал: 3-12 хвилин.

Графік роботи: 05:25-23:00.

№76 – ж/м Лівобережний-3-вулиця Робоча.

Інтервал: 10-15 хвилин.

Графік роботи: 05:30-22:00.

№88 – вулиця Байкальська-вулиця Глінки.

Інтервал: 5-15 хвилин.

Графік роботи: 05:10-23:00.

№95-95А – ж/м Парус-2-вулиця Калнишевського.

Інтервал: 7-20 хвилин.

Графік роботи: 05:00-22:05.

№115 – площа Бідного-вулиця Сухомлинського.

Інтервал: 4-15 хвилин.

Графік роботи: 05:30-23:00.

№120 – вулиця Миронова-ж/м Перемога-6.

Інтервал – 5-15 хвилин.

Графік роботи: 06:30-23:30.

№121 – ж/м Парус-Центр.

Інтервал: 4-15 хвилин.

Графік роботи: 05:30-23:55.

№125 – ж/м Лівобережний-2-площа Старомостова.

Інтервал: 15-30 хвилин.

Графік роботи: 06:30-22:00.

Автобус Vgorode.ua

Маршрутні таксі

№1 – ж/м Стара Ігрень – ж/м Чаплі – ж/м Придніпровськ.

Інтервал: 10-25 хвилин.

Графік роботи: 06:00-22:00.

№1 – М'ясокомбінат-вулиця 8 Березня.

Інтервал: 60 хвилин.

Графік роботи: 07:00-20:00.

№2 – ж / м Придніпровськ-ж / м Ігрень.

Інтервал: 40-50 хвилин.

Графік роботи: 06: 45-22: 00.

№4 – вулиця Моторна-площа Старомостова.

Інтервал: 6-10 хвилин.

Графік роботи: 05:00-22:30.

№5 – ж/м Придніпровськ-М'ясокомбінат.

Інтервал: 15-30 хвилин.

Графік роботи: 06:20-20:00.

№6 – ж/м Придніпровськ-ж/м Одинківка.

Інтервал: 90 хвилин.

Графік роботи: 06:00-22:00.

№7 – площа Вокзальна-ж/м Ігрень.

Інтервал: 10-25 хвилин.

Графік роботи: 05:00-22:30.

№9 – вулиця Мостова-площа Старомостова.

Інтервал: 4-10 хвилин.

Графік роботи: 06:00-23:00.

№10 – вулиця Ялинкова-ПрАТ "Гранкорма".

Інтервал: 14-20 хвилин.

Графік роботи: 06:10-22:00.

№11 – ж/м Придніпровськ-ж/м Придніпровськ (кільце).

Інтервал: 7-21 хвилин.

Графік роботи: 06:30-19:00.

№15 – вулиця Аверіна-вулиця Вільямса.

Інтервал: 30-60 хвилин.

Графік роботи: 06:00-19:30.

№18 – ж/м Придніпровськ-Дніпрошина.

Інтервал: 5-20 хвилин.

Графік роботи: 05:50-23:00.

№19 – ж/м Перемога-6-площа Соборна.

Інтервал: 5-20 хвилин.

Графік роботи: 06:00-20:30.

№20 – село Мирне-ж/м Перемога-6.

Інтервал: 5-30 хвилин.

Графік роботи: 05:55-23:00.

№21 – ж/м Ігрень-площа Успенська (через Самарський міст).

Інтервал: 10-25 хвилин.

Графік роботи: 06:15-23:00.

№21А – вулиця Любарського-ж/м Ігрень (через вулицю Малогвардійську).

Інтервал: 40-50 хвилин.

Графік роботи: 05:25-23:00.

№21Б – ж/м Ігрень-площа Успенська (через вулицю Томську).

Інтервал: 80-90 хвилин.

Графік роботи: 07:00-19:00.

№22 – площа Успенська-ж/м Одинківка.

Інтервал: 7-16 хвилин.

Графік роботи: 05:25-23:00.

№23 – ж/м Ломовський-Автостанція "Новий центр".

Інтервал: 6-15 хвилин.

Графік роботи: 06:00-23:00.

№25 – ж/м Ломовський-вулиця Каляєва.

Інтервал: 4-15 хвилин.

