Підвищення мінімальної зарплати: як відбилося на дніпрянах

У Дніпрі з 1 січня 2020 року мінімальна зарплата зросла на 550 гривень.

Так, в грудні 2019 року мінімалка становила 4173 грн, а зараз – 4723 гривні. Про те, чи змінилася життя дніпрян з підвищенням зарплати – розповість OBOZREVATEL.

Що думають мешканці Дніпра про підвищення мінімалки depositphotos.com

З чим пов'язано підвищення зарплат

У минулому році зарплата українців виросла на 9,8%. У Національному банку це пов'язують, зокрема, з великою кількістю українців, які виїхали за кордон. Про це повідомляється в інфляційному звіті НБУ за січень 2020 року.

"Згідно з результатами опитувань підприємств, третина підприємств відзначала брак робочої сили серед найбільших факторів, що обмежують їх здатність збільшувати виробництво. Це найбільше значення за останні роки", – йдеться в звіті.

Брак працівників відчувається в усіх базових видах діяльності, особливо в будівництві та в переробній промисловості.

"Так, в 2019 році кількість українських трудових мігрантів у Польщі оцінювалося майже в 1 млн осіб. Значна частина трудових мігрантів – представники дефіцитних нині робітничих професій", повідомляє Нацбанк.

Досвідчені будівельники залишають Україну uaportal

Що про це думають жителі Дніпра

Деякі городяни раді підвищенню зарплат, інші – поки не відчули явних змін в своєму гаманці:

"Радує, що спроби є. Але нам далеко до європейських країн. Та й кроки країни зрозумілі: українці їдуть працювати туди, де платять. Раніше це було менш відчутно, але кількість трудових мігрантів перейшло межі. За мінімалку ніхто не хоче працювати, люди хочуть жити добре і працювати не лінуються. Підвищення на 500 гривень – прекрасно, але цього мало. 500 гривень – це один раз сходити в АТБ за продуктами на кілька днів. Мені цього недостатньо, і я не планую припиняти працювати за кордоном, поки мінімальна зарплата не досягне позначки в 10 000 гривень", – розповів житель Дніпра Віктор Сидорчук, який вже більше п'яти років працює в Німеччині.

Інші налаштовані більш позитивно, адже зміни вже є:

"Я люблю Дніпро, люблю Україну. Впевнена, що і у нас в країні можна добре заробляти і не варто орієнтуватися на мінімалку. Люди, які їдуть на заробітки ... я їх розумію. Дітей потрібно виховувати, будинки – будувати, сім'ю – утримувати. У базових робочих таких можливостей в Дніпрі немає. Я завжди прагнула отримати гарну освіту, прибуткову роботу – і отримала у нас в місті. Багато працювала над собою. В Україні все не менш реально, ніж в Європі. Головне – вибрати прибутковий і прогресуючий напрямок ", – поділилася Дніпрянка Вікторія Копильова, яка вже кілька років працює в сфері IT.

Мінімалка поки не досягла належного рівня uaportal

Є й ті, хто сподівається тільки на себе:

"У нас такий менталітет – чекати, що принесуть на блюдці. Розмови про те, що" країна зобов'язана "я чую кожен день. Так ось, коли кожен зрозуміє, що його кишеня – його справа, жити стане простіше. В країні мільйони людей, досить чекати поліпшень. Якщо кожен почне підвищувати рівень своєї кваліфікації, старанно працювати, шукати прибуткові ніші – життя стане краще. Я ніколи не сподівався на гарну пенсію, але відкладаю на неї самостійно. Ніколи не чекав подачок від країни – завжди шукав можливість заробити не в Україні. Я Дніпро дуже люблю, але гроші заробляються не у нас. Точніше, не всіма " – розповів дніпрянин Ігор Гураш.

Мінімальна зарплата не може бути нижчою за прожитковий мінімум для працездатних осіб:

з 1 січня 2020 року – 2102 гривень;

з 1 липня 2020 року – 2197 гривень;

з 1 грудня 2020 року – 2270 гривень.

"Прожитковий мінімум – окрема історія. У нас він вищий, ніж мінімальна пенсія. Якщо в таких основних моментах бардак, про яку стабільність в країні можна говорити. Для мене прожитковий мінімум – це сміхотворна сума. Місяць на ці гроші прожити неможливо. Вважаю такі виплати глузуванням над нацією ", – додав дніпрянин Віктор Сидорчук.

Не всі дніпряни вірять в поліпшення uaportal

Чи зменшиться кількість трудових мігрантів після підвищення мінімальної зарплати – говорити рано. Можливо, зовсім скоро рівень довіри українців стане вище, зарплати – більше, а "мінімалка" буде радувати гаманець.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як пенсіонери виживають при мінімальній пенсії.

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