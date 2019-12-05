Пологи в Дніпрі: скільки коштує і де народжувати

Для кожної дівчини пологи – це щось таємниче. Адже всю вагітність вона чекає того дня, коли вперше побачить маленьке диво. Але процес пологів – нелегкий, і їх вартість занадто завищена.

Де краще народжувати – в приватних клініках або державних лікарнях? У скільки обійдуться пологи в Дніпрі? Детальніше про це розповість OBOZREVATEL.

Пологи в Дніпрі UaUa.INFO

Де краще народжувати

Майбутні батьки часто замислюються про те, де краще народжувати – в приватній клініці або державній лікарні. Все залежить від бажання отримати максимальний комфорт і якість допомоги лікарів.

Для пологів в приватній клініці необхідно підписати відповідний контракт і вибрати лікаря, який буде стежити за перебігом вагітності, і буде присутній на пологах. Плюсом народжувати в приватних клініках є сучасне і якісне обладнання, просторі і затишні палати, а також допомога в будь-який момент професійних лікарів європейських стандартів.

У приватних пологових будинках умови перебування матері і дитини значно відрізняються від умов в державних лікарнях. Тут цілодобово дотримуються санітарних норм і епідеміологічних стандартів.

Крім цього, в приватних пологових будинках надають правильне і збалансоване харчування з високоякісних і свіжих продуктів.

У державних лікарнях народити дитину набагато дешевше. Але нинішній стан дніпровських пологових будинків не зовсім відповідає нормам.

Для пологів в державній лікарні слід стати на облік в жіночу консультацію за місцем прописки. Відзначимо, що вибрати ведучого лікаря як в приватних пологових будинках – неможливо.

Мінус державних пологових будинків в тому, що обладнання давно застаріле і зношене. Тому це може нашкодити здоров'ю матері і дитини.

На сьогоднішній день державні лікарні намагаються слідувати європейським стандартам і роблять все, щоб якість допомоги покращився: закуповують нове обладнання, проводять безкоштовні консультації для майбутніх батьків і т.д.

Пологи в Дніпрі novostdon.ru

Вартість пологів у Дніпрі

Вартість пологів у приватних клініках Дніпра значно відрізняється від державних. Так, в одній з приватних клінік Дніпра природні пологи обійдуться від 100 тисяч гривень. А за кесарів розтин доведеться заплатити від 150 тисяч гривень.

У цю вартість входить:

Комфортна і одномісна палата;

Цілодобові консультації і спостереження лікарів;

Збалансоване харчування зі свіжих і натуральних продуктів;

Здача необхідних аналізів;

Телевізор і Wi-Fi;

Окремий пологовий зал;

Якісне та нове обладнання;

Кондиціонер і багато іншого.

Відзначимо, що на пологах в приватних клініках присутні не більше 12 осіб медичного персоналу.

Згідно із законодавством України, медицина в нашій країні безкоштовна. Але все ж за пологи в державних лікарнях доводиться платити.

Дніпрянка Лілія в цьому році народила прекрасну доньку в одному з державних пологових будинків міста:

"У державних пологових будинках можна вибрати платну або безкоштовну палату. Платна палата дуже простора і комфортна, там є все необхідне – телевізор, душ, туалет. Такі зручності обійдуться близько 1 тисячі гривень. А ось стан безкоштовних палат набагато гірший. Кількість місць в палаті – до десяти чоловік. Ось зі мною лежали ще чотири породіллі. В принципі, все стерильно і чисто. Я народжувала взимку, тому опалення працювало, і іноді було навіть жарко (доводилося провітрювати палату).

Пологи в державних лікарнях – безкоштовні. Але щоб все пройшло ідеально і з комфортом, доводилося доплачувати лікарям. Так як багато хто ставився до мене з халатністю і іноді просто ігнорували. Загалом, хоч все і безкоштовно, але з цими "подачками" нам все обійшлося близько 7 тисяч гривень. Плюс сумку в пологовий будинок ми зібрали за 3 тисячі гривень. І це ще дешево, так як за розповідями інших породіль вони платили набагато більше (більше 10 тисяч гривень)", – розповіла Лілія.

Пологи в Дніпрі 1news.zp.ua

OBOZREVATEL дізнався ціни в державних пологових будинках, і як з'ясувалося, вартість таких пологів обійдеться близько 10 тисяч гривень. Відзначимо, що за кесарів розтин доведеться заплатити на кілька тисяч більше – близько 12-13 тисяч гривень.

Крім цього, в Дніпрі при державних пологових будинках існують перинатальні центри. Вартість пологів в подібних центрах складе від 10 тисяч до 20 тисяч гривень. Тут нададуть максимальний комфорт і затишок.

Пологи в Дніпрі moirebenok.ua

Сумка в пологовий будинок

У пологовий будинок необхідно обов'язково зібрати цілий список документів і речі для матері і дитини.

Документи:

Паспорт;

Родовий сертифікат;

Страховий поліс;

Обмінна карта вагітної;

Довідка про флюорографію чоловіка (при партнерських пологах);

Договір з пологовим будинком (в приватних клініках);

Копії листків непрацездатності, видані під час вагітності.

Крім цього слід зібрати сумку з речами для майбутньої мами і новонародженого:

Одяг для матусі (нічна сорочка, халат, шкарпетки);

Косметичка;

Туалетні приналежності;

Питна вода;

Їжа для перекусу;

Рушник і гумові тапочки;

Компресійні панчохи.

Речі для малюка:

Пелюшки;

Ковдра;

Памперси;

Сорочечки;

Повзунки;

Чепчик;

Рушник;

Дитяче мило.

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Також знадобляться післяпологові прокладки, дитячі вологі серветки, пелюшки для огляду, бюстгальтер для годування.

Відзначимо, що майбутні матусі можуть купити або замовити вже зібрану сумку. Вартість таких наборів – від 1500 до 2500 гривень.

Пологові будинки Дніпра

Міський пологовий будинок №1: вул. Воскресенська, 2. Телефон: (056) 745-10-90, 745-11-63.

Обласний перинатальний центр зі стаціонаром (Міський пологовий будинок №2): вул. Космічна, 17. Телефон: (0562) 68-42-89.

Пологовий будинок Міської клінічної лікарні №2: вул. Щербаня, 1. Телефон: (0562) 68 40 69.

Пологовий будинок обласної лікарні ім. Мечникова: пл. Соборна, 14/6. Телефон: (056) 713-51-08.

Пологовий будинок залізничної лікарні: вул. Кедріна, 55. Телефон: (0562) 33-16-03, 33-16-07.

Міський пологовий будинок №9: просп. Мануйлівський, 29. Телефон: (0562) 23-14-63.

Пологовий будинок спеціалізованої Медико-санітарної частини № 6: вул. Суворова, 8. Телефон: (056) 792-44-36.

"Генезис" Центр репродуктивної медицини: вул. Рибінська, 119/120. Телефон: (056) 370 – 13 – 23, (056) 370 – 13 – 24.

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