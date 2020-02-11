Жителі Дніпра щодня користуються громадським транспортом. OBOZREVATEL склав список всіх міських маршрутів і графіки їх роботи.
Транспорт Дніпра: маршрути і графіки роботи
Автобуси
№35 – ж/м Придніпровськ-вулиця Глінки.
Інтервал: 8-30 хвилин.
Графік роботи: 05:20-23:00.
№37 – ж/м Лівобережний-3-ж/м Північний.
Інтервал: 5-15 хвилин.
Графік роботи: 05:00-21:30.
№38 – ж м Лівобережний-3-площа Успенська.
Інтервал: 2-8 хвилин.
Графік роботи: 06:40-23:30.
№43 – ж/м Північний-площа Успенська.
Інтервал: 3-12 хвилин.
Графік роботи: 05:25-23:00.
№76 – ж/м Лівобережний-3-вулиця Робоча.
Інтервал: 10-15 хвилин.
Графік роботи: 05:30-22:00.
№88 – вулиця Байкальська-вулиця Глінки.
Інтервал: 5-15 хвилин.
Графік роботи: 05:10-23:00.
№95-95А – ж/м Парус-2-вулиця Калнишевського.
Інтервал: 7-20 хвилин.
Графік роботи: 05:00-22:05.
№115 – площа Бідного-вулиця Сухомлинського.
Інтервал: 4-15 хвилин.
Графік роботи: 05:30-23:00.
№120 – вулиця Миронова-ж/м Перемога-6.
Інтервал – 5-15 хвилин.
Графік роботи: 06:30-23:30.
№121 – ж/м Парус-Центр.
Інтервал: 4-15 хвилин.
Графік роботи: 05:30-23:55.
№125 – ж/м Лівобережний-2-площа Старомостова.
Інтервал: 15-30 хвилин.
Графік роботи: 06:30-22:00.
Автобус
Vgorode.ua
Маршрутні таксі
№1 – ж/м Стара Ігрень – ж/м Чаплі – ж/м Придніпровськ.
Інтервал: 10-25 хвилин.
Графік роботи: 06:00-22:00.
№1 – М'ясокомбінат-вулиця 8 Березня.
Інтервал: 60 хвилин.
Графік роботи: 07:00-20:00.
№2 – ж / м Придніпровськ-ж / м Ігрень.
Інтервал: 40-50 хвилин.
Графік роботи: 06: 45-22: 00.
№4 – вулиця Моторна-площа Старомостова.
Інтервал: 6-10 хвилин.
Графік роботи: 05:00-22:30.
№5 – ж/м Придніпровськ-М'ясокомбінат.
Інтервал: 15-30 хвилин.
Графік роботи: 06:20-20:00.
№6 – ж/м Придніпровськ-ж/м Одинківка.
Інтервал: 90 хвилин.
Графік роботи: 06:00-22:00.
№7 – площа Вокзальна-ж/м Ігрень.
Інтервал: 10-25 хвилин.
Графік роботи: 05:00-22:30.
№9 – вулиця Мостова-площа Старомостова.
Інтервал: 4-10 хвилин.
Графік роботи: 06:00-23:00.
№10 – вулиця Ялинкова-ПрАТ "Гранкорма".
Інтервал: 14-20 хвилин.
Графік роботи: 06:10-22:00.
№11 – ж/м Придніпровськ-ж/м Придніпровськ (кільце).
Інтервал: 7-21 хвилин.
Графік роботи: 06:30-19:00.
№15 – вулиця Аверіна-вулиця Вільямса.
Інтервал: 30-60 хвилин.
Графік роботи: 06:00-19:30.
№18 – ж/м Придніпровськ-Дніпрошина.
Інтервал: 5-20 хвилин.
Графік роботи: 05:50-23:00.
№19 – ж/м Перемога-6-площа Соборна.
Інтервал: 5-20 хвилин.
Графік роботи: 06:00-20:30.
№20 – село Мирне-ж/м Перемога-6.
Інтервал: 5-30 хвилин.
Графік роботи: 05:55-23:00.
№21 – ж/м Ігрень-площа Успенська (через Самарський міст).
Інтервал: 10-25 хвилин.
Графік роботи: 06:15-23:00.
№21А – вулиця Любарського-ж/м Ігрень (через вулицю Малогвардійську).
Інтервал: 40-50 хвилин.
