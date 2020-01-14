Завдяки сучасним технологіям, тепер в нашому світі необов'язково кожен день ходити на роботу і при цьому добиратися в офіс в забитому громадському транспорті. Так, дніпряни можуть непогано заробляти гроші, не виходячи з дому.

OBOZREVATEL зібрав ТОП-10 популярних професій для віддаленої роботи в Дніпрі і розповість, скільки за це платять.

Віддалена робота WomanHit

Копірайтер

Робота копірайтера не вимагає багато зусиль. Головне – грамотно і правильно писати. Копірайтери пишуть тексти з метою рекламного просування. Ця робота ідеально підходить для тих, хто любить і вміє писати, але не хоче виходити з дому.

У Дніпрі знайти роботу копірайтера не так вже й складно. Професія є однією з популярних і тому за неї платять непогані гроші.

За місяць такої роботи можна заробити до 10 тисяч гривень. Це залежить від кількості знаків у тексті і виконаної роботи.

Копірайтер

Копірайтер

Контент-менеджер

Контент-менеджер наповнює сайт текстами, графікою та іншою корисною інформацією.

У Дніпрі заробітна плата контент-менеджера становить від 4 тисяч до 10 тисяч гривень. Для цього слід знати ПК на хорошому рівні, швидко шукати якісну інформацію, а також грамотно писати і вміти знаходити помилки.

Контент менеджер

Контент менеджер

SMM-фахівець

SMM-менеджери не сильно відрізняються від контент-менеджерів. Вони займаються просуванням компанії, її бренду, товарів і послуг в соціальних мережах.

У Дніпрі фахівці цієї сфери заробляють від 10 тисяч до 25 тисяч гривень. Для цього потрібно розробляти стратегію під кожного клієнта, придумувати креативний контент, писати тексти.

SMM-менеджер

SEO-спеціаліст

SEO-фахівці просувають інтернет-сторінки в пошукових системах. Їх мета – залучити відвідувачів і покупців, а також зробити сайт більш привабливим для пошукових систем.

SEO-спеціаліст Shuttle Studio

Щоб працювати в Дніпрі SEO-спеціалістом потрібне вміння розробляти і коригувати рекламні стратегії, мати навички інтерпретації статистичних даних, а також знати основи інтернет-маркетингу.

Заробітна плата SEO-фахівця в Дніпрі становить від 8 тисяч до 16 тисяч гривень.

SEO-спеціаліст

Перекладач

Для роботи перекладача в обов'язковому порядку необхідно знати іноземні мови. Вам доведеться віддалено вести листування, відеоконференції з клієнтами компанії.

У Дніпрі заробітна плата перекладача становить 15000-35000 гривень.

Перекладач

Перекладач

Перекладач

Програміст

Працювати програмістом – нелегко. Для цього потрібно багато зусиль і відповідних знань.

У Дніпрі професія програміста дуже затребувана. Ви зобов'язані впевнено знати PHP, API 1C-Bitrix, JS (jQuery), html/css і інші. У кожної компанії різні вимоги, але за це Вам можуть заплатити від 12 тисяч до 35 тисяч гривень на місяць.

Програміст

Програміст

Менеджер з продажу

Менеджер з продажу – це фахівець, який продає та просуває товари і послуги компанії, розширює коло клієнтів і підтримує партнерські відносини з ними.

У Дніпрі менеджер з продажу може заробити від 5 тисяч до 15 тисяч гривень.

Менеджер з продажу

Менеджер з продажу

Менеджер з продажу

Інтернет-маркетолог

Робота інтернет-маркетолога – це ряд заходів, спрямованих на просування компанії в інтернеті, а також залучення клієнтів, виведення продукції на новий рівень, дослідження ринку і зростання продажів.

У Дніпрі інтернет-маркетолог може заробити від 12 тисяч до 35 тисяч гривень.

Інтернет-маркетолог

Інтернет-маркетолог

Трейдер

Трейдер – це фахівець компанії, який виконує замовлення клієнтів на купівлю-продаж цінних паперів на фондовій біржі.

Трейдер Eldarinvest

У Дніпрі для даної професії необхідні знання технічного і фундаментального аналізу. Також потрібно володіти правилами проведення аналізу, будувати плани ведення торговельних операцій і вміти працювати з економічною статистикою та звітами.

Заробітна плата становить від 20 тисяч гривень.

Трейдер

Трейдер

Трейдер

Оператор call-центру

Оператор call-центру – це фахівець, який допомагає миттєво отримати потрібну інформацію, а також вирішити проблему або зробити відповідне замовлення по телефону. Також оператор з'ясовує завдання клієнта і будь-яким способом повинен його вирішити.

Щоб працювати в Дніпрі оператором call-центру слід добре володіти українською і російською мовами, дотримуватися стандартів обслуговування, вміти консультувати клієнтів і оформляти замовлення.

Заробітна плата оператора в Дніпрі – 5000-14500 гривень.

Оператор call-центру

Оператор call-центру

Оператор call-центру

Як повідомляв OBOZREVATEL, в найближчі 15-20 років в Україні, як і в усьому світі, будуть потрібні нові фахівці, які не тільки будуть розбиратися в своїй області, а й мати крос-галузеву спеціалізацію. Професії майбутнього можуть забезпечити кращу кар'єру до 2020 року і в подальшому.

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