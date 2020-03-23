З приходом карантину жителі Дніпра відвідують супермаркети в посиленому режимі, закуповуючи продукти харчування і продовольчі товари у великій кількості.

OBOZREVATEL розповість, яка ситуація з продуктами і товарами в супермаркетах Дніпра сьогодні.

Карантин у Дніпрі: ситуація в супермаркетах

У супермаркеті Varus немає дефіциту продуктів харчування. Більш того, у продажу величезна кількість свіжих овочів і фруктів.

Фруктів вистачить кожному

На прилавках багато свіжих овочів

Також у продажу велика кількість засобів для дезінфекції та прибирання. Звичайно ж, на полицях багато антисептиків і латексних рукавичок. Ціна на антисептик (спрей) для рук вище звичної – 39 гривень 90 копійок. Латексні рукавички (100 штук) обійдуться в 199 гривень 90 копійок.

Антисептики продаються у великій кількості

Латексні рукавички і вологі серветки також не в дефіциті

Антисептик набагато дорожче, ніж в звичайні дні

У торговому залі багато додаткових піддонів з товарами: консервовані овочі, туалетний папір, миючі засоби, пральні порошки – все в достатку.

Туалетного паперу досить

У Varus багато відвідувачів

Незважаючи на великий вибір, з полиць в Varus активно пропадають базові "карантинні" продукти, такі як борошно, макаронні вироби, консерви та крупи. А ось ковбасні вироби і молочні продукти (молоко, сир, масло) йдуть з полиць повільно.

Борошно "відлітає" з прилавків

Консервовані бички і кілька дуже популярні серед покупців в Varus

Макаронні вироби входять в ТОП продажів

Крупи розкуповують дуже швидко

Ковбасні вироби в достатку

У продуктових магазинах та супермаркетах багато городян. Звичайний понеділок нагадує скоріше вихідний день, в який прийнято робити покупки на найближчий тиждень.

Незважаючи на карантин, люди не сидять вдома

У супермаркеті АТБ сьогодні трохи інша атмосфера. Якщо ж в Varus багато овочів і фруктів, то в АТБ – ні. Дніпряни активно розкуповують цибулю, яблука і зелень.

В АТБ купити зелену цибулю, кріп і петрушку складно

Овочі швидко йдуть з прилавків

Цибуля - лідер покупок

Яблука розкуповують дуже швидко

В супермаркетах АТБ також розташовані додаткові піддони з продукцією. Судячи з усього, жителі Дніпра досі запасаються гречкою і цукром.

Як перед новорічними святами

Запас гречки в АТБ: купити встигнуть всі

Не менш швидко розкуповують сіль і цукор. А ось яйця і туалетний папір сьогодні закуповувати не поспішають. Відвідувачів в супермаркеті досить багато.

Додаткові піддони з товаром в АТБ

Сіль і цукор - головні продукти в візках покупців

Швидко розбирають тільки папір за демократичною ціною

Яйця сьогодні не в дефіциті

Крім того, 23 березня прес-служба компанії АТБ анонсувала підвищення цін на продукти харчування.

Так, в АТБ подорожчають:

картопля, капуста, цибуля, морква – на 35-128%;

цукор – на 8%;

макарони – на 9,5%;

пшенична крупа – на 11%;

гречка – на 51%;

борошно – на 5%;

яйця – на 6%.

При вході в супермаркети АТБ розташована пам'ятка від МОЗ

Генеральний директор корпорації "АТБ" на своїй сторінці в Facebook прокоментував цю ситуацію так:

"Як ви могли помітити, в останні дні в наших магазинах справді подорожчали деякі продукти з так званого борщового набору, антисептики і деякі інші товари. Однак не варто вбачати в цьому спрагу додаткового заробітку. Причина подорожчання криється в тому, що найбільші постачальники істотно піднімають відпускні ціни. Причому не тільки для нашої торгової мережі, а й для інших операторів українського ринку рітейлу. Це пояснюється значним зростанням витрат на виробництво продукції, пов'язаним з карантином і строгими обмеженнями, зі зміною цін на всі імпортні складові собівартості товару (пов'язане з девальвацією гривні). Зі свого боку ми змушені приймати ці переоцінки. Це необхідно для стабільної роботи більш ніж тисячі наших магазинів і безперебійної поставки гарантовано якісних продуктів до вашого столу".

Про підвищення цін в АТБ Facebook: Борис Марков

Нагадаємо, що під час карантину варто дотримуватися основних правил, які допоможуть убезпечити ваше життя і життя ваших близьких:

Часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;

Під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовим хусткою. Використану хустку слід негайно викинути і помити руки;

Уникайте тісного контакту з усіма, хто має лихоманку і кашель;

Якщо є підвищена температури тіла, кашель і утруднене дихання, швидше зверніться до лікаря;

Відвідуючи живі ринки в районах, в яких зараз фіксуються випадки нового коронавірусу, уникайте контакту з тваринами і поверхнями, які контактують з тваринами;

Не вживайте сирі або недостатньо термічно оброблені продукти тваринного походження. З сирим м'ясом і молоком слід поводитися обережно.

Не панікуйте. Все буде добре!

Бережіть своє здоров'я МОЗ України

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