Графік роботи: 05:25-23:00.
№21Б – ж/м Ігрень-площа Успенська (через вулицю Томську).
Інтервал: 80-90 хвилин.
Графік роботи: 07:00-19:00.
№22 – площа Успенська-ж/м Одинківка.
Інтервал: 7-16 хвилин.
Графік роботи: 05:25-23:00.
№23 – ж/м Ломовський-Автостанція "Новий центр".
Інтервал: 6-15 хвилин.
Графік роботи: 06:00-23:00.
№25 – ж/м Ломовський-вулиця Каляєва.
Інтервал: 4-15 хвилин.
Графік роботи: 05:45-23:00.
Маршрутка
Gorod.dp.ua
№27 – вулиця Спогадів-площа Старомостова.
Інтервал: 10-30 хвилин.
Графік роботи: 05:30-22:00.
№29 – ж/м Перемога-6-проспект Пушкіна.
Інтервал: 15-30 хвилин.
Графік роботи: 06:50-21:30.
№31 – вулиця Осіння-площа Старомостова.
Інтервал: 4-15 хвилин.
Графік роботи: 04:50-23:30.
№32 – вулиця Суміжна-площа Вокзальна.
Інтервал: 10-40 хвилин.
Графік роботи: 05:30-21:20.
№33 – село Мирне-площа Старомостова.
Інтервал: 9-30 хвилин.
Графік роботи: 05:30-19:30.
№34 – проспект Яворницького-мкр. Корея.
Інтервал: 6-12 хвилин.
Графік роботи: 05:30-22:00.
№36 - площа Старомостова-вулиця Поштова.
Інтервал: 5-20 хвилин.
Графік роботи: 05:30-23:30.
№39 – ж/м Парус-2-Лікарня №4.
Інтервал: 10-25 хвилин.
Графік роботи: 05:55-23:00.
№40 – ж/м Парус-2-ж/м Тополя-3.
Інтервал: 7-25 хвилин.
Графік роботи: 7:00-20:00.
№41 – вулиця Іжевська-площа Старомостова.
Інтервал: 8-20 хвилин.
Графік роботи: 5:30-23:00.
№42 – село Самарівка-ж/м Лівобережний-3.
Інтервал: 8-20 хвилин.
Графік роботи: 06:00-22:00.
№44 – вулиця Керченська-провулок Січовий.
Інтервал: 14-20 хвилин.
Графік роботи: 06:00-21:00.
№45 – вулиця Калнишевського-провулок Смарагдовий.
Інтервал: 10-20 хвилин.
Графік роботи: 04:50-23:00.
№48 – Лікарня №20-площа Старомостова.
Інтервал: 8-20 хвилин.
Графік роботи: 05:30-21:00.
№51 – ж/м Лівобережний-3-площа Старомостова.
Інтервал: 2-14 хвилин.
Графік роботи: 04:50-23:30.
№54 – площа Вокзальна-станція Ігрень.
Інтервал: 60-90 хвилин.
Графік роботи: 05:30-20:20.
№55 – провулок Добровольців-вулиця Каверіна.
Інтервал: 7-12 хвилин.
Графік роботи: 05:50-21:30.
№56 – ж/м Сонячний-вулиця Харківська.
Інтервал: 3-10 хвилин.
Графік роботи: 06:00-22:00.
№57 – вулиця Калнишевського-вулиця Каверіна.
Інтервал: 15-30 хвилин.
Графік роботи: 06:30-23:00.
№57А – вулиця Калнишевського-вулиця Глінки.
Інтервал: 6-16 хвилин.
Графік роботи: 05:30-23:00.
№58 – ж/м Лівобережний-3-Лікарня №4.
Інтервал: 30-60 хвилин.
Графік роботи: 06:00-19:00.
№59 – вулиця Сухомлинського-площа Старомостова.
Інтервал: 20-30 хвилин.
Графік роботи: 05:00-22:00.
№60 – площа Вокзальна-Аеропорт.
Інтервал: 3-15 хвилин.
Графік роботи: 05:00-21:00.
№62 – вулиця Байкальська-провулок Добровольців.
Інтервал: 5-15 хвилин.
Графік роботи: 05:30-21:00.
№63 – санаторій "Лісовий"-вулиця Глінки.
Інтервал: 15-25 хвилин.
Графік роботи: 05:30-22:00.
