Стягнення додаткових витрат на дитину: процедура в Дніпрі

Багато батьків-одинаків, на забезпеченні яких знаходяться діти, не знають про можливість стягнення додаткових витрат на дитину.

Особливо актуальним це питання стало під час карантину, коли багато хто залишився без звичного фінансового забезпечення. Як стягнути додаткові витрати – розповість OBOZREVATEL.

Як стягнути додаткові витрати на дитину в Дніпрі shutterstock.com

Що таке "додаткові витрати на дитину"

Згідно зі статтею 185 Сімейного кодексу України, один з батьків зобов'язаний брати участь в оплаті додаткових витрат на дитину, якщо це пов'язано з розвитком його здібностей, станом здоров'я або навчанням. Цей перелік не є вичерпним – сюди входять всі потреби дитини, що не покриваються аліментами на його утримання.

Розмір додаткових витрат встановлюється рішенням місцевого суду за позовом одного з батьків. На практиці суд зобов'язує батька (або мати) компенсувати половину витрат, якщо другий з батьків зможе довести їх необхідність і підтвердити це документально.

Додаткові витрати на дитину можна оплатити наперед, або вони покриваються після їх виникнення. Спосіб участі одного з батьків у додаткових витратах визначається, наприклад, наступним чином: якщо мова йде про відвідини дитячого садка – фінансування здійснюється періодично. Якщо дитина захворіла, оплата його лікування зазвичай відбувається протягом певного часу, за рекомендацією лікаря.

Що потрібно і куди звертатися в Дніпрі, щоб стягнути додаткові витрати

В обов'язковому порядку у вас в наявності повинні бути чеки, квитанції, акти виконаних робіт, рекомендації або діагнози – все залежить від ситуації. При цьому, стягнення грошових коштів може відбуватися одноразово, з певною періодичністю або постійно (до досягнення дитиною повноліття).

Для того, щоб стягнути додаткові витрати на утримання дитини, необхідно:

Отримати рішення про стягнення аліментів на дитину;

Зібрати квитанції на всі додаткові витрати;

Подати в суд за місцем проживання позов про стягнення додаткових витрат на утримання дитини.

Крім того, на відміну від стягнення аліментів на утримання дитини, закон України не звільняє від сплати судового збору за подачу позову про стягнення додаткових витрат: його вартість 768 гривень 40 копійок.

Подати позов можна за такими адресами:

Соборний районний суд Дніпра – вул. Паторжинського, 18-А, телефон: (056) 713-58-29;

Шевченківський районний суд Дніпра – пр. Д. Яворницького, 57, телефон: (056) 744-21-26;

Амур-Нижньодніпровський районний суд Дніпра – вул. Новоселівська, 9, г, телефон: (0562) 23-86-18;

Індустріальний районний суд Дніпра – пр. Слобожанський, 84, телефон: (0562) 34-38-19;

Новокодакський районний суд Дніпра – вул. Коробова, 6, телефон: (056) 370-77-51;

Центральний районний суд Дніпра – пр. Пушкіна, 29, г, телефон: (056) 745-40-02;

Чечелівський районний суд Дніпра – пр. Пушкіна, 77-б, телефон: (0562) 42-37-18;

Самарський районний суд Дніпра – вул. Електрична, 1-а, телефон: (056) 728-22-75;

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області – смт. Ювілейне, вул. Теплична, 7, г, телефон: (056) 753-85-00.

Які документи необхідні

В першу чергу, необхідно заповнити позовну заяву:

Зразок позовної заяви про стягнення додаткових витрат на утримання дитини

У додатку до позову обов'язково слід прикріпити наступні документи:

копія паспорта та ІПН;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія свідоцтва про шлюб;

копія рішення суду про розлучення;

копія рішення суду про стягнення аліментів;

документальне підтвердження додаткових витрат (про них ми розповіли вище).

Всі документи, які підкріплюються до позовної заяви, в тому числі і сам позов, необхідно робити в двох примірниках

Доповнення до позову

Що загрожує батькові, який не оплачує аліменти і додаткові витрати

Через посилення правил, з 2018 року в Україні істотно зросла відповідальність батьків за ухилення від участі в матеріальному забезпеченні дітей: якщо один з батьків, який проживає окремо від дитини, не платить аліменти і додаткові витрати на утримання – в залежності від терміну несплати сума заборгованості автоматично збільшується. Також батько-боржник по аліментах позбавляється водійських прав і йому забороняється виїзд за кордон - до моменту повного погашення наявного боргу.

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