Шахраї в мережі: на які схеми попадаються жителі Дніпра

Махінації в мережі - один з улюблених видів заробітку шахраїв. Аферисти не тільки наживаються на людях, але і придумують нові види "розлучень".

OBOZREVATEL розповість, які пастки для жителів Дніпра готують інтернет-шахраї.

Як не потрапити на вудку шахраїв igate.com.ua

Купівля техніки в інтернет-магазинах

Схема працює так: ви знаходите в мережі оголошення про те, що на продаж виставлена певна одиниця техніки з досить дорогого сегмента. Але продавець вказує за пропозицію низьку ціну. Наприклад, замість покладених 12 тисяч гривень - 4 тисячі. В оголошенні вказана легенда, наприклад, "у зв'язку з закриттям магазину" або "розпродаж залишків товару". Ви скидаєте передоплату, вам відправляють товар, а за фактом виявляється, що вам продали дешеву підробку вартістю в 1500 гривень, за яку ви ще й здорово переплатили.

"Якось раз я замовив планшет в інтернет-магазині. На питання про те, чому він в три рази дешевше, ніж в магазині, мені відповіли, що розпродаж залишків у зв'язку з закриттям магазину. Я погодився, але на пошті вирішив перевірити свою покупку. Виявилося, мене вирішили обдурити, відправивши китайський планшет. Тепер я завжди перевіряю замовлення на пошті, перш ніж його забрати ", - поділився житель Дніпра Віктор.

Як не потрапити в пастку:

- Робіть покупки тільки в перевірених інтернет-магазинах і у продавців, яких вам порекомендували;

- В обов'язковому порядку перевіряйте на пошті посилку;

- При невмінні відрізнити аналог від оригіналу - зверніться до фахівця. Навіть консультація по телефону в поштовому відділенні може врятувати вас від аферистів;

- Звертайте увагу не тільки на схожий зовнішній вигляд покупки, але і на характеристики і технічні дані. Не соромтеся порівнювати параметри в інтернеті.

100% передоплата

Нерідко трапляється, що продавець в оголошеннях вказує обов'язкова умова - 100% передоплата на карту перед відправкою вашої покупки. Звичайно ж, є сумлінні продавці, які працюють чесно, і аферисти цим вміло користуються, видаючи себе совісних підприємців.

"Я замовила светр в інтернет-магазині. Бачила, що сторінка продавця в Instagram була створена нещодавно, але мене вабила низька ціна. В описі профілю було зазначено, що обов'язкова умова - повна оплата вартості товару. Обіцяли відправити на наступний день з ранку. В підсумку - аккаунт магазину був вилучений і мої 450 гривень залишилися у них в кишені ", - поділилася студентка з Дніпра Сніжана.

Як не потрапити в пастку:

- Замовляйте товари у перевірених продавців: наприклад, ваші друзі вже робили замовлення і задоволені покупкою;

- Читайте відгуки під фото в коментарях. У них часто є відповіді на всі питання.

- Не забувайте, що перевірений часом і клієнтами магазин - завжди інформаційно наповнений і створений "не вчора". Проаналізуйте сторінку продавця в соціальних мережах.

- Не соромтеся поширювати інформацію про шахраїв на своїх сторінках і відправляти скарги. Можливо, так ви врятуєте від лап шахраїв своїх друзів.

Ваша карта заблокована

Як працює схема: шахрай відправляє повідомлення на ваш номер телефону, представляючись якимось банком. У повідомленні зазначено, що ваша карта заблокована через спроби зняти з неї кошти. Так само в повідомленні шахрай відправляє вам адресу електронної пошти, на який, за його інструкції, ви повинні відправити скан паспорта та ІПН. Після проведених вами маніпуляцій аферист відправляє вам ще одне смс-повідомлення, вказуючи, що ваша карта розблокована. А вже через тиждень ви дізнаєтеся, що на вас оформлений кредит.

"Коли мені прийшло таке повідомлення - я розгубився і діяв по зазначеної інструкції. Через тиждень дізнався, що на мене оформлений кредит у 2000 гривень. Було прикро, зате більше я на таке не потраплю", - розповів потерпілий від шахраїв житель Дніпра Іван.

Як не потрапити в пастку:

- Перше і основне - відразу ж телефонуйте на гарячу лінію банку. Там вам спростують інформацію і проінструктують про подальші дії;

- Ні в якому разі не відправляйте свої дані на пошту, яка вказана в повідомленні.

Фейковий зараження на комп'ютері

Пастка виглядає так: ви проводите час в мережі інтернет, і раптом спливає віконце на середині екрану з написом характеру "Ваш комп'ютер знаходиться під загрозою і необхідно терміново очистити його від вірусів". Ви починаєте встановлювати зазначені шахраями програми, які самі виявляються вірусом або ж платним контентом. У підсумку - існує ймовірність установки шпигунської програми на ваш комп'ютер.

"У мене пару раз були аналогічні ситуації, але я не розбираюся в цих питаннях і діяла за інструкцією. Пізніше виявилося, що на моєму комп'ютері багато вірусів і мені довелося заплатити велику суму, щоб привести його в порядок. Ще й реклама постійно висвічувалася, що не давала працювати ", - розповіла менеджер з Дніпра Христина.

Ось що з цього приводу кажуть фахівці Microsoft:

"Використання браузера з блокувальником спливаючих вікон зменшить ймовірність появи поганий рекламної посилання. При таких шахрайствах найважливіший спосіб зупинити зараження - бути обережним, коли ви в мережі. Якщо веб-сайт просить вас запустити файл, який ви не запитували, будьте гранично обережні. Те ж саме стосується електронної пошти (навіть від друзів). Не відкривайте виконувані файли, якщо ви не впевнені в них на 100% ".

Як не потрапити в пастку:

- Не вірити дзвінків і повідомлень про загрозу зараження;

- Не дозволяти незнайомцям дистанційно керувати комп'ютером;

- Нікому не надавати дані своїх банківських карт;

- Закрити вікно і зателефонувати в службу підтримки.

Псевдоблаготворітельность

В інтернет-просторі існують безліч паблік і сайтів, які виступають з місією допомогти дітям з інвалідністю, жертвам стихійних лих, бездомним тваринам і людям в біді. Шахраї користуються бідами інших, що часто призводить до суспільного недовірі до системи, адже за фактом кошти до адресата можуть не дійти.

"Мені в Facebook прийшло повідомлення про прохання допомогти дитині, у якого лейкемія. Паралельно додали в групу зі збору коштів для малюка, опублікували дуже сумні фото і реквізити. Я переклав, а пізніше дізнався, що це шахраї, які крали фото реального дитини з США з хворобою. Не так шкода 150 гривень, як дитину, якій насправді мої кошти могли допомогти ", - поділився житель Дніпра Сергій.

Як не потрапити в пастку:

- Перераховувати гроші безпосередньо через благодійні фонди або рідних і близьких, яких ви точно знаєте;

- Не соромитися перевіряти документи, які вам надають. Можливо, ви станете частиною благої справи, але є ймовірність, що шахраї наживуться на вас і чужій біді.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як шахраї наживаються на Пугачової.

Яна Коваль

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