№64 – ж/м Лівобережний-2-площа Бідного.
Інтервал: 10-15 хвилин.
Графік роботи: 06:00-23:00.
№64Г – вулиця Моторна-площа Бідного.
Інтервал: 4-16 хвилин.
Графік роботи: 05:30-22:00.
№66 – ж/м Тополя-3-ж/м Парус-2.
Інтервал: 15-25 хвилин.
Графік роботи: 05:00-23:00.
№70 – ж/м Придніпровськ-площа Старомостова.
Інтервал: 7-20 хвилин.
Графік роботи: 05:00-22:00.
№73 – ж/м Тополя-3-вулиця Курчатова.
Інтервал: 2-10 хвилин.
Графік роботи: 05:00-22:40.
№75 – вулиця Путівцева-провулок Січовий.
Інтервал: 30-40 хвилин.
Графік роботи: 05:00-23:00.
№77 – Таромське-площа Старомостова.
Інтервал: 15-30 хвилин.
Графік роботи: 05:30-21:00.
№79 – ж/м Лівобережний-3-Нагорний ринок.
Інтервал: 8-20 хвилин.
Графік роботи: 05:00-23:00.
№82 – вулиця Лужникова-площа Старомостова.
Інтервал: 7-15 хвилин.
Графік роботи: 05:00-22:30.
Маршрутка
Gorsovet
№85 – вулиця Нечая-БК "Шинник".
Інтервал: 4-10 хвилин.
Графік роботи: 05:30-22:30.
№86 – Лікарня №4-площа Вокзальна.
Інтервал: 4-10 хвилин.
Графік роботи: 05:30-00:00.
№87А – Парк Пісаржевського-Центр-Парк Пісаржевського.
Інтервал: 1-15 хвилин.
Графік роботи: 05:00-23:30.
№87Б – Парк 40-річчя Визволення-проспект Яворницького-Парк 40-річчя Визволення.
Інтервал: 1-15 хвилин.
Графік роботи: 05:00-23:30.
№90 – вулиця Рожкова-площа Вокзальна.
Інтервал: 15-40 хвилин.
Графік роботи: 05:00-20:10.
№91 – ж/м Тополя-3-Автостанція "Новий центр".
Інтервал: 3-8 хвилин.
Графік роботи: 05:30-23:30.
№92 – вулиця Проїжджа- площа Вокзальна.
Інтервал: 20-25 хвилин.
Графік роботи: 05:30-23:00.
№92А – вулиця Мукачівська-станція метро Покровська.
Інтервал: 5-17 хвилин.
Графік роботи: 05:30-23:00.
№97 – площа Бідного – Новоігренівське кладовище.
Інтервал: 65 хвилин.
Графік роботи: 07:00-15:00.
№98 – вулиця Столярна-площа Успенська.
Інтервал: 15-40 хвилин.
Графік роботи: 05: 00-20: 00.
№100 – Лікарня №4-ж/м Тополя-3.
Інтервал: 8-20 хвилин.
Графік роботи: 05:00-23:00.
№101А – ж/м Тополя-3-площа Вокзальна.
Інтервал: 1-10 хвилин.
Графік роботи: 04:45-00:00.
№105 – площа Бідного-вулиця Менделєєва.
Інтервал: 3-8 хвилин.
Графік роботи: 06:00-22:30.
№106 – ж/м Тополя-3-площа Старомостова.
Інтервал: 2-10 хвилин.
Графік роботи: 04:50-00:00.
№107 – ж/м Лівобережний-3-ж/м Тополя-3.
Інтервал: 3-10 хвилин.
Графік роботи: 05:30-22:30.
№108 – станція метро Покровська-вулиця Мисливська.
Інтервал: 7-15 хвилин.
Графік роботи: 05:30-22:00.
№109 – площа Вокзальна-Старі Кодаки.
Інтервал: 4-15 хвилин.
Графік роботи: 05:00-23:00.
№111 – ж/м Парус-2-площа Вокзальна.
Інтервал: 25-40 хвилин.
Графік роботи: 05:30-21:30.
№113 – вулиця Будівельників-ЦУМ.
Інтервал: 3-10 хвилин.
Графік роботи: 05:30-23:40.
№116 – ж/м Тополя-3-вулиця 8 Березня.
Інтервал: 15-25 хвилин.
Графік роботи: 05:30-19:00.