Графік роботи: 05:45-23:00.

Маршрутка Gorod.dp.ua

№27 – вулиця Спогадів-площа Старомостова.

Інтервал: 10-30 хвилин.

Графік роботи: 05:30-22:00.

№29 – ж/м Перемога-6-проспект Пушкіна.

Інтервал: 15-30 хвилин.

Графік роботи: 06:50-21:30.

№31 – вулиця Осіння-площа Старомостова.

Інтервал: 4-15 хвилин.

Графік роботи: 04:50-23:30.

№32 – вулиця Суміжна-площа Вокзальна.

Інтервал: 10-40 хвилин.

Графік роботи: 05:30-21:20.

№33 – село Мирне-площа Старомостова.

Інтервал: 9-30 хвилин.

Графік роботи: 05:30-19:30.

№34 – проспект Яворницького-мкр. Корея.

Інтервал: 6-12 хвилин.

Графік роботи: 05:30-22:00.

№36 - площа Старомостова-вулиця Поштова.

Інтервал: 5-20 хвилин.

Графік роботи: 05:30-23:30.

№39 – ж/м Парус-2-Лікарня №4.

Інтервал: 10-25 хвилин.

Графік роботи: 05:55-23:00.

№40 – ж/м Парус-2-ж/м Тополя-3.

Інтервал: 7-25 хвилин.

Графік роботи: 7:00-20:00.

№41 – вулиця Іжевська-площа Старомостова.

Інтервал: 8-20 хвилин.

Графік роботи: 5:30-23:00.

№42 – село Самарівка-ж/м Лівобережний-3.

Інтервал: 8-20 хвилин.

Графік роботи: 06:00-22:00.

№44 – вулиця Керченська-провулок Січовий.

Інтервал: 14-20 хвилин.

Графік роботи: 06:00-21:00.

№45 – вулиця Калнишевського-провулок Смарагдовий.

Інтервал: 10-20 хвилин.

Графік роботи: 04:50-23:00.

№48 – Лікарня №20-площа Старомостова.

Інтервал: 8-20 хвилин.

Графік роботи: 05:30-21:00.

№51 – ж/м Лівобережний-3-площа Старомостова.

Інтервал: 2-14 хвилин.

Графік роботи: 04:50-23:30.

№54 – площа Вокзальна-станція Ігрень.

Інтервал: 60-90 хвилин.

Графік роботи: 05:30-20:20.

№55 – провулок Добровольців-вулиця Каверіна.

Інтервал: 7-12 хвилин.

Графік роботи: 05:50-21:30.

№56 – ж/м Сонячний-вулиця Харківська.

Інтервал: 3-10 хвилин.

Графік роботи: 06:00-22:00.

№57 – вулиця Калнишевського-вулиця Каверіна.

Інтервал: 15-30 хвилин.

Графік роботи: 06:30-23:00.

№57А – вулиця Калнишевського-вулиця Глінки.

Інтервал: 6-16 хвилин.

Графік роботи: 05:30-23:00.

№58 – ж/м Лівобережний-3-Лікарня №4.

Інтервал: 30-60 хвилин.

Графік роботи: 06:00-19:00.

№59 – вулиця Сухомлинського-площа Старомостова.

Інтервал: 20-30 хвилин.

Графік роботи: 05:00-22:00.

№60 – площа Вокзальна-Аеропорт.

Інтервал: 3-15 хвилин.

Графік роботи: 05:00-21:00.

№62 – вулиця Байкальська-провулок Добровольців.

Інтервал: 5-15 хвилин.

Графік роботи: 05:30-21:00.

№63 – санаторій "Лісовий"-вулиця Глінки.

Інтервал: 15-25 хвилин.

Графік роботи: 05:30-22:00.

№64 – ж/м Лівобережний-2-площа Бідного.

Інтервал: 10-15 хвилин.

Графік роботи: 06:00-23:00.

№64Г – вулиця Моторна-площа Бідного.

Інтервал: 4-16 хвилин.

Графік роботи: 05:30-22:00.

№66 – ж/м Тополя-3-ж/м Парус-2.

Інтервал: 15-25 хвилин.

Графік роботи: 05:00-23:00.

№70 – ж/м Придніпровськ-площа Старомостова.

