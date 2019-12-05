Перевезення дітей без автокрісел: як дніпрян каратимуть за небезпечну їзду

При ДТП діти на спеціальних кріслах виживають частіше і отримують менше травм.

Правильно встановлені дитячі автомобільні крісла зменшують ймовірність смерті немовлят приблизно на 70% і на 80% дітей.

Детальніше про те, яке покарання загрожує батькам-порушникам - розповість OBOZREVATEL.

Що загрожує за перевезення дітей без автокрісла rbc.ua

29 жовтня 2019 року Верховна Рада України прийняла законопроект №1150, який має на увазі під собою штрафи за перевезення дітей без автокрісла. За нововведення проголосували 332 народних депутата. Закон вносить до Адміністративного кодексу норму про штраф в 510 гривень за порушення правил перевезення дітей і в 850 гривень при повторному порушенні протягом року.

Припис перевозити дітей в автокріслах і раніше був у правилах дорожнього руху, але при цьому за порушення не був передбачений штраф. Тепер же це вважається адміністративним порушенням.

Які вимоги до перевезення дітей в авто

Законом заборонено перевозити дітей, зріст яких менше 145 сантиметрів або які не досягли 12-річного віку, у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дозволяють пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу, а також дітей до 16 -річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля і організовані групи дітей у темну пору доби.

Скільки коштує автокрісло в Дніпрі

Нове автокрісло обійдеться в суму від 3000 грн до 13 000 гривень. Сума варіюється відповідно до основних характеристик: вік, зріст, вага, установка, система кріплень, які використовуються матеріали.

avtokrisla.com

Крім того, у великих магазинах дитяче автокрісло можна придбати в кредит або розстрочку.

Rozetka

Б\у автокрісло обійдеться дешевше - 900-2500 грн. Товар не складно знайти на сайтах, продавці публікують багато пропозицій. Важливо, вибираючи бюджетний варіант, не купити неякісний товар. В першу чергу, звертайте увагу на оббивку. Вона повинна бути міцна, пропускати вологу. Бажано, щоб верхня частина знімалася, і її можна було випрати. Найкраще, щоб крісло зроблено було з первинної пластмаси, вона при ударі гнеться, але не ламається.

ОЛХ

Що думають про це жителі Дніпра

Городяни ставляться до нововведення двояко. Одні впевнені, що законопроект не доопрацьований, інші говорять про високі ціни на автокрісла. Багато підтримують прийняття системи штрафів, спираючись на сумну статистику смертності дітей при аваріях.

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Чому не можна пристебнути дитину ременем безпеки

При використанні крісла, дитина знаходиться на такій висоті, щоб його можна було максимально безпечно пристебнути ременем. Без цього пристосування ремінь безпеки, який розрахований на дорослу людину, потрапляє внизу не на подреберную частина, а на живіт, і при аварійній ситуації може травмувати внутрішні органи дитини. Верхня ж частина ременя проходить не в районі ключиці, як це необхідно за вимогами безпеки, а в районі шиї.

Як бути в таксі

Найчастіше таксі в Дніпрі не пропонують дитячі автокрісла, тому досвідчені батьки радять обзавестися власним. У будь-якому випадку, при виклику таксі варто озвучувати прохання - наявність автокрісла у водія. На сьогодні дане питання не врегульоване на державному рівні, але існує думка, що після введення штрафів служби таксі почнуть купувати автокрісла.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що таксі не має права відмовитися від замовлення через автокрісла.

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