№119 – ж/м Перемога-6-площа Соборна.
Інтервал: 3-8 хвилин.
Графік роботи: 06:00-20:30.
№122 – провулок Парусний-проспект Яворницького.
Інтервал: 15-40 хвилин.
Графік роботи: 05:30-20:30.
№124А – ж/м Фрунзенський-площа Академіка Стародубова.
Інтервал: 3-9 хвилин.
Графік роботи: 05:00-23:00.
№125 – ж/м Лівобережний-2-площа Старомостова.
Інтервал: 15-19 хвилин.
Графік роботи: 04:50-22:00.
№126 – ж/м Лівобережний-3-ж/м Тополя-3.
Інтервал: 4-15 хвилин.
Графік роботи: 05:20-21:30.
№127 – вулиця Дибенко-площа Соборна.
Інтервал: 10-20 хвилин.
Графік роботи: 05:10-22:00.
№131 – вулиця Набережна Перемоги-площа Шевченка.
Інтервал: 20-60 хвилин.
Графік роботи: 07:00-18:00.
№134 – ж/м Придніпровськ-площа Космічна.
Інтервал: 30-40 хвилин.
Графік роботи: 06:00-19:00.
№136 – ж/м Лівобережний-3-проспект Хмельницького.
Інтервал: 4-13 хвилин.
Графік роботи: 05:00-23:30.
№136А – Автостанція "Новий центр" -БК "Шинник".
Інтервал: 4-13 хвилин.
Графік роботи: 05:00-23:30.
№137 – вулиця Семафорна-ж/м Придніпровськ.
Інтервал: 60-70 хвилин.
Графік роботи: 06:00-19:00.
№141 – вулиця Ульяновська-площа Старомостова.
Інтервал: 15-30 хвилин.
Графік роботи: 04:30-23:00.
№146А-146Б – ПМЗ-проспект Яворницького-ПМЗ.
Інтервал: 4-20 хвилин.
Графік роботи: 05:00-23:30.
№149 – площа Старомостова-вулиця Сухомлинського.
Інтервал: 2-11 хвилин.
Графік роботи: 05:00-23:30.
№151А-151Б – вулиця Заповідна-Автостанція "Новий центр".
Інтервал: 10-20 хвилин.
Графік роботи: 05:00-23:00.
№152 – площа Вокзальна-вулиця Лоцманська.
Інтервал: 15-30 хвилин.
Графік роботи: 05:00-22:00.
№152А – площа Вокзальна-вулиця Яснополянська.
Інтервал: 15-30 хвилин.
Графік роботи: 05:30-22:10.
№153 – село Самарівка-площа Старомостова.
Інтервал: 15-25 хвилин.
Графік роботи: 05:30-22:00.
№155 – ж/м Тополя-3-площа Вокзальна.
Інтервал: 3-4 хвилини.
Графік роботи: 05:30-23:30.
№156 – ж/м Парус-2-майдан Космічний.
Інтервал: 5-20 хвилин.
Графік роботи: 05:30-23:00.
№156А – ж / м Парус-2-вулиця Чеботарьова.
Інтервал: 20-40 хвилин.
Графік роботи: 05: 30-23: 00.
№157А – ж/м Сокіл-2-вулиця Київська.
Інтервал: 3-15 хвилин
Графік роботи: 05:30-23:00.
№158 – вулиця Семафорна-площа Старомостова.
Інтервал: 4-15 хвилин.
Графік роботи: 05:30-23:00.
№177 – ж/м Лівобережний-3-ж/м Придніпровськ.
Інтервал: 15-40 хвилин.
Графік роботи: 05:45-22:00.
Маршрутка
056
Трамваї
№1 – Залізничний вокзал-Транспортний університет.
Інтервал: 3-4 хвилини.
Графік роботи: 05:10-00:01.
№5 – ж/м Західний-Транспортний університет.
Інтервал: 15-22 хвилин.
Графік роботи: 05:49-00:42.
№6 – площа Старомостова-Інститут мінеральних ресурсів.
Інтервал: 5-10 хвилин.
Графік роботи: 05:26-23:14.
№9 – площа Старомостова-М'ясокомбінат.
Інтервал: 5-10 хвилин.
Графік роботи: 05:15-23:24.
№11 – Залізничний вокзал-ДМЗ.
Інтервал: 2-7 хвилин.
Графік роботи: 05:30-23:36.
