Оренда житла в Дніпрі: чи змінилися ціни в період карантину

Разом з карантином в Дніпро прийшло багато змін, які для одних фінансово вигідні, а для інших – на шкоду.

Про те, чи змінилися ціни на оренду нерухомості в Дніпрі під час карантину – розповість OBOZREVATEL.

depositphotos Ціни на житло в Дніпрі під час карантину

Карантин здорово "підкосив" багатьох жителів Дніпра, тому попит на оренду житла став нижче. Орендодавці та ріелтори йдуть на зустріч потенційним клієнтам, адже в даній ситуації іншого варіанту немає: заздалегідь підготовлена фінансова подушка, на яку можна розраховувати, є далеко не у всіх.

Деяка нерухомість в Дніпрі, яка здається в оренду – стала дешевше. У більшості випадків ціни впали на квартири економ класу і середнього сегмента. Якщо говорити про дорогі квартири – вартість залишилася незмінною.

Так, однокімнатну квартиру на лівому березі з хорошим косметичним ремонтом і зручним місцем розташування можна орендувати за 3000 гривень на місяць. Така ціна за житлоплощу буде доступна орендарю тільки в період карантину. Пізніше, коли карантин закінчиться – вартість оренди підвищиться до 5000 гривень.

Стандартна ціна квартири - 5000 гривень OLX

У період карантину квартиру здають в оренду за 3000 гривень OLX

Двокімнатна квартира на ж\м Тополя також здається по знижці: ціна за площу становить 3500 гривень. В середньому, двокімнатна квартира в такому районі (в звичайний період) обійдеться не менше, ніж в 4300 гривень. Орендодавець відразу попереджає про те, що здає житло на короткий термін в період карантину, і про те, що в квартирі практично немає меблів.

На Тополі квартиру здають в період карантину OLX

Ближче до центру міста зараз також є можливість орендувати квартиру дешевше, ніж зазвичай. Наприклад, двокімнатна квартира, вартість якої раніше становила 8500 гривень – здається зі знижкою в 2500 грн, за 6000 гривень.

Деякі квартири дешевшають Instagram: kupit_kvartiru.dnepr

Через карантин ціни на оренду стають нижчими Instagram: kupit_kvartiru.dnepr

Знижки для бажаючих зняти квартиру на тривалий строк не дуже популярні серед орендодавців. А ось житло, яке здають в Дніпрі подобово – інша справа. Ріелтори не тільки пропонують хороші знижки на добову оренду, але і здають дорогі квартири за середніми цінами на 30 днів і більше.

Так, квартиру вартістю 650 гривень за добу (або 16 500 грн в місяць) можна орендувати дешевше, ніж раніше. Вартість даної житлоплощі під час карантину – 500 гривень на добу або 10 500 гривень на місяць.

Хороша квартира набагато дешевше, ніж зазвичай doba.ua

Карантин приніс з собою багато змін doba.ua

Ціни падають doba.ua

Пропозицій з цінами, які можуть зацікавити потенційного орендаря – дуже багато. Зараз в Дніпрі можна зняти квартиру за доступною ціною і хорошими умовами в відмінному районі. Наприклад, однокімнатна квартира на вулиці Телевізійної (район проспекту Гагаріна) сьогодні обійдеться в 6000 гривень за місяць або 450 гривень за добу.

Дешевше, ніж завжди doba.ua

Чи зміниться ситуація на ринку оренди завтра – спрогнозувати складно. Події, які розвиваються в країні – стрімкі і непередбачувані. Вже зараз жителі Дніпра готуються до можливого негативного результату, плануючи при продовження карантину з'їжджати зі знімних квартир:

"Ми з молодим чоловіком орендуємо квартиру на околиці міста. Житло хороше, воно обходиться нам в 5200-5700 гривень з комунальними платежами в залежності від сезону. Чи буде доцільно орендувати житло, якщо обмеження в країні найближчим часом не будуть зняті – думаю, що ні. Простіше повернутися додому до батьків і перечекати, адже невідомо, що нас чекає далі ", – поділилася 25-річна Дніпрянка Анна.

На думку жителя Дніпра Костянтина, в нашому місті точно ніхто не готовий влаштувати "орендні канікули", адже багато орендодавців живуть за рахунок того, що здають своє житло:

"Власники квартир вже зараз не охоче йдуть на компроміс. Наприклад, я намагався домовитися з орендодавцем про зниження ціни на час карантину, на що отримав відмову. Звичайно ж, можливо це питання жадібності – не поступитися в кризовий період 500 гривень, адже так можна залишитися без щомісячного додаткового доходу. Особисто я планую з'їжджати, шукати варіант дешевше. Карантин запровадили, але про те, як люди будуть жити і чим платити – ніхто не подумав ".

Найчастіше, при підписанні договору на оренду житла, у дніпрян є резервний останній місяць, який був оплачений при заселенні. Це єдина "подушка", яка гарантує тимчасову стабільність в кризовий для людей період:

"Я оплатила оренду за перший і останній місяць, попереду залишився травень. Якщо до початку наступного місяця ситуація в країні не стабілізується – мені доведеться прощатися з квартирою, адже фінанси під кінець, а роботи мало. Дуже неприємно, що доводиться терпіти такі незручності. Почуваю себе незахищеною ", – поділилася 23-річна дніпрянка Дарина.

Залишається сподіватися на те, що найближчим часом ситуація стабілізується. Якщо ж ні – орендодавцям доведеться йти на поступки. В іншому випадку – люди будуть просто не в змозі платити за оренду.

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