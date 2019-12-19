Шахраї з банку банкрута наживаються на дніпрянах: як уникнути афери

Іноді отримання кредиту в банку призводить до сумних наслідків. Наприклад, установа може збанкрутуватися, а на Вас повісять купу боргів.

OBOZREVATEL розповість, як дніпрянам загрожують шахраї з банку банкрута, і що робити в таких ситуаціях.

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Банк банкрут

Житель Дніпра Андрій ще в 2015 році взяв кредит в одному з популярних банків. Але чоловік не очікував, чим його це обернеться:

"У 2015 році взяв кредит на певну суму і протягом року виплачував його. Але в 2016 році банк збанкрутував і, відповідно, платити залишок боргу було нікуди.

Через час мені почали дзвонити колектори з вимогою повернути борг банку. Я попросив скинути договір, на що мені стали погрожувати, і ніяких документів я так і не дочекався.

Колектори просто прислали повідомлення з номером банківського рахунку і стали вимагати гроші за невиплачений кредит. Крім цього, невідомі особи намагаються залякувати, мовляв, знайдуть мене і приїдуть додому, будуть розмовляти з моїми близькими і т.д.

Таке свавілля триває протягом декількох років. Номери телефонів колекторів блокую, так як через стільки років ніяких підтверджуючих документів я не дочекався", – розповів дніпрянин.

Колектори Пикабу

Як відбувається передача боргу від банку банкрута

Як правило, кредитні портфелі (куди входять кредитні договори, договір застави і т.д.) виставляються на торги. Тому з цих прилюдних торгів фінансові компанії або інші банки купують кредитні портфелі.

Після цього вони повідомляють своїх боржників про зміну кредитора, а потім надсилають відповідні документи, які це підтверджують. Тому боржників просять погашати кредит на рахунок за новими документами.

Банк банкрут Hubs.ua

Що робити, якщо незаконно вимагають повернути борг

Як розповів OBOZREVATEL адвокат Станіслав Ліфлянчик, в даній ситуації дніпрянина намагаються обдурити шахраї, які таким чином хочуть отримати незаконну вигоду.

"Незаконно, бо немає гарантії, що саме вони купили цю заборгованість. Для фінансової компанії, яка придбала кредитний портфель, немає ніяких проблем в тому, щоб надати боржникові документи, які підтверджують те, що він став їх боржником", – зазначив адвокат.

Тому якщо Вам телефонують колектори з подібною вимогою, ні в якому разі не платіть гроші на ті рахунки, які надсилають на пошту, до тих пір, поки Вам не нададуть відповідні підтверджуючі документи.

Банк банкрут afanasy.biz

Станіслав Ліфлянчик додав, що, в крайньому випадку, можна звернутися за юридичною або адвокатською допомогою, щоб фахівець надав запит тим невідомим особам, які вимагають виплатити борг.

"Також я б рекомендував зайти на Єдиний державний реєстр судових рішень і сайт Судової влади, щоб перевірити наявність будь-яких судових справ. Є можливість, що там може повним ходом йти стягнення заборгованості", – розповів адвокат.

Судова влада України

Єдиний державний реєстр судових рішень Вікіпедія

Як повідомляв OBOZREVATEL, національний банк України прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк "Хрещатик".

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