Інтервал: 7-20 хвилин.

Графік роботи: 05:00-22:00.

№73 – ж/м Тополя-3-вулиця Курчатова.

Інтервал: 2-10 хвилин.

Графік роботи: 05:00-22:40.

№75 – вулиця Путівцева-провулок Січовий.

Інтервал: 30-40 хвилин.

Графік роботи: 05:00-23:00.

№77 – Таромське-площа Старомостова.

Інтервал: 15-30 хвилин.

Графік роботи: 05:30-21:00.

№79 – ж/м Лівобережний-3-Нагорний ринок.

Інтервал: 8-20 хвилин.

Графік роботи: 05:00-23:00.

№82 – вулиця Лужникова-площа Старомостова.

Інтервал: 7-15 хвилин.

Графік роботи: 05:00-22:30.

Маршрутка Gorsovet

Новини Куди в Дніпрі віддати старі непотрібні речі

№85 – вулиця Нечая-БК "Шинник".

Інтервал: 4-10 хвилин.

Графік роботи: 05:30-22:30.

№86 – Лікарня №4-площа Вокзальна.

Інтервал: 4-10 хвилин.

Графік роботи: 05:30-00:00.

№87А – Парк Пісаржевського-Центр-Парк Пісаржевського.

Інтервал: 1-15 хвилин.

Графік роботи: 05:00-23:30.

№87Б – Парк 40-річчя Визволення-проспект Яворницького-Парк 40-річчя Визволення.

Інтервал: 1-15 хвилин.

Графік роботи: 05:00-23:30.

№90 – вулиця Рожкова-площа Вокзальна.

Інтервал: 15-40 хвилин.

Графік роботи: 05:00-20:10.

№91 – ж/м Тополя-3-Автостанція "Новий центр".

Інтервал: 3-8 хвилин.

Графік роботи: 05:30-23:30.

№92 – вулиця Проїжджа- площа Вокзальна.

Інтервал: 20-25 хвилин.

Графік роботи: 05:30-23:00.

№92А – вулиця Мукачівська-станція метро Покровська.

Інтервал: 5-17 хвилин.

Графік роботи: 05:30-23:00.

№97 – площа Бідного – Новоігренівське кладовище.

Інтервал: 65 хвилин.

Графік роботи: 07:00-15:00.

№98 – вулиця Столярна-площа Успенська.

Інтервал: 15-40 хвилин.

Графік роботи: 05: 00-20: 00.

№100 – Лікарня №4-ж/м Тополя-3.

Інтервал: 8-20 хвилин.

Графік роботи: 05:00-23:00.

№101А – ж/м Тополя-3-площа Вокзальна.

Інтервал: 1-10 хвилин.

Графік роботи: 04:45-00:00.

№105 – площа Бідного-вулиця Менделєєва.

Інтервал: 3-8 хвилин.

Графік роботи: 06:00-22:30.

№106 – ж/м Тополя-3-площа Старомостова.

Інтервал: 2-10 хвилин.

Графік роботи: 04:50-00:00.

№107 – ж/м Лівобережний-3-ж/м Тополя-3.

Інтервал: 3-10 хвилин.

Графік роботи: 05:30-22:30.

№108 – станція метро Покровська-вулиця Мисливська.

Інтервал: 7-15 хвилин.

Графік роботи: 05:30-22:00.

№109 – площа Вокзальна-Старі Кодаки.

Інтервал: 4-15 хвилин.

Графік роботи: 05:00-23:00.

№111 – ж/м Парус-2-площа Вокзальна.

Інтервал: 25-40 хвилин.

Графік роботи: 05:30-21:30.

№113 – вулиця Будівельників-ЦУМ.

Інтервал: 3-10 хвилин.

Графік роботи: 05:30-23:40.

№116 – ж/м Тополя-3-вулиця 8 Березня.

Інтервал: 15-25 хвилин.

Графік роботи: 05:30-19:00.

№119 – ж/м Перемога-6-площа Соборна.

Інтервал: 3-8 хвилин.

Графік роботи: 06:00-20:30.

№122 – провулок Парусний-проспект Яворницького.

Інтервал: 15-40 хвилин.

Графік роботи: 05:30-20:30.

