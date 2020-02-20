Повернення грошей і обмін товару в Дніпрі: права споживачів

Кожен житель Дніпра має законне право повернути або обміняти придбаний товар протягом 14 днів. Але не всі покупки підлягають обміну.

Про те, що робити і куди звертатися, якщо продавець не хоче повертати гроші – розповість OBOZREVATEL.

Які товари можна повернути і обміняти в Дніпрі Shutterstock

Важливо пам'ятати, що згідно зі статтею 9 Закону України "Про захист прав споживачів", умови обміну товару на інший або його повернення поширюються тільки на непродовольчі товари за умови, що він не використовувався і зберіг товарний вигляд, властивості, ярлики і пломби. Крім того, у вас в наявності повинен зберегтися чек, який був виданий під час покупки. Спосіб оплати товару не має значення, він може бути придбаний як за готівку, так і в кредит.

Які товари не підлягають обміну та поверненню

Згідно " Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну ", який був затверджений Кабінетом Міністрів України, повернути продукцію і отримати назад свої гроші можна далеко не за всі покупки.

До переліку товарів, який не можна повернути, потрапили всі продовольчі товари (їжа, напої, алкоголь, дитяче харчування, тютюнові вироби), ліки належної якості, медичні інструменти, прилади та апарати, предмети санітарної гігієни.

Також обміну та поверненню не підлягають деякі непродовольчі товари: панчішно-шкарпеткові вироби, постільна та натільна білизна, косметика, парфумерія, товари для новонароджених, інструменти для манікюру і педикюру, ювелірні вироби, друкована продукція та інше. Так, обміну та поверненню не підлягають:

Товари, що не підлягають обміну та поверненню

Як в Дніпрі обміняти або повернути товар: умови

Відповідно до закону, покупець протягом двох тижнів (якщо триваліший строк не оголошений продавцем) може звернутися в магазин і замінити товар на інший. Після закінчення цього терміну повернення можливе тільки за гарантії.

Якщо на момент звернення аналогічного товару для заміни немає в продажу, покупець має право:

– купити будь-який інший товар з асортименту магазина (з перерахунком вартості);

– обміняти товар на аналогічний при першому ж надходженні потрібного товару в продаж;

– повернути виріб і отримати назад гроші у розмірі вартості повернутої продукції.

Повернути гроші за побутову техніку і електроніку, колишню в експлуатації, навіть якщо мова йде всього про декілька днів, досить складно. Необхідно зв'язатися з сервісним центром, доставити туди товар і чекати поки вони перевірять якість і збереження техніки.

З мобільними телефонами і смартфонами складається аналогічна ситуація. Відповідно до українського законодавства телефон без браку і несправностей можна повернути в магазин протягом 14 днів. Зрозуміло, він не повинен мати слідів використання і зберігати товарний вигляд.

Повернути гроші за взуття/одяг або обміняти на інший товар, можна за умови, що товар не був у експлуатації і повернений в непошкодженому і незабрудненому вигляді. В заміні взуття/одягу (повернення грошей) буде відмовлено, якщо:

– з моменту покупки речей, які не мають істотних недоліків, пройшло більше 14 днів;

– повертається продукція не новою (помітні сліди потертості, дефекти);

– при перевірці якості товару виявлені ознаки стороннього втручання (спроба ремонту) або порушені інші умови гарантійного обслуговування;

– комплектація товару, що повертається неповна, наприклад, втрачені якісь елементи одяг або взуття;

– відсутній товарний або касовий чек, який підтверджує факт покупки.

Як повернути гроші за товар: алгоритм дій

Щоб повернути кошти, потрібно:

– звернутися до продавця і написати заяву на повернення грошей. Як правило, в магазині є стандартний бланк повернення, в якому необхідно вказати персональні дані;

– повернути придбаний товар в цілій упаковці і з повною комплектацією, зазначеною в технічній документації (техпаспорті);

– надати квитанцію про покупку, товарний або касовий чек.

Як повернути гроші Shutterstock

Гроші за товар повернуться покупцеві в день повернення покупки. Якщо у продавця або у магазина немає можливості повернути гроші відразу – виплати проводяться не пізніше, ніж через 7 днів з моменту отримання товару та письмової заяви на повернення.

Куди звертатися, якщо в магазині відмовляються повертати гроші за зіпсований товар

Часто трапляється, що товар входить до переліку тих, які не підлягають обміну. Але що робити, якщо вдома ви виявили, що покупка зіпсована?

Такі ситуації в Дніпрі трапляються досить часто. Наприклад, Дніпрянка Наталя Кустова купила хліб в одному з супермаркетів Дніпра, а вже пізніше виявила, що він зіпсований:

Хліб з цвіллю - небезпечний продукт Facebook-спільнота Райончик

Ще одна історія, яка сталася з жителем Дніпра Віталієм Лазько:

"На фото сирок з АТБ в шоколаді, а під шоколадом купа цвілі. Дитина плаче, тому що не відразу зрозуміла, що зі смаком не так і з'їла шматочок".

Будьте уважнішими магазинах Дніпра Facebook-спільнота Райончик

Якщо в магазині вам відмовляють у поверненні коштів або обмін товару (не важливо, входить він до переліку чи ні) – потрібно звертатися в Головне управління Держпродпотребслужби в Дніпропетровській області за адресою вул. Філософська, 39А. Телефон: (068) 565 46 39.

"Споживач повинен звернутися із заявою в Держпродпотребслужби. В обов'язковому порядку потрібно позначити суб'єкт господарювання, назву якого можна знайти на товарному чеку або в куточку споживача. Крім того, потрібно вказати адресу магазину і надати докази прострочення – фото продукту або відеоматеріал. Не забудьте зберегти чек. Якщо вся інформація буде надана – в магазині буде проведена перевірка ", – розповіла в.о. начальника ГУ Держсанепідслужби в Дніпропетровській області Неля Салькова.

Крім того, працює гаряча лінія, на якій вас проконсультують з усіх питань: (068) 658 80 99.

Графік роботи Держпродпотребслужби в Дніпропетровській області:

Понеділок-четвер – з 8:15 до 17:00;

П'ятниця – з 8:15 до 15:45.

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