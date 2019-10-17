Субсидії за новими правилами: як в Дніпрі отримати допомогу

У Дніпрі з 1 жовтня зміняться правила отримання субсидії. Тепер монетизовані субсидії будуть виплачувати в 38 уповноважених на це банків. OBOZREVATEL докладно розповість, які нововведення запровадили для дніпрян і як отримати субсидію.

Субсидії

Хто має право отримувати субсидії

Згідно із законодавством України, отримувати субсидії можуть сім'ї, у яких витрати за оплату комунальних послуг перевищують розмір відсотка платежу. Так, сума платежу визначається індивідуально і залежить від доходу сім'ї.

Зміни отримання субсидії в Дніпрі

У Дніпрі субсидії отримують вже 38 806 сімей. Також 114 домогосподарств отримують субсидію на тверде паливо та знижений газ. За липень 2019 року в місті виплатили 9 мільйонів 534 тисяч гривень монетизованих субсидій.

З жовтня 2019 року монетизовану субсидію будуть виплачувати в 38 банках. Тим, хто не отримує пенсію, виплати будуть здійснюватися на відкриті раніше рахунки в "Ощадбанку".

Якщо Ви бажаєте отримати монетизовану допомогу в іншому банку, то для цього необхідно написати відповідну заяву і звернутися в управління соцзахисту.

Після цього слід надати реквізити рахунку банку, в якому субсидію можна отримати готівкою.

Як відзначили в мерії Дніпра, дані заяви слід подавати з початку опалювального сезону – з жовтня.

Відзначимо, що ті, хто не має рахунок в уповноважених банках, мають право отримати субсидію через "Укрпошту".

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У мерії Дніпра розповіли, якщо у Вас є борг за комунальні послуги, то монетизовану субсидію можна отримати тільки в "Ощадбанку".

Якщо Ви хочете перейти на безготівкову форму виплати, то слід написати відповідну заяву в управління соціального захисту.

Для дніпрян, які мають субсидії на тверде паливо та знижений газ, механізм виплати не змінюється. Так, субсидії виплачуватимуть через банк або "Укрпошту".

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Перелік банків, де можна отримати монетизовану субсидію:

Укрексімбанк;

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Укрсоцбанк;

Райффайзен Банк Аваль;

Кредобанк;

УкрСиббанк;

Ідея Банк;

Креді Агріколь Банк;

Піреус Банк;

Альфа Банк;

ОТП Банк;

Банк Альянс;

Львів;

Індустріалбанк;

МТБ Банк;

Південний;

Полтава-банк;

Перший Український Міжнародний Банк;

Східно-Український банк Грант;

Юнекс Банк;

Комерційний Індустріальний Банк;

Універсал Банк;

Радабанк;

Банк Схід;

Мотор-Банк;

Акордбанк;

Крісталбанк;

Банк Січ;

Банк Кліринговий дім;

МетаБанк;

Міжнародний інвестиційний банк;

Правекс Банк;

ТАСкомбанк;

Укрбудінвестбанк;

Акцент-Банк;

Агропросперіс Банк.

Отримання субсидії на опалювальний сезон у 2019-2020

Як розповіли в Мінсоцполітики, тим, кому перепризначена субсидія в травні на літній період, в жовтні на опалювальний сезон 2019-2020 років розмір допомоги будуть розраховувати автоматичним способом.

Також при нарахуванні будуть вести облік доходів за перший і другий квартали 2019 року.

Щоб отримати субсидію на опалювальний сезон, для цього деяким громадянам слід повторно написати відповідну заяву і подати декларацію про доходи. У цей список субсідіантів входять:

орендарі;

громадяни, які отримали субсидію за рішенням комісії;

внутрішньо переміщені особи;

сім'ї, у яких з травня 2019 року відбулися зміни в складі сім'ї;

сім'ї, у яких субсидія нараховувалася на фактичну кількість проживаючих осіб;

сім'ї, до складу яких входять непрацюючі особи працездатного віку, у яких доходи менше мінімальної зарплати.

У декларації про доходи слід вказати:

загальну площу житла, опалювальну площу приміщення, тип опалення, поверховість будинку;

види доходів всієї родини;

список зареєстрованих осіб;

інформацію про те, чи здійснювали зареєстровані особи придбання на суму від 50 тисяч гривень.

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Складнощі отримання субсидії в Дніпрі

29-річній дніпрянці Ользі дісталася 3-кімнатна квартира у спадок. Тут вона проживає одна з маленькою донькою:

"Зарплата маленька, всього 4 тисячі гривень. Чоловік аліменти не платить, тому доводиться іноді підробляти. 3-кімнатну квартиру однією утримувати нереально, так як суми за комунальні послуги збільшуються. В опалювальний сезон дуже важко виживати. Я вирішила звернутися в управління соцзахисту, щоб отримати субсидію, так як мені це належить за законом. Але скільки б я не подавала заяв, весь час приходить відмова. У соцзахисті твердять: "Вам не призначена субсидія. У Вас і так великий дохід". Моєму обуренню немає меж! Як це "не призначено", якщо крім 4 тисяч гривень в місяць доходів у мене більше немає?! І дочку я одна виховую...", – розповіла Ольга.

У такому випадку, якщо Ви вважаєте, що в субсидії Вам відмовляють незаконно, слід звернутися в суд або вищестоящу організацію:

"При цьому у Вас повинні бути документи, що підтверджують, що Ви "гідні" отримання субсидії. Єдиного рецепту немає, так як правові підстави призначення у всіх різні. Хтось з інвалідністю, хтось незаможний і т.д.", – розповів юрист Андрій Верба.

Де в Дніпрі оформити субсидію

Шевченківський район: проспект Богдана Хмельницького, 116а. Телефон: (056) 7630579; (056) 7636979.

Амур-Нижньодніпровський район: вулиця Радистів, 8. Телефон: (056) 3765203.

Соборний район: проспект Героїв, 40. Телефон: (056) 682 588.

Індустріальний район: вулиця Петра Калнишевського, 55. Телефон: (056) 7263095; (056) 7602498.

Чечелівський район: вулиця Уральська, 5. Телефон: (056) 3781058; (0562) 397935.

Центральний район: вулиця Володимира Антоновича, 30/32. Телефон: (056) 7706554.

Новокодацький район: вулиця Трудова, 1а. Телефон: (056) 3721975; (056) 3721967.

Самарський район: вулиця 20-річчя Перемоги, 51. Телефон: (056) 7670137.

Софія Ковнір

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