№12 – площа Старомостова-Завод металовиробів.
Інтервал: 13-16 хвилин.
Графік роботи: 05:43-23:25.
№14 – ж/м Західний-Залізничний вокзал.
Інтервал: 18-57 хвилин.
Графік роботи: 06:07-18:56.
№15 – Залізничний вокзал-вулиця Криворізька.
Інтервал: 4-7 хвилин.
Графік роботи: 05:17-23:59.
№16 - вулиця Сікорського-Шинний завод.
Інтервал: 6-15 хвилин
Графік роботи: 6:09-18:24.
№17 – площа Старомостова-вулиця Руденко.
Інтервал: 9-12 хвилин.
Графік роботи: 5:05-00:27.
№18 – ж/м Лівобережний-3-ДЕВЗ.
Інтервал: 10-14 хвилин.
Графік роботи: 5:13-22:51.
№19 – площа Старомостова-ж/м Лівобережний-3.
Інтервал: 6-11 хвилин.
Графік роботи: 4:34-23:15.
Трамвай
34 телеканал
Тролейбуси
№1 – вулиця Титова – Соборна площа.
Інтервал: 8-27 хвилин.
Графік роботи: 05:37-23:26.
№2 - вулиця Глінки-ж/м Парус-2.
Інтервал: 10-15 хвилин.
Графік роботи: 6:00-22:00
№3 - площа Старомостова-Тролейбусне депо.
Інтервал: 6-14 хвилин.
Час роботи: 5:40-22:44.
№4 – станція метро Металургів-Історичний музей.
Інтервал: 63-108 хвилин.
Графік роботи: 06:52-18:12.
№5 - вулиця Титова – проспект Яворницького.
Інтервал: 5-14 хвилин.
Графік роботи: 05:15: 23:30.
№7 – Тролейбусне депо-вулиця Європейська.
Інтервал: 24-40 хвилин.
Графік роботи: 05:35-18:52.
№8 – Завод металовиробів-проспект Пушкіна.
Інтервал: 17-37 хвилин.
Графік роботи: 06:09-19:52.
№9 – Завод металовиробів-Історичний музей.
Інтервал: 20-45 хвилин.
Графік роботи: 06:17-19:19.
№10 – ж/м Перемога-5-Історичний музей.
Інтервал: 6-32 хвилин.
Графік роботи: 05:55-22:47.
№11 – ж/м Тополя-3-Завод металовиробів.
Інтервал: 35-57 хвилин.
Графік роботи: 06:05-17:49.
№12 – ж/м Перемога-5-вулиця Глінки.
Інтервал: 5-15 хвилин.
Графік роботи: 05:47-21:51.
№14 – вулиця Глінки-ж/м Сонячний.
Інтервал: 6-15 хвилин.
Графік роботи: 06: 00-22: 30.
№15 – площа Старомостовая-вулиця Каштанова.
Інтервал: 58-95 хвилин.
Графік роботи: 06:10-17:47.
№16 – ж/м Тополя-3-Історичний музей.
Інтервал: 4-14 хвилин.
Графік роботи: 05: 45-23: 59.
№17 – ж / м Калиновський-6-вулиця Європейська.
Інтервал: 2-14 хвилин.
Графік роботи: 05:45-22:24.
№19 – ж / м Тополя-3-вулиця Уральська.
Інтервал: 6-21 хвилин.
Графік роботи: 05: 00-23: 31.
№20 – ж/м Лівобережний-3-вулиця Європейська.
Інтервал: 2-8 хвилин.
Графік роботи: 05:42-22:40.
№21 – Історичний музей-ж/м Сокіл-2.
Інтервал: 10-15 хвилин.
Графік роботи: 06:00-22:00.
Тролейбус "А" – проспект Поля-Історичний музей.
Інтервал: 9-41 хвилин.
Графік роботи: 05:35-22:14.
Тролейбус "Б" – проспект Поля-проспект Яворницького.
Інтервал: 39-50 хвилин.
Графік роботи: 04:55-17:56.
Тролейбус
Пасажирський транспорт
Метро
Станція Вокзальна-Покровська
Інтервал: 14 хвилин.
Графік роботи: 05:45-23:00.
Метро
Vgorode.ua
Раніше OBOZREVATEL склав список корисних номерів телефонів, за якими жителі Дніпра можуть звертатися, якщо щось трапилося.
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