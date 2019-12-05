Пологи в Дніпрі: скільки коштує і де народжувати

Для кожної дівчини пологи – це щось таємниче. Адже всю вагітність вона чекає того дня, коли вперше побачить маленьке диво. Але процес пологів – нелегкий, і їх вартість занадто завищена.
Де краще народжувати – в приватних клініках або державних лікарнях? У скільки обійдуться пологи в Дніпрі? Детальніше про це розповість OBOZREVATEL.
Пологи в Дніпрі
UaUa.INFO
Де краще народжувати
Майбутні батьки часто замислюються про те, де краще народжувати – в приватній клініці або державній лікарні. Все залежить від бажання отримати максимальний комфорт і якість допомоги лікарів.
Для пологів в приватній клініці необхідно підписати відповідний контракт і вибрати лікаря, який буде стежити за перебігом вагітності, і буде присутній на пологах. Плюсом народжувати в приватних клініках є сучасне і якісне обладнання, просторі і затишні палати, а також допомога в будь-який момент професійних лікарів європейських стандартів.
У приватних пологових будинках умови перебування матері і дитини значно відрізняються від умов в державних лікарнях. Тут цілодобово дотримуються санітарних норм і епідеміологічних стандартів.
Крім цього, в приватних пологових будинках надають правильне і збалансоване харчування з високоякісних і свіжих продуктів.
У державних лікарнях народити дитину набагато дешевше. Але нинішній стан дніпровських пологових будинків не зовсім відповідає нормам.
Для пологів в державній лікарні слід стати на облік в жіночу консультацію за місцем прописки. Відзначимо, що вибрати ведучого лікаря як в приватних пологових будинках – неможливо.
Мінус державних пологових будинків в тому, що обладнання давно застаріле і зношене. Тому це може нашкодити здоров'ю матері і дитини.
На сьогоднішній день державні лікарні намагаються слідувати європейським стандартам і роблять все, щоб якість допомоги покращився: закуповують нове обладнання, проводять безкоштовні консультації для майбутніх батьків і т.д.
Пологи в Дніпрі
novostdon.ru
Вартість пологів у Дніпрі
Вартість пологів у приватних клініках Дніпра значно відрізняється від державних. Так, в одній з приватних клінік Дніпра природні пологи обійдуться від 100 тисяч гривень. А за кесарів розтин доведеться заплатити від 150 тисяч гривень.
У цю вартість входить:
Комфортна і одномісна палата;
Цілодобові консультації і спостереження лікарів;
Збалансоване харчування зі свіжих і натуральних продуктів;
Здача необхідних аналізів;
Телевізор і Wi-Fi;
Окремий пологовий зал;
Якісне та нове обладнання;
Кондиціонер і багато іншого.
Відзначимо, що на пологах в приватних клініках присутні не більше 12 осіб медичного персоналу.
Згідно із законодавством України, медицина в нашій країні безкоштовна. Але все ж за пологи в державних лікарнях доводиться платити.
Дніпрянка Лілія в цьому році народила прекрасну доньку в одному з державних пологових будинків міста:
"У державних пологових будинках можна вибрати платну або безкоштовну палату. Платна палата дуже простора і комфортна, там є все необхідне – телевізор, душ, туалет. Такі зручності обійдуться близько 1 тисячі гривень. А ось стан безкоштовних палат набагато гірший. Кількість місць в палаті – до десяти чоловік. Ось зі мною лежали ще чотири породіллі. В принципі, все стерильно і чисто. Я народжувала взимку, тому опалення працювало, і іноді було навіть жарко (доводилося провітрювати палату).
Пологи в державних лікарнях – безкоштовні. Але щоб все пройшло ідеально і з комфортом, доводилося доплачувати лікарям. Так як багато хто ставився до мене з халатністю і іноді просто ігнорували. Загалом, хоч все і безкоштовно, але з цими "подачками" нам все обійшлося близько 7 тисяч гривень. Плюс сумку в пологовий будинок ми зібрали за 3 тисячі гривень. І це ще дешево, так як за розповідями інших породіль вони платили набагато більше (більше 10 тисяч гривень)", – розповіла Лілія.
Пологи в Дніпрі
1news.zp.ua
OBOZREVATEL дізнався ціни в державних пологових будинках, і як з'ясувалося, вартість таких пологів обійдеться близько 10 тисяч гривень. Відзначимо, що за кесарів розтин доведеться заплатити на кілька тисяч більше – близько 12-13 тисяч гривень.
Крім цього, в Дніпрі при державних пологових будинках існують перинатальні центри. Вартість пологів в подібних центрах складе від 10 тисяч до 20 тисяч гривень. Тут нададуть максимальний комфорт і затишок.
Пологи в Дніпрі
moirebenok.ua
Сумка в пологовий будинок
У пологовий будинок необхідно обов'язково зібрати цілий список документів і речі для матері і дитини.
Документи:
Паспорт;
Родовий сертифікат;
Страховий поліс;
Обмінна карта вагітної;
Довідка про флюорографію чоловіка (при партнерських пологах);
Договір з пологовим будинком (в приватних клініках);
Копії листків непрацездатності, видані під час вагітності.
Крім цього слід зібрати сумку з речами для майбутньої мами і новонародженого:
Одяг для матусі (нічна сорочка, халат, шкарпетки);
Косметичка;
Туалетні приналежності;
Питна вода;
Їжа для перекусу;
Рушник і гумові тапочки;
Компресійні панчохи.
Речі для малюка:
Пелюшки;
Ковдра;
Памперси;
Сорочечки;
Повзунки;
Чепчик;
Рушник;
Дитяче мило.
Пологи в Дніпрі
Клео.Ру
Також знадобляться післяпологові прокладки, дитячі вологі серветки, пелюшки для огляду, бюстгальтер для годування.
Відзначимо, що майбутні матусі можуть купити або замовити вже зібрану сумку. Вартість таких наборів – від 1500 до 2500 гривень.
Пологові будинки Дніпра
Міський пологовий будинок №1: вул. Воскресенська, 2. Телефон: (056) 745-10-90, 745-11-63.
Обласний перинатальний центр зі стаціонаром (Міський пологовий будинок №2): вул. Космічна, 17. Телефон: (0562) 68-42-89.
Пологовий будинок Міської клінічної лікарні №2: вул. Щербаня, 1. Телефон: (0562) 68 40 69.
Пологовий будинок обласної лікарні ім. Мечникова: пл. Соборна, 14/6. Телефон: (056) 713-51-08.
Пологовий будинок залізничної лікарні: вул. Кедріна, 55. Телефон: (0562) 33-16-03, 33-16-07.
Міський пологовий будинок №9: просп. Мануйлівський, 29. Телефон: (0562) 23-14-63.
Пологовий будинок спеціалізованої Медико-санітарної частини № 6: вул. Суворова, 8. Телефон: (056) 792-44-36.
"Генезис" Центр репродуктивної медицини: вул. Рибінська, 119/120. Телефон: (056) 370 – 13 – 23, (056) 370 – 13 – 24.
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