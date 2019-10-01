Секонд-хенди Дніпра: як створити осінній образ за копійки

З приходом осені кожен з нас хоче виглядати на всі сто. Але що робити, якщо фінанси не дозволяють розщедритися на дорогий брендовий одяг? На допомогу приходять секонд-хенди.

У Дніпрі є безліч стокових магазинів, де можна придбати наряд на осінній сезон всього за 1000 гривень.

OBOZREVATEL побував в різних секонд-хендах, які відрізняються між собою і вибором, і цінами.

Якість в подібних магазинах залишає бажати кращого, але якщо добре пошукати, то можна знайти непогані брендові речі.

Покупка одягу 057.ua

Осінній образ за 1000 гривень

Верхнього одягу в секонд-хендах повно. На осінь можна придбати звичайне класичне пальто за смішні гроші. Ціна варіюється від 200 до 400 гривень. Але в деяких стоках ми знаходили куртки від 700 гривень і вище, але за такі ж гроші можна купити нову якісну річ в звичайному магазині.

Верхній одяг

Верхній одяг

Брючні і джинсові штани в таких торгових точках є різних розмірів. Ціна залежить від матеріалу і якості. Якщо Вам потрібні теплі штани, то в подібних магазинах їх можна легко знайти за 150-300 гривень. У деяких секонд-хендах продають нові джинси з етикетками, їх ціна коливається від 400 до 550 гривень.

Якщо Ви шукаєте легкі штани, то в стокових магазинах вони найдешевші – від 100 до 250 гривень.

Штани в секонд-хенді

Штани в секонд-хенді

Штани в секонд-хенді

Для дівчат, які люблять носити восени спідниці, в секонд-хендах є різні варіанти: починаючи від міні і закінчуючи модними в підлогу. Ціни на спідниці залежать від Вашого вибору – можна придбати класичний варіант від 60 до 170 гривень.

Спідниці в секонд-хенді

У холодну пору до всього образу обов'язково потрібен теплий светр або джемпер. У секонд-хендах можна придбати звичайну кофту від 120 до 200 гривень. Якщо Ви шукайте теплі светри, то ціна на них варіюється від 150 до 400 гривень.

Кофти в секонд-хенді

Светри в секонд-хенді

Весь образ обов'язково повинні доповнювати взуття та аксесуари. Варто відзначити, що вибрати осінні черевики в стокових магазинах найскладніше. Так як взуття в подібних торгових точках не в найкращому стані. В основному, все протерте, старе і брудне. І віддавати за таке 350-600 гривень не кращий варіант. Але якщо добре пошукати, то знайти взуття непоганої якості все ж можна.

Взуття в секонд-хенді

Взуття в секонд-хенді

Елегантний шарф – невід'ємна частина осіннього образу. Легкий і однотонний можна придбати до 100 гривень. Якщо Вам потрібен шарф тепліше, то купити його можна від 100 до 150 гривень.

Шарфи в секонд-хенді

Так, в секонд-хендах Дніпра легко зібрати наряд на осінь всього за 1000 гривень. Головне – добре шукати.

Все на вагу

Часто в багатьох секонд-хендах ціни встановлюють не на кожну річ, а на вагу. У день завозу ставлять найвищу вартість за кілограм. Тому ви можете взяти будь-яку річ, зважити її і купити за копійки.

У таких торгових точках купувати речі дешевше всього. Так як з кожним тижнем ціна за кілограм падає, але при цьому шанси знайти хороший якісний одяг також знижуються.

Так, ми потрапили в день завозу в один з популярних секонд-хендів міста. Ціна за кілограм – 186 гривень. Натовпи людей атакували магазин і тому черги в примірочні були відповідні. Тут можна вибрати повноцінний осінній образ, але на це Вам доведеться витратити багато сил і часу.

Штурм секонд-хенду в Дніпрі Вголос

Секонд-хенди або брендові магазини?

Звичайні магазини і стокові мають велику різницю. Вони відрізняються якістю, ціною, наявністю розмірів і вибором.

Щоб одягнутися на осінь в звичайному магазині, знадобиться велика сума грошей, так як ціни відповідають бренду. Весь осінній образ Вам обійдеться близько 5000 гривень:

Пальто/тепла куртка – від 900 гривень.

Брюки/джинси – від 800 гривень.

Шарф – від 300 гривень.

Взуття – від 1500 гривень.

Светр/джемпер – від 500 гривень.

Спідниця – від 700 гривень.

Багатьох покупців лякає специфічний запах в стокових магазинах. Але в цьому немає нічого страшного. Адже кожна річ в обов'язковому порядку проходить санітарну обробку і сортування. Кожна партія товару має сертифікат дезінфекції, який гарантує безпеку для Вашого здоров'я. Також ніхто не забороняє після покупки речей з секонд-хенду випрати і обробити їх в домашніх умовах.

Онлайн секонд-хенди

Якщо у Вас немає часу на походи по магазинах, то кращий варіант – онлайн секонд-хенди. В інтернет просторах існують різні майданчики, на яких Ви можете як продати свої речі, так і купити їх за копійки.

В Україні найвідоміші сайти з продажу б/у речей залишаються OLX і Шафа. Одним кліком Ви можете вибрати вподобані речі і придбати їх. Так у Вас залишиться більше часу, сил і енергії, але при цьому Ви купите якісний одяг дешевше, ніж в звичайних магазинах.

Не потрібно соромитися або боятися секонд-хендів, адже вони допоможуть заощадити Ваші гроші, а також придбати брендові речі в два рази дешевше, ніж в звичайних магазинах. Ви можете самі створити стильний лук за копійки і при цьому залишатися в тренді.

Софія Ковнір

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