№124А – ж/м Фрунзенський-площа Академіка Стародубова.

Інтервал: 3-9 хвилин.

Графік роботи: 05:00-23:00.

№125 – ж/м Лівобережний-2-площа Старомостова.

Інтервал: 15-19 хвилин.

Графік роботи: 04:50-22:00.

№126 – ж/м Лівобережний-3-ж/м Тополя-3.

Інтервал: 4-15 хвилин.

Графік роботи: 05:20-21:30.

№127 – вулиця Дибенко-площа Соборна.

Інтервал: 10-20 хвилин.

Графік роботи: 05:10-22:00.

№131 – вулиця Набережна Перемоги-площа Шевченка.

Інтервал: 20-60 хвилин.

Графік роботи: 07:00-18:00.

№134 – ж/м Придніпровськ-площа Космічна.

Інтервал: 30-40 хвилин.

Графік роботи: 06:00-19:00.

№136 – ж/м Лівобережний-3-проспект Хмельницького.

Інтервал: 4-13 хвилин.

Графік роботи: 05:00-23:30.

№136А – Автостанція "Новий центр" -БК "Шинник".

Інтервал: 4-13 хвилин.

Графік роботи: 05:00-23:30.

№137 – вулиця Семафорна-ж/м Придніпровськ.

Інтервал: 60-70 хвилин.

Графік роботи: 06:00-19:00.

№141 – вулиця Ульяновська-площа Старомостова.

Інтервал: 15-30 хвилин.

Графік роботи: 04:30-23:00.

№146А-146Б – ПМЗ-проспект Яворницького-ПМЗ.

Інтервал: 4-20 хвилин.

Графік роботи: 05:00-23:30.

№149 – площа Старомостова-вулиця Сухомлинського.

Інтервал: 2-11 хвилин.

Графік роботи: 05:00-23:30.

№151А-151Б – вулиця Заповідна-Автостанція "Новий центр".

Інтервал: 10-20 хвилин.

Графік роботи: 05:00-23:00.

№152 – площа Вокзальна-вулиця Лоцманська.

Інтервал: 15-30 хвилин.

Графік роботи: 05:00-22:00.

№152А – площа Вокзальна-вулиця Яснополянська.

Інтервал: 15-30 хвилин.

Графік роботи: 05:30-22:10.

№153 – село Самарівка-площа Старомостова.

Інтервал: 15-25 хвилин.

Графік роботи: 05:30-22:00.

№155 – ж/м Тополя-3-площа Вокзальна.

Інтервал: 3-4 хвилини.

Графік роботи: 05:30-23:30.

№156 – ж/м Парус-2-майдан Космічний.

Інтервал: 5-20 хвилин.

Графік роботи: 05:30-23:00.

№156А – ж / м Парус-2-вулиця Чеботарьова.

Інтервал: 20-40 хвилин.

Графік роботи: 05: 30-23: 00.

№157А – ж/м Сокіл-2-вулиця Київська.

Інтервал: 3-15 хвилин

Графік роботи: 05:30-23:00.

№158 – вулиця Семафорна-площа Старомостова.

Інтервал: 4-15 хвилин.

Графік роботи: 05:30-23:00.

№177 – ж/м Лівобережний-3-ж/м Придніпровськ.

Інтервал: 15-40 хвилин.

Графік роботи: 05:45-22:00.

Маршрутка 056

Трамваї

№1 – Залізничний вокзал-Транспортний університет.

Інтервал: 3-4 хвилини.

Графік роботи: 05:10-00:01.

№5 – ж/м Західний-Транспортний університет.

Інтервал: 15-22 хвилин.

Графік роботи: 05:49-00:42.

№6 – площа Старомостова-Інститут мінеральних ресурсів.

Інтервал: 5-10 хвилин.

Графік роботи: 05:26-23:14.

№9 – площа Старомостова-М'ясокомбінат.

Інтервал: 5-10 хвилин.

Графік роботи: 05:15-23:24.

№11 – Залізничний вокзал-ДМЗ.

Інтервал: 2-7 хвилин.

Графік роботи: 05:30-23:36.

№12 – площа Старомостова-Завод металовиробів.

Інтервал: 13-16 хвилин.

Графік роботи: 05:43-23:25.

