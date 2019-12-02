Скільки коштує зняти квартиру на Новий рік у Дніпрі

Новий рік наближається і питання пошуку житла для свята стає все більш актуальним.

І поки ви вибираєте подарунки, OBOZREVATEL розповість про те, скільки коштує зняти квартиру в Дніпрі на свято.

Скільки коштує орендувати квартиру в Дніпрі на Новий рік arenda.com.ua

Навіть за малогабаритну квартиру на Новий рік вам доведеться заплатити в кілька разів більше від стандартної ціни. Звичайно ж, це очікувано, адже ріелтор бере на себе величезну відповідальність за житлоплощу. Особливо актуальним є питання оренди житла на Новий рік серед студентів і великих компаній - саме за цей ризик ви і переплачуєте.

Ціни на квартири і будинки в Дніпрі в новорічну ніч

Оренда смарт-квартири на проспекті Гагаріна площею всього 18 квадратних метрів обійдеться вам у 2000 гривень за 2 святкові дні. Для порівняння: в звичайні дні агентство здає квартиру за 500 грн\доба.

Обов'язкова умова - компанія не повинна складатися більше ніж з трьох чоловік.

OLX

OLX

Ціни на лівому і правому березі не відрізняються. Ось таку однокімнатну квартиру площею 40 квадратних метрів пропонують ріелтори за 2000 гривень (заселення 31.12, виїзд - вранці 2.01). Стандартна ціна даної квартири в будні - 450 гривень. Ще одна особливість – ріелтор готовий здавати квартиру в оренду особам, які досягли 22 років.

OLX

OLX

Ще одна квартира на проспекті Гагаріна в будні обійдеться вам в 700 гривень за добу, а в новорічну ніч - 2500 гривень. Агентство по нерухомості вказує вікові обмеження - здавати в оренду житло готові для людей, віком від 25 років.

doba.ua

doba.ua

2-х кімнатні апартаменти класу "Люкс" на проспекті Кірова на Новий рік обійдуться в 3800 гривень. Вам пропонують додатковий обігрів квартири і вбудований електрокамін. Страховий депозит - 1000 гривень.

roomer.ua

roomer.ua

Оренда однокімнатної квартири на вул. Малиновського в новорічну ніч обійдеться в 2500 грн + страховий депозит в розмірі 500 гривень. Квартира розрахована на чотирьох гостей.

roomer.ua

roomer.ua

В апартаментах Мост-сіті пропонують квартиру для 2 гостей площею 54 м2. Житло знаходиться на 21 поверсі 24-поверхового будинку. Вартість квартири в новорічну ніч - 2500 гривень.

roomer.ua

roomer.ua

Серед пропозицій часто зустрічаються і будинки. Їх ціна вище, ніж у квартир. Будинок на вулиці Байкальській з сучасним ремонтом, ландшафтом, лазнею, альтанкою і мангалом здають в оренду за 13 000 гривень за три дні.

OLX

OLX

OLX

Ще одна пропозиція спеціально для гучних компаній і веселощів - будинок в районі вулиці Передової. За столом можуть комфортно розміститися до 22 осіб. Орендодавець пропонує басейн, лазню, вихід до лісу і зону барбекю. Доба оренди такого будинку коштує 6000 гривень (за 10 осіб) з доплатою +500 гривень за кожного наступного гостя. Номери у вартість не входять.

OLX

OLX

Як безпечно орендувати квартиру і не потрапити в лапи шахраїв

Завжди порівнюйте ціни

Безсумнівно, вам доведеться переплатити, якщо ви орендуєте житло для відпочинку в розпал сезону. Але і в цьому випадку можна заощадити, якщо попередньо порівняти ціни на готель або квартиру подобово.

Замовляйте тільки у перевірених власників

Ми говоримо про тих власників, які, розмістивши оголошення про оренду в інтернеті, мають відгуки про житло. Чим більше відгуків, тим вище ймовірність, що житло відповідає критеріям, зазначеним в описі.

Завжди порівнюйте співвідношення "ціна-якість"

Бачите критично низькі ціни і при цьому красиві фото квартири - задумайтеся. Якщо це ресурс з приватними оголошеннями - подивіться, як давно власник зареєстрований на сайті. Якщо це сервіс бронювання - подивіться відгуки і рейтинги орендодавця.

Як працюють квартирні шахраї

Один з головних ознак, що перед вами оголошення про оренду житла, за яким стоїть квартирний аферист - відсутність відгуків і рейтінгов.То є, в надійності вашої угоди ви не можете бути впевненими.

Другий важливий критерій відбору квартири, який може викликати у вас підозру - відсутність фільтрів по датах і наявності. Це означає, що незалежно від того, на які дати ви бронюєте житло, ви отримаєте великий відсоток доступності квартир. Всім відомо, що найменше квартир в наявності в період з п'ятниці на вихідні, а також на час державних свят. На сайтах бронювання подобово такі деталі завжди враховані, тому можна відстежити всі фільтри по датам.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, в чому зустрічати Новий рік 2020.

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