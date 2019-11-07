Парк дитячого періоду

Менше місяця залишається до відкриття нового дитячого центру DKids в нашому місті. Інтерес городян настільки великий, що в Інтернеті кожен день обговорюється ця подія. Люди міркують, припускають, обмінюються чутками. Так як в нашому місті з дітьми особливо піти нікуди, багато мам з передчуттям чекають появи нового місця для проведення дозвілля своїх малюків. Поки земля чутками повниться, ми вирішили дізнатися всі подробиці з перших вуст, а саме у директора нового дитячого центру DKids Інеси Коваленко.

DKids

- Вас багато хто пам'ятає як директора льодової арени The BEST. Як ви сприйняли пропозицію очолити новий дитячий центр?

- Дуже люблю діток, я - мама двох прекрасних синів. Коли мені запропонували цю посаду, я, звичайно ж, погодилася. Люблю спілкування з дітьми, вони мене надихають. Бачити дитячу посмішку - це щастя і радість.

- Я знаю, що ви особисто займалися підбором атракціонів і навіть спеціально літали в Китай. Розкажіть про поїздку.

- Ми хотіли, щоб в нашому центрі було найкраще обладнання і найсучасніші атракціони. Відвідавши багато міст України, ми вивчили ринок. В результаті були знайдені 5 постачальників, які готові співпрацювати з нами. Але нас розчарувало якість самого устаткування. Тоді було прийнято рішення летіти в Китай і безпосередньо шукати виробників. Заходили буквально на кожну фабрику, перевіряли, випробовували. Витратили не один день на пошуки, але в підсумку знайшли те, що відповідало нашим вимогам і бажанням.

Інеса Коваленко

- Багатьох батьків цікавить питання безпеки їх дітей в таких місцях, як дитячий центр. Можете в загальних рисах розповісти про систему безпеки вашого центру?

- До цього питання ми підійшли максимально серйозно. У нас крім ескалаторів є кілька пожежних виходів. Весь персонал пройшов інструктаж на предмет дій в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

- На який вік розраховані атракціони в DКids'е?

- Вік необмежений (посміхається). Якщо серйозно, то для кожної зони розписані правила, які включають обмеження за віком, вагою, зростання. Це необхідно, щоб кожна дитина відчувала себе комфортно і безпечно. У нас є зона для самих маленьких (там багато розвиваючих іграшок). Є зони для підлітків. Що там буде - поки збережу в секреті.

- До речі, про комфорт. Як бути мамам з колясками? І як же особливі дітки? Розрахований ваш центр на таких відвідувачів? Погодьтеся, піднятися з коляскою по сходах на 4 поверх вкрай проблематично.

- Ми це передбачили. У нас є вантажно-пасажирський ліфт. Будь-яка дитина зможе безперешкодно потрапити в дитячий центр.

- На території центру буде ресторан. Чим плануєте годувати маленьких відвідувачів?

- Наш шеф-кухар розробив спеціальне меню, де, як то кажуть, кожна калорія на своєму місці. Ми проводили опитування серед мам міста, щоб зрозуміти смаки дітей та дізнатися, що їдять, що не їдять. Хочеться, щоб було смачно і корисно.

- Як підходили до підбору персоналу?

- У нас в штаті 80 співробітників. Більшість з них мають досвід роботи за тією спеціальністю, на яку влаштовувалися до нас. Наприклад, у нас няні з величезним досвідом роботи. Мами зможуть спокійно залишити своїх карапузів і хоча б годинку присвятити себе, пройтись по магазинам на другому поверсі торгового центру або просто випити чашечку кави з подругами.

У нас створені всі умови для комфортної роботи персоналу. Є місце для відпочинку, душ, красива уніформа, безкоштовне харчування. Абсолютно всіх офіційно працевлаштовуємо. Дуже важливий момент - навчання. Ми готуємо тренінги, курси для персоналу по їх напрямками. Днями чекаємо шеф-кухаря з Києва, якого запросили для проведення майстер-класу для наших кухарів.

- Що цікавого чекає на відвідувачів у вашому центрі?

- У нас буде 5 тематичних кімнат для святкування днів народження. Плануємо проводити майстер-класи, дитячі ранки для школярів, організувати денний табір на канікулах. Аніматори готують цікаві програми, дошивати барвисті костюми ... Загалом, подивитися буде на що.

Ірина Чебанова

Нагадаємо, що відкриття нового дитячого центру DКids відбудеться 29 листопада за адресою: пр. Свободи, 37 (новий ТРЦ Dmart).

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