№14 – ж/м Західний-Залізничний вокзал.

Інтервал: 18-57 хвилин.

Графік роботи: 06:07-18:56.

№15 – Залізничний вокзал-вулиця Криворізька.

Інтервал: 4-7 хвилин.

Графік роботи: 05:17-23:59.

№16 - вулиця Сікорського-Шинний завод.

Інтервал: 6-15 хвилин

Графік роботи: 6:09-18:24.

№17 – площа Старомостова-вулиця Руденко.

Інтервал: 9-12 хвилин.

Графік роботи: 5:05-00:27.

№18 – ж/м Лівобережний-3-ДЕВЗ.

Інтервал: 10-14 хвилин.

Графік роботи: 5:13-22:51.

№19 – площа Старомостова-ж/м Лівобережний-3.

Інтервал: 6-11 хвилин.

Графік роботи: 4:34-23:15.

Трамвай 34 телеканал

Тролейбуси

№1 – вулиця Титова – Соборна площа.

Інтервал: 8-27 хвилин.

Графік роботи: 05:37-23:26.

№2 - вулиця Глінки-ж/м Парус-2.

Інтервал: 10-15 хвилин.

Графік роботи: 6:00-22:00

№3 - площа Старомостова-Тролейбусне депо.

Інтервал: 6-14 хвилин.

Час роботи: 5:40-22:44.

№4 – станція метро Металургів-Історичний музей.

Інтервал: 63-108 хвилин.

Графік роботи: 06:52-18:12.

№5 - вулиця Титова – проспект Яворницького.

Інтервал: 5-14 хвилин.

Графік роботи: 05:15: 23:30.

№7 – Тролейбусне депо-вулиця Європейська.

Інтервал: 24-40 хвилин.

Графік роботи: 05:35-18:52.

№8 – Завод металовиробів-проспект Пушкіна.

Інтервал: 17-37 хвилин.

Графік роботи: 06:09-19:52.

№9 – Завод металовиробів-Історичний музей.

Інтервал: 20-45 хвилин.

Графік роботи: 06:17-19:19.

№10 – ж/м Перемога-5-Історичний музей.

Інтервал: 6-32 хвилин.

Графік роботи: 05:55-22:47.

№11 – ж/м Тополя-3-Завод металовиробів.

Інтервал: 35-57 хвилин.

Графік роботи: 06:05-17:49.

№12 – ж/м Перемога-5-вулиця Глінки.

Інтервал: 5-15 хвилин.

Графік роботи: 05:47-21:51.

№14 – вулиця Глінки-ж/м Сонячний.

Інтервал: 6-15 хвилин.

Графік роботи: 06: 00-22: 30.

№15 – площа Старомостовая-вулиця Каштанова.

Інтервал: 58-95 хвилин.

Графік роботи: 06:10-17:47.

№16 – ж/м Тополя-3-Історичний музей.

Інтервал: 4-14 хвилин.

Графік роботи: 05: 45-23: 59.

№17 – ж / м Калиновський-6-вулиця Європейська.

Інтервал: 2-14 хвилин.

Графік роботи: 05:45-22:24.

№19 – ж / м Тополя-3-вулиця Уральська.

Інтервал: 6-21 хвилин.

Графік роботи: 05: 00-23: 31.

№20 – ж/м Лівобережний-3-вулиця Європейська.

Інтервал: 2-8 хвилин.

Графік роботи: 05:42-22:40.

№21 – Історичний музей-ж/м Сокіл-2.

Інтервал: 10-15 хвилин.

Графік роботи: 06:00-22:00.

Тролейбус "А" – проспект Поля-Історичний музей.

Інтервал: 9-41 хвилин.

Графік роботи: 05:35-22:14.

Тролейбус "Б" – проспект Поля-проспект Яворницького.

Інтервал: 39-50 хвилин.

Графік роботи: 04:55-17:56.

Тролейбус Пасажирський транспорт

Метро

Станція Вокзальна-Покровська

Інтервал: 14 хвилин.

Графік роботи: 05:45-23:00.

Метро Vgorode.ua

Раніше OBOZREVATEL склав список корисних номерів телефонів, за якими жителі Дніпра можуть звертатися, якщо щось